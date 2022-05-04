Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 94

Roman Shiredchenko:

die im letzten Beitrag genannt wurden.

alles passt.

Wo passt es? Das Logbuch zeigt die Eingabeparameter an, und es gibt einen nicht existierenden Zauberer.

 
Georgiy Merts:

"

Konto: 1235173692

Magie: 442420

RegCode: 1855666390"

Ist das richtig?


 
Georgiy Merts:

Roman, ich wiederhole die Frage - welches System wollten Sie?

Sie wollten das nicht existierende System 422420. Der Experte hat keinen solchen Zauberer gefunden. Also hat er das Standardsystem, das auf Eurodollar funktioniert, eingeführt.

Im Archiv befindet sich der von Ihnen bestellte Zauberer. Und es gibt KEIN solches System !!!

Hier ist das von Ihnen gewünschte System:

---------------------------------

Konto: 1235173692

Magie: 442420

RegCode: 1855666390

---------------------------------

Die Magie ist anders, und auch der Regcod ist anders. Sie müssen sie einbauen. Und dann - posten Sie einen Screenshot der Registerkarte "Experten".

 
Georgiy Merts:

Ich weiß es nicht. Noch keine Angebote - warten...



 
Roman, du hast den falschen Magier angegeben. Der Experte wird nach dem anderen TS falsch arbeiten
 
Roman Shiredchenko:

Erwarten. Sie werden es nicht tun, und wenn sie es tun, wird es sich um Euro-Dollar-Geschäfte handeln, wie es bereits der Fall war.

Man muss die richtige Magie und den richtigen Regcod angeben.

Roman, merkst du nicht, dass du bei den Eingabeparametern Blödsinn schreibst?
 
Georgiy Merts:

Roman, sehen Sie nicht, dass Sie in den Eingabeparametern Unsinn schreiben? Theoretisch können wir über Skype Kontakt aufnehmen.

:-) Spc - Ich sehe - ich werde die Magie dort korrigierenMagie: 442420,RegCode: 1855666390.

 
Renat Akhtyamov:

Handelt jeder EA sein eigenes Paar?

das sind völlig unterschiedliche Dinge ;)

Wenn wir eine Rangliste erstellen wollen, dann sollte es sich um dasselbe Paar handeln, aber auf unterschiedlichen Konten

Völlig einverstanden. Ich habe eine Vinaigrette gemacht und versuche jetzt zu sagen, dass manchmal Rüben besser schmecken als Kartoffeln, manchmal Gurken besser als Sonnenblumenöl.

 
Vasily Belozerov:
Das verstehe ich nicht.

Ich finde es völlig in Ordnung, wenn beide "Vinaigrette" auf der gleichen Rechnung stehen. Meine Skripte - ich ziehe die Geschäfte jeder einzelnen TK heraus, und daran orientiere ich mich.

Wenn Sie das "Durcheinander" nicht mögen, lassen Sie es separat laufen, mir macht das nichts aus... Öffnen Sie 672 Konten, das ausführbare Modul, das ich oben gepostet habe, geben Sie mir Kontonummern, geben Sie die Überwachung ein, ich schreibe die Regcodes... Wo liegt das Problem?

 
Georgiy Merts:

Das verstehe ich nicht.

Nichts für ungut, manchmal führen die falschen Handlungen (nach eigener Meinung) zu den richtigen Ergebnissen. Lobenswertes Durchhaltevermögen, vielleicht klappt ja etwas. In dem Film BLEF gibt es eine Redewendung: Es ist so dumm, dass es funktionieren könnte. Manchmal regiert das Paradox die Welt.
