Wer hat gesagt: "Ich benutze nicht"? Jede TS - wird im Zweijahresrhythmus optimiert - ein Jahr zurück, ein Jahr vorwärts. Und sofort eine Vorführung in der entsprechenden Abteilung machen. Dieses Datum wird als "build" angegeben.
Das heißt, jede TK im Bericht hat einen zweijährigen Testzeitraum vor dem Aufbaudatum und einen Testzeitraum in der Demo nach dem Aufbaudatum.
Denken Sie nur daran, wie viele Ressourcen benötigt werden, um alle Systeme im Strategietester zu prüfen und vor allem, wie man sie später vergleichen kann. Solange Sie all dies nicht tun, scheint es, als gäbe es nichts zu tun. Das habe ich auch zuerst gedacht. Es hat sich herausgestellt, dass es viel einfacher ist, 600 TS auf der Demo zu platzieren und dann regelmäßige Berichte über sie zu erhalten, als denselben TS im Strategy Tester laufen zu lassen.
Nun, der Herr ist der Chef, es ist nur so, dass alle mit dem Zug auf die Krim gefahren sind, und Sie haben sich aus Prinzip entschieden, zu Fuß zu gehen, so eine Analogie
Im mt5-Tester erreicht die Qualität der Simulation 100%, auch die Optimierung der Systeme ist gegeben. Ich frage nicht, warum Sie nicht alle 600 durchlaufen lassen, sondern informiere Sie nur.
Du kannst auch hier posten und ein paar Pfund von mql bekommen - auch eine Art von Ligaeinkommen. xD
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Übersicht über die Top Five nach Saldo:
Top 20 Chart für Handelsqualität:
Die besten fünf Charts nach Handelsqualität:
Ich sage Ihnen, ich bin noch nicht aus der Flaute herausgekommen. Zweitens habe ich seit mehr als drei Jahren einen PAMM.
Drittens "helfe ich von Hand", da ich unterschiedliche Einstellungen für normale Arbeit und scharfe Nachrichtenbewegungen benötige. Ich verwende meinen TS ZpnTrendSP für EUR und USD. Ich benutze es seit Anfang Dezember.
Grüße!
George, warum haben Sie gerade diesen TS gewählt? (Ich habe meine Dezember-Februar-Berichte durchgesehen, und ZpnTrendSP hat weder per Saldo noch qualitativ etwas Gutes gezeigt.
Es ist schwierig, die Berichte in Bezug auf gute oder schlechte Wochen zu analysieren, aber ich würde mich wie Roman dafür entscheiden
majik 442420. Im Allgemeinen würde ich die fünf bis zehn besten Ergebnisse der Vorwoche berechnen (die ausgewogensten). Ebenso würde ich sie nach einer Woche wieder gegen die besten der Vorwoche austauschen, usw. Könnten Sie versuchen, ein solches Szenario z. B. Anfang Dezember zu simulieren?
Das ist richtig.
Wie ich bereits sagte, erweisen sich alle TK, die "hervorragende" Ergebnisse zeigen, als nicht stabil genug. Und auf Zeiten guter Leistungen folgen schnell Zeiten des völligen Niedergangs, und eine Überoptimierung hilft nicht, auch wenn das System vielleicht in der obersten Liga gute Ergebnisse erzielt hat - plötzlich funktioniert es nicht mehr, und lange Zeit kommt es nicht einmal aus der untersten Liga heraus.
Darüber hinaus, wie ich auch darauf hingewiesen, viele der "gut-performing" TS haben "reverse trailing" Unterstützung (trailing TP) - und diese Unterstützung durch das Verhalten und die Ergebnisse ist sehr ähnlich zu Martingale, der einzige Unterschied ist das Fehlen von Last auf die Kaution. Nun, ich mag dieses Verhalten des Systems nicht!
Als Ergebnis habe ich beschlossen, mit Systemen, die für eine lange Zeit zeigen stabile, wenn auch niedrige Ergebnisse zu stoppen, und zur gleichen Zeit - in den wichtigsten Währungspaaren (meiner Meinung nach ist die Stabilität der anderen Paare viel niedriger). Plus - "helfende Hände", mit den Nachrichten ermöglicht es, viel mehr Punkte des Gewinns als bei der Arbeit ohne die "manuelle Kontrolle" zu nehmen.
Ich habe meine Wahl eher intuitiv als logisch getroffen. Leider hatte der April sehr viel Pech, ich musste große Verluste hinnehmen. Aber der Mai scheint ermutigend zu sein. Wir werden sehen.
Bei mir sind alle Systeme ständig in Betrieb. Warum sollten Sie sie ändern?
Das Ziel der TK-Liga ist es, einen "Pool von Systemen" zu haben, aus dem man auswählen kann. Leider ist die Frage der Wahl, ich wiederhole, für mich eher intuitiv. Falls jemand eine Idee hat, welches System er wählen sollte, habe ich bereits gesagt, dass ich bereit bin, ein EX4-Modul zur Verfügung zu stellen, das auf dem gewählten System läuft, sei es als Investition oder zur Überwachung.
Ich habe den ganzen Thread gelesen (und mir den alten Thread von Zeit zu Zeit angeschaut), es gibt eine Reihe von Fragen und Anregungen. Haben Sie Zeit, sie zu diskutieren?
Kein Problem. Ich würde vorschlagen, gleich hier zu schreiben.
Oder gibt es irgendwelche Geschäftsgeheimnisse?
Überhaupt kein Problem. Ich meinte hier, die Frage bezog sich auf die Zeit.