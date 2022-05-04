Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 97
Übrigens, die erste Ziffer der Magie ist 6.
Das bedeutet, dass dieser TS eine "rückwärtsgerichtete" Begleitung hat. Eine sehr gefährliche Eskorte. Nur "Bombe", während die harte Wohnung ist im Gange, wird die sehr "Spitzen" der flachen Chatter nehmen, aber die erste falsche Gegentendenz wird stark die Ablagerung beeinflussen.
gut?
zwei
642952 - alles ist in Ordnung.
442420 - funktioniert nicht, Sie müssen entweder mit den Einstellungen oder dem Zeitrahmen nach dem Start gespielt haben... Ich sage es noch einmal - im Protokoll sollte eine der letzten Meldungen lauten, dass das System erstellt wurde. Seine Randparameter werden angegeben. Das Datum des Builds wird angegeben.
Beim Start - der TC wird mit den verfügbaren Parametern erstellt, und es wird nicht erwartet, dass die Parameter geändert werden. (Das System wird im Konstruktor erstellt, und der Konstruktor wird nicht erneut aufgerufen, wenn die Parameter geändert werden).
Starten Sie den Expert Advisor neu. Die letzten Meldungen im Protokoll sollten in etwa die gleichen sein wie bei TC 642952.Ich werde dann den EA so verfeinern, dass er sich selbst aus dem Handel entfernt, und in das Protokoll schreiben, dass es nicht nötig ist, nach dem Start mit den Einstellungen zu spielen.
Oder wird man darüber reden, dass es nicht nur ums Geld geht...? xD
Wann wird klar, dass es das war - Zeit, reich zu werden? : D
Oder werden sie anfangen, darüber zu reden, dass es jetzt nicht mehr nur ums Geld geht...? xD
Was meinen Sie mit "Zeit, reich zu werden"?
Kluge Leute, die vor sechs Monaten den besten TS auf den Markt gebracht haben und jetzt schon reich werden...? Und du, Artem, wo bist du gewesen?
Artem, in einer großen Familie schnippt man nicht mit dem Schnabel. Und wenn sie es tun, tun sie es schnell.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TCs nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Top-Fünf-Tabelle nach Handelsqualität:
Wie finden Sie diese klugen Leute, warum kommunizieren sie nicht hier?
Keine Zeit, keine Zeit zum Nähen von Geldsäcken).
Geld in einem Sack ist Altpapier))
Fehler... Informationen folgen etwas später...