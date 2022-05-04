Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 88
EMAFlatRTS - Einstieg auf dem Impulsbalken gegen den Trend, der Trend wird durch das Kreuzen des Preises und des Gleitbalkens bestimmt. Unterstützung - Reverse Trailing (Trailing TP).Funktioniert 24 Stunden am Tag, auf dem H4-Zeitrahmen.
Das wäre in Ordnung, aber Sie müssen bedenken, dass das Gegenschleppen eine sehr gefährliche Stütze ist. Ein nicht verfolgter Gegentrend hat sehr schwerwiegende Auswirkungen auf das Depot.
Ich danke Ihnen. Können Sie etwas genauer werden?
"Der Trend wird durch die Kreuzung des Preises und des gleitenden Balkens definiert".
"Wenn Sie auf einem Impulsbalken gegen den Trend einsteigen, wird der Trend durch das Kreuzen des Kurses und des Gleitbalkens bestimmt."
Im Devisenhandel ist es ein Impuls - das ist eine starke Bewegung. Ein Impulsbalken ist ein Balken, der eine starke Bewegung darstellt. Ich verwende die Bedingung, dass der Körper länger ist als jeder der Schatten. Sie können auch die zusätzliche Bedingung verwenden, dass der Schlusskurs über dem vorherigen Hoch (unter dem vorherigen Tief) liegt. Eine weitere mögliche Bedingung ist, dass sowohl das Hoch als auch das Tief relativ zu den vorherigen in Richtung der Dynamik verschoben sind.
Hier warten wir auf eine solche Bar.
Sobald er gebildet ist, schauen wir, wohin der Trend geht, und vergleichen den aktuellen EMA (Periode in den Einstellungen) und den aktuellen Kurs. Liegt der Kurs über dem EMA, ist der Trend aufwärts gerichtet, liegt er darunter, ist der Trend abwärts gerichtet. Es ist auch möglich, einen bestimmten Schwellenwert einzugeben, um den sich der Kurs um eine bestimmte Anzahl von Punkten vom EMA entfernen muss (kann in den Einstellungen festgelegt werden).
Nun sollten wir uns ansehen, in welche Richtung der Impulsbalken gerade geschlossen hat. Wenn es gegen den Trend ist - dann lass uns einsteigen. TP einstellen (Wert in den Einstellungen), SL nicht einstellen. Und dann mit jeder Bar bringen wir die TP auf den Preis, so dass während unserer Periode von EMA es notwendigerweise den Preis erreicht.
Das ist alles, hier ist der gesamte TS.
Außerdem sollte der SL so weit entfernt sein, dass er während des gesamten Zeitraums (in meinem Fall zwei Jahre) nicht berührt wurde. Dies ist ein "Notfall-SL", wenn er ausfällt - dies ist ein klares Zeichen dafür, dass der TS nicht mehr funktioniert und aus dem Handel entfernt oder zumindest neu optimiert werden muss.
Es sei darauf hingewiesen, dass diese TS (Unterstützung "reverse trailing") - verhält sich sehr ähnlich wie die Martingale-Techniken, aber tut es ohne Laden der Kaution. Dies ist nur eine Bombe auf stark abgeflacht Instrumente. Dabei wird "geschnattert" - es werden ständig fast die höchsten Kursspitzen genommen, und der Expert Advisor verdient schnell. Der erste verpasste Gegentrend kann jedoch leicht die Hälfte des Depots "auffressen".
Was bedeutet es, dass es nicht mehr funktioniert? Wenn die Haltestelle ausgeschaltet wird, ist der TS dann abgeschrieben?
Ja, das ist genau richtig.
Vitaly, sieh mal - in den zwei Jahren der Geschichte ist der Stopp nie gebrochen worden. Und hier war es so. Es ist klar, dass etwas passiert ist, wofür die TZ nicht vorgesehen war. Stellen Sie daher die Arbeit sofort ein, und optimieren Sie zumindest den TS erneut.
Ich weiß nicht, meine Stopps liegen bei fast 70 % und ich bin sehr zufrieden damit, aber wenn sie 80 % überschreiten, dann muss ich mir etwas überlegen.
Nun, das kommt auf den TS an!
Normaler TS mit Trailing Stops, wenn wir SL setzen, TP nicht setzen, und mit jedem Bar, den wir SL auf den Preis verschieben - es endet mit 100% über SL! Aber dies ist ein direkter Trailing Stop!
Der umgekehrte Weg funktioniert anders. Hier bewegen wir TP. Und SL ist theoretisch überhaupt nicht vorhanden. Und wir stellen sie nur "für den Notfall" ein. Im Normalbetrieb sollte sie nicht herausgebrochen werden. Die Geschäfte sollten nur am TP geschlossen werden (nicht immer positiv, manchmal unrentabel).
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TCs nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Top-Fünf-Tabelle nach Handelsqualität: