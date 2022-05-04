Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 87
So viel Arbeit, so viele Ressourcen, und das Ergebnis ist schwach - zwei halbautomatische Maschinen. Es ist unklar, warum sie das Prüfgerät erfunden haben.
Aber das Konto wurde nie geleert.
Und die Tester - gerade die Ergebnisse der TC League zeigen, dass es kein Allheilmittel ist. Ich spreche nicht über meine erste Erfahrung, wenn in der Tester der Experte für 15 Jahre zeigte gute Ergebnisse, und legte es auf die reale - und nach einem Monat begann es zu entwässern.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TCs für Gleichgewicht:
Die besten fünf unterm Strich:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Beste 5 nach Handelsqualität:
Sie sagten, dass es im Frühjahr ein Demosignal geben wird. Wann planen Sie?
Ich warte auf die Fortsetzung... dieser Chip passt wunderbar zu 642750 - das muss ich mir mal genauer ansehen, zumal ich etwas Ähnliches auf Lager habe.
EMAFlatRTS - Einstieg bei Impulsbalken gegen den Trend, der Trend wird durch das Kreuzen des Preises und des gleitenden Balkens bestimmt. Unterstützung - Reverse Trailing (Trailing TP).Funktioniert 24 Stunden am Tag, auf dem H4-Zeitrahmen.
Das wäre in Ordnung, aber wir sollten bedenken, dass das Reverse Trailing eine sehr gefährliche Unterstützung ist. Ein unvorhersehbarer Gegentrend wird schwerwiegende Auswirkungen auf das Depot haben.
Nicht "im Frühjahr", sondern "am Ende des Frühjahrs hoffe ich, die Flaute zu überwinden". Das ist in etwa der Stand der Dinge, wobei im März etwas ins Stocken geraten ist. Sie ging zwar nicht zurück, aber sie verlangsamte sich auch.
Wenn ich aus der Flaute herauskomme, werden wir über ein Signal nachdenken.
Ich grüße Sie alle.
Falls es jemand vergessen hat: Die League of Trading Systems ist eine Sammlung von einfachen Expert Advisors, die ständig auf einem Demokonto handeln. Das Ziel ist es, immer auf Lager Tipps, die auf die Geschichte getestet wurden, die bereits eine gute Demo-Geschichte auf dem realen Konto zu setzen haben. Die Idee ist, dass alle Handelssysteme (TS) auf einfachen, aber gegensätzlichen Prinzipien beruhen, und daher müssen zu jedem Zeitpunkt einige von ihnen positive Ergebnisse zeigen. Auf jedem Symbol laufen 16 TS, es werden 28 Symbole verwendet. Es bleibt nur noch, den TS, der die schlechtesten Ergebnisse gezeigt hat, neu zu optimieren und den besten TS für die Installation auf dem Real zu wählen.
Im Zusammenhang mit dem Computerupdate stellt sich die Frage der Mithilfe bei der Neuoptimierung nicht mehr (aber, was ich zwei Mitgliedern, die vorher dabei geholfen haben, versprochen habe - bleibt gültig). Es bleibt jedoch die Frage, wie die besten TCs unter denjenigen ausgewählt werden, die derzeit ein Plus aufweisen. Bislang ist das Problem weitgehend intuitiv gelöst. Ich denke, wir sollten die TS auswählen, die die besten und stabilsten Handelsergebnisse aufweisen. Das Problem der Qualität ist gelöst. Es wurde ein geeigneter Indikator für die "Qualität" der Bilanztabelle des TS eingeführt. Die Frage der Stabilität ist noch offen. Ich habe einige Ideen, die ich im letzten Monat in den TS-Liga-Code implementiert habe, aber es ist unklar, ob sie zu positiven Ergebnissen führen werden.
TS, ausgewählt für die reale - sind auf einem separaten Demo-Konto, das ein Signal (für das Signal ist auf MyFxBook überwacht installiert; später werden wir ein echtes Konto und das Signal von ihm zu öffnen)
Die Auswahl der TS erfolgt über ein gemeinsames Demokonto, das alle 448 TS abarbeitet.
Bericht über den besten TS der Liga:
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die Top 10 TS nach Saldo:
Die besten 20 TS nach Handelsqualität:
Tabelle der 10 besten TS in Bezug auf die Handelsqualität:
Mit welchem Makler arbeiten Sie zusammen? Welcher Kontotyp?
Alle Systeme sind auf Demo ECN, von einem bekannten "DC auf A".