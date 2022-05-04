Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 89
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TCs nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Top-Fünf-Tabelle nach Handelsqualität:
Nachmittags. Schreiben Sie die Eingangs- und Ausgangsbedingungen des TS mit der Magie 442420 aus.
PS Ohne einen Überblick über die besten - schlechtesten ihre Bewegungen und Parsing - ist verloren semantische Last.
Guten Tag. Schreiben Sie die Eingangs- und Ausgangsbedingungen des TS mit der Magie 442420 aus.
PS: Ohne eine Übersicht über die besten und schlechtesten Züge und deren Analyse geht der Sinn verloren.
Ich glaube, ich habe es schon dreimal erklärt.
EMAFlatSP - das bedeutet, dass wir die Richtung des aktuellen Trends bestimmen, indem wir den aktuellen Preis und den EMA (Periode - in den Einstellungen) kreuzen. Wir warten auf einen Impulsbalken (so dass der Körper größer als jeder der Schatten war), auf dem Arbeits-Zeitrahmen (Zeitrahmen - in den Einstellungen), gegen den Trend gerichtet. Sobald der nächste solche Bar schließt, steigen wir gegen den Trend ein. Wir setzen TP-SL (die Größe von beiden in den Einstellungen, TP ist kleiner als SL), und nicht wieder eingeben, bis dieser Handel schließt. Darüber hinaus nehmen wir auch den Zeitpunkt des Übergangs zum Breakeven und dessen Höhe in die Einstellungen auf. Dies ist der gesamte TS.
Was die "Überprüfung" betrifft - *** verstehe ich nicht. Wie können wir "Züge" überprüfen und die besten oder die schlechtesten auswählen? Es ist ein Währungspaar, das sich bewegt...?
Ich habe es wohl schon dreimal erklärt.
EMAFlatSP - so bestimmen wir, wohin der aktuelle Trend gerichtet ist, indem wir den aktuellen Preis und EMA (Periode - in Einstellungen) kreuzen. Wir warten auf einen Impulsbalken (so dass der Körper größer als jeder der Schatten war), auf dem Arbeits-Zeitrahmen (Zeitrahmen - in den Einstellungen), gegen den Trend gerichtet. Sobald der nächste solche Bar schließt, steigen wir gegen den Trend ein. Wir setzen TP-SL (die Größe von beiden in den Einstellungen, TP ist kleiner als SL), und nicht wieder eingeben, bis dieser Handel schließt. Darüber hinaus nehmen wir auch den Zeitpunkt des Übergangs zum Breakeven und dessen Höhe in die Einstellungen auf. Hier ist der ganze TS.
Zu der "Rezension" - *** Ich verstehe das nicht. Wie kann man einen Überblick über die "Bewegungen" geben, indem man die besten oder die schlechtesten herauspickt? Es ist ein Währungspaar, das sich bewegt...?
Ich danke Ihnen. Ja - das muss ich mir mal genauer ansehen...
Was die Bewegungen betrifft - es sind nicht die Bewegungen des Paares, sondern die des Roboters... In Bezug auf die Kriterien der Eröffnung-Schluss-Geschäfte, Bedingungen (kein Trend) - die besten-schlechtesten für einen bestimmten Roboter, kurz - Überprüfung der Geschäfte, eingehende und ausgehende bewegt, vorzugsweise mit Bildern, wobei Instrument Bewegungen - um wie viel, welcher Prozentsatz des Kanals genommen wird - wenn dies ein "Kanal"-Roboter, zum Beispiel - wie diese... Diskussion über den Nachrichtenhintergrund, welche Bewegungen folgten, wo die besten Roboter eintraten... all dieses Zeug...
Wie sieht es mit dem Demokonto aus, wächst es? Kann ich ein Diagramm der Renditen haben, ich frage mich, wie die Handelsergebnisse sind.
Maxim, haben Sie den ersten Satz des Berichts, den ich immer wieder wiederhole, aufmerksam gelesen?
Bei der Arbeit der TS-Liga gilt die 20/80-Regel: Nur 20 % der Bemühungen führen zu Ergebnissen. Wenn Sie ALLE Systeme (75 Systeme für die erste Liga) auf ein Konto legen, wie kann dann die "Rentabilitätskurve" aussehen? Wie kann sie wachsen???
Und was passiert, wenn Sie den Handel - Ich poste jeden Tag Handel Charts der fünf besten auf das Gleichgewicht und die Qualität des Handels. Plus die Top 20 - ich gebe nur die aktuellen Merkmale der Bilanz, die maximale Drawdown, die maximale Warteschlange der Verluste und integrale Bewertung der Qualität des Handels.
Für die besonders Ungläubigen - ich kann das Investitionspasswort des Demokontos der ersten Liga weitergeben, aber wie wollen Sie die Trades Ihres interessanten TS von den anderen 74 trennen?
Schließlich, für diejenigen, die sehen wollen, die Systeme arbeiten separat - ich bin bereit, jedes von ihnen, im Austausch für ein Versprechen, um es auf einen Handel auf einem Demo-Konto setzen bieten.
Außerdem hatte ich den Wunsch, die EX5-Datei mit dem Code aller 672 TS über SharedProjects zugänglich zu machen. Diese Aufgabe ist jedoch noch in der Schwebe, da es einige Unklarheiten mit dem Export von virtuellen Schnittstellen gibt.
Der nächste Bericht wird wie immer am Montag veröffentlicht.
Handelt jeder EA sein eigenes Paar?
das sind völlig unterschiedliche Dinge ;)
Wenn wir eine Rangliste erstellen wollen, sollten wir das mit demselben Paar tun, aber auf verschiedenen Konten