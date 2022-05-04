Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 96
Welches Konto? Das gleiche Konto?
Gib mir das Konto, Magik - schreib den Code. Das ausführbare Modul ist dasselbe.
Die vorletzte Ziffer der Magie ist 5. Das heißt, dieser TS funktioniert im H4-Zeitrahmen.
Achten Sie darauf, dass nach dem Start - im Protokoll Meldungen erscheinen sollten:
Handelssystem geschaffen hat. Magie: ..... Symbol:.....
Bulid:.....
Höchstpreis DD:......
Maximale Länge der SL-Warteschlange: .....
Konto: 1235173692
Magie: 642952
RegCode: 1973107451
Nach dem Start sollten Sie eine Meldung im Protokoll sehen:
Handelssystem geschaffen hat. Magie: ..... Symbol: .....
Bulid:.....
Höchstpreis DD:......
Maximale Länge der SL-Warteschlange:.....
Opps. Ich hab's. Ich schließe ihn ab Montagabend...
Übrigens, die erste Ziffer der Magie ist 6.
Das bedeutet, dass dieser TS eine "rückwärtsgerichtete" Begleitung hat. Dies ist eine sehr gefährliche Eskorte. Nur "Bombe", solange es eine harte Wohnung, wird die sehr "Spitzen" der flachen Chatter nehmen, aber die erste unvorhergesehene Gegentrend wird die Lagerstätte sehr hart treffen.
hat der tc mit dieser Magie auch ein Rückwärts-Schleppnetz?
442420
Nein.
Die erste Zahl 4 ist eine feste TP-SL (mit der ersten zu verlustfrei), wobei die TP kleiner als die SL ist.
Du hast dich in den 672 Kiefern verirrt.
Ist das eine Fahrerflucht? Was verstehst du nicht, Vladimir?
Die erste Ziffer der Magie steht für die Art der Fahrzeugbegleitung.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TCs nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Top-Fünf-Tabelle nach Handelsqualität: