Das verstehe ich nicht.
Ich scheine eine recht gute Codequalität zu haben, die TC League hat Zehntausende von Codezeilen... Aber all diese "potenziellen Erträge" werden immer nur potenziell bleiben. Das ist wie die Energie der Moleküle in der Thermodynamik. Es ist nicht zur Extraktion verfügbar.
Was die "reale Kursbewegung" angeht - verstehen Sie überhaupt, was Sie da sagen? Ich habe keine Scalper, die Einheiten von Punkten nehmen, also sind die Ergebnisse auf dem Demo-Konto und auf dem realen Konto nicht sehr unterschiedlich. Und ich sehe, dass die kleinen Zeiträume selten einen stabilen Anstieg ergeben.
Das System, das ich jetzt für mein Hauptkonto verwende, funktioniert auch für H1.
Wie man so schön sagt: "Der Genosse versteht es nicht"... das kommt vor, seien Sie nicht beleidigt und bleiben Sie noch eine Weile im Dunkeln.
Im Moment ist der einzige Vorteil der TK-Liga der Kundenstamm, was sicherlich eine nützliche Sache ist (für ihren derzeitigen oder zukünftigen Inhaber).
Dies ist in etwa, wie Sie mit GBPUSD in einem einzigen Lot mit Umkehrung auf M5 in einer Stunde arbeiten können und sollten. Ein kleineres Grundstück ist auch entsprechend kleiner.
Ha-ha-ha... Ich könnte Ihnen hunderte solcher Bilder und Testerberichte geben.
Holen Sie sich zumindest eine Demo (ich spreche nicht einmal von einer echten)!
Ich habe ALLE 672 TS in einem Abstand von zwei Jahren testen lassen, und die Ergebnisse waren gut. Aber setzen Sie sie auf die Demo - und zack... Sie verteilten sich auf drei Divisionen, und in der obersten Division - nur ein Fünftel der Systeme ! Die 20/80-Regel ist in vollem Gange.
Wenn Sie mir das Anlagepasswort Ihres Demokontos mit demselben Bild geben - dann werden wir darüber sprechen, wie Sie es geschafft haben, höhere Renditen zu erzielen als ich.
Ich wünsche Ihnen Durchhaltevermögen und viel Glück (für uns beide und für alle, die es brauchen!)
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TCs nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Top-Fünf-Tabelle nach Handelsqualität:
Und wie sieht es in der Realität aus? Wächst PAMM?
Ja, sie wächst noch.
Der Plan ist derselbe... Wenn alles so weiterläuft wie bisher, werde ich bis zum Ende des Frühjahrs aus der Flaute herauskommen, und dann wird es möglich sein, ein Signal zu eröffnen.
Wie ich bereits sagte, habe ich das ZpnTrendSP-System für EUR und USD verwendet, mit manuellem Zurücksetzen des Stopps im Falle von Nachrichten.
Verwenden Sie ein Schleppnetz?
Ich habe es Ihnen gesagt - ZpnTrendSP System - d.h. feste Stops mit Rollover zu Lossless. Das reguläre Schleppnetz ist sofort einsatzbereit. Schleppnetz TP - funktioniert viel besser, ist aber extrem instabil.
