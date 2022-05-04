Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 94
Wo passt es? Das Logbuch zeigt die Eingabeparameter an, und es gibt einen nicht existierenden Zauberer.
Konto: 1235173692
Magie: 442420
RegCode: 1855666390"
Ist das richtig?
Roman, ich wiederhole die Frage - welches System wollten Sie?
Sie wollten das nicht existierende System 422420. Der Experte hat keinen solchen Zauberer gefunden. Also hat er das Standardsystem, das auf Eurodollar funktioniert, eingeführt.
Im Archiv befindet sich der von Ihnen bestellte Zauberer. Und es gibt KEIN solches System !!!
Hier ist das von Ihnen gewünschte System:
Konto: 1235173692
Magie: 442420
RegCode: 1855666390
Die Magie ist anders, und auch der Regcod ist anders. Sie müssen sie einbauen. Und dann - posten Sie einen Screenshot der Registerkarte "Experten".
Wo findet das Spiel statt? Das Logbuch zeigt die Eingabeparameter an, und es gibt eine nicht vorhandene Magie.
Ich weiß es nicht. Noch keine Angebote - warten...
Erwarten. Sie werden es nicht tun, und wenn sie es tun, wird es sich um Euro-Dollar-Geschäfte handeln, wie es bereits der Fall war.
Man muss die richtige Magie und den richtigen Regcod angeben.Roman, merkst du nicht, dass du bei den Eingabeparametern Blödsinn schreibst?
Es ist notwendig, die richtige Magic und den richtigen RegCode anzugeben.Roman, sehen Sie nicht, dass Sie in den Eingabeparametern Unsinn schreiben? Theoretisch können wir über Skype Kontakt aufnehmen.
:-) Spc - Ich sehe - ich werde die Magie dort korrigierenMagie: 442420,RegCode: 1855666390.
Handelt jeder EA sein eigenes Paar?
Wenn wir eine Rangliste erstellen wollen, dann sollte es sich um dasselbe Paar handeln, aber auf unterschiedlichen Konten
Völlig einverstanden. Ich habe eine Vinaigrette gemacht und versuche jetzt zu sagen, dass manchmal Rüben besser schmecken als Kartoffeln, manchmal Gurken besser als Sonnenblumenöl.
Das verstehe ich nicht.
Ich finde es völlig in Ordnung, wenn beide "Vinaigrette" auf der gleichen Rechnung stehen. Meine Skripte - ich ziehe die Geschäfte jeder einzelnen TK heraus, und daran orientiere ich mich.
Wenn Sie das "Durcheinander" nicht mögen, lassen Sie es separat laufen, mir macht das nichts aus... Öffnen Sie 672 Konten, das ausführbare Modul, das ich oben gepostet habe, geben Sie mir Kontonummern, geben Sie die Überwachung ein, ich schreibe die Regcodes... Wo liegt das Problem?
Ich habe auch kein Problem mit einer "Vinaigrette" auf einem Konto. Meine Skripte ziehen die Trades von jedem TS einzeln, und darauf konzentriere ich mich.
Wenn Sie das "Durcheinander" nicht mögen, lassen Sie es separat laufen, mir macht das nichts aus... Öffnen Sie 672 Konten, das ausführbare Modul, das ich oben gepostet habe, geben Sie mir Kontonummern, überwachen Sie, ich schreibe die Regex... Wo liegt das Problem?