Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 73
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie haben genau ins Schwarze getroffen.
Es reicht jedoch nicht aus, einfach nur auf die beste Strategie umzuschalten, denn selbst die besten Strategien haben Zeit, einen erheblichen Verlust zu erleiden, bevor sie umgestellt werden. Daher benötigen wir neben der Bewertung der Qualität des Handels einen weiteren Parameter - die Bewertung der Nachhaltigkeit. Und hier - bisher ist alles eher traurig.
Und die automatische Schaltung... Ich werde sie vielleicht in die Ligastruktur einbauen lassen. Wir müssen jedoch zunächst eine klare Methodik für diesen Wechsel entwickeln.
Ah, jetzt verstehe ich, diese Feinheiten sind ungewohnt. Wie das alles funktioniert... Danke. Ich werde mir diesen Roboter genauer ansehen...
Sie haben Recht.
Es reicht jedoch nicht aus, einfach nur auf die beste Strategie umzuschalten. Selbst die besten Strategien haben Zeit, einen erheblichen Drawdown zu erleiden, bevor sie umgeschaltet werden. Daher benötigen wir neben der Bewertung der Handelsqualität einen weiteren Parameter - die Bewertung der Nachhaltigkeit. Und das ist der Punkt, an dem die Dinge bisher ziemlich traurig sind.
Und automatische Umschaltung... Ich werde sie vielleicht in die Ligastruktur einbauen lassen. Doch zunächst müssen wir eine klare Methodik für diesen Wechsel entwickeln.
Mit anderen Worten, es bleibt, einen stetigen Markttrend zu parametrisieren und im Wesentlichen eine Vorhersage zu treffen, genau wie bei jedem Spiel an der Börse, am Forex oder im Casino, wo es auch ziemlich traurig ist, aber jemand versucht hartnäckig, dieses Problem aller Zeiten zu lösen:)
In einem der Forumsthreads habe ich von "channel SAR bounce" gelesen- können Sie das etwas näher erläutern?
Was genau ist unklar?
Der Kanal ist der übliche Preiskanal.
SAR - Stop-And-Reverse: Das "reine" System hat weder TP noch SL. Der Einstieg (oder die Umkehrung, wenn der Einstieg bereits erfolgt ist) erfolgt bei der Eröffnung eines Balkens, wenn der soeben geschlossene Balken die Grenze des Preiskanals nicht berührt und der vorherige Balken diese Grenze berührt hat. Die Richtung der Einreise - von der Grenze zum Inneren des Kanals. Ein sehr einfacher TS. Irgendwo oben habe ich Links zu Experten von KodoBase angegeben, die dieses System verwenden.
Im "echten" System (das auf der Demo und real ist) werden TP und SL verwendet, sie sind "schützend". Sie sind so eingestellt, dass sie während des Zeitraums der Geschichte nicht ausgelöst werden. Wenn also eine so große Bewegung auftritt, wie sie in der Vergangenheit noch nie vorgekommen ist, wird der TP oder SL ausgelöst.
George, vielleicht wäre es für die Liga der Handelssysteme nützlich, sich mit dem ***-Ansatz vertraut zu machen, viele Dutzende von Indikatoren (und sogar mehr als hundert) zu verwenden, die Einstiegssignale geben, wobei das geeignete Signal durch ihre 65%ige Übereinstimmung gleichzeitig arbeitender Indikatoren bestimmt wird? Ich weiß nichts Genaueres darüber, ich habe gerade einen Anruf von ihrem Werbeagenten erhalten und von ihm diesen Link und ein paar Worte über ihre Methodik erfahren. Es gelang mir, ihm ein wenig über Ihre Arbeit zu erzählen, er brachte seine Skepsis zum Ausdruck und das war's.
George, vielleicht für die Liga der Handelssysteme wird nützlich sein, um den Ansatz (Link von Moderator entfernt, aber ich hatte eine Chance, um zu sehen), um die Verwendung von vielen Dutzenden von Indikatoren (und sogar mehr als hundert), die Entry-Signale geben, mit der Definition eines geeigneten Signal durch ihre Koinzidenz in 65% der gleichzeitig arbeitenden Indikatoren wissen? Ich weiß nichts Genaueres darüber, ich habe gerade einen Anruf von ihrem Werbeagenten erhalten und von ihm diesen Link und ein paar Worte über ihre Methodik erfahren. Es gelang mir, ihm ein wenig über Ihre Arbeit zu erzählen, er brachte seine Skepsis zum Ausdruck und das war's.
Es wäre interessant, ihre Auswahlkriterien zu kennen. Aber so sehr ich auch gesucht habe, es wird nirgendwo darüber gesprochen.
Der Kern ihres Ansatzes ist recht ähnlich, aber meine Betonung liegt, man könnte sagen, auf dem "Gegenteil". Sie nehmen eine Reihe von Indikatoren und verwenden deren Signale, um die besten Einstiegsmöglichkeiten zu finden, d.h. ihr TS basiert auf dem Einstieg. In meinem Fall, in meiner Liga, konzentriere ich mich auf die Begleitung und den Ausgang, und ich glaube, dass die Begleitung ein viel wichtigerer Teil meines TS ist. Daher verwendet die Liga vier Arten von Chasing und nur eine Art des einfachsten Signals ("Impuls"-Bar, bei der die Schatten kürzer sind als der Körper, die anderen beiden Einstiegsmethoden - durch Kanalberührung und durch Auslösen einer Verzögerung - können kaum als "Signale" bezeichnet werden).
Wie ich schon sagte, bin ich mit dem Liga-TS sehr zufrieden, er zeigt genau das, was ich erwartet habe. Die Frage, was ich tun muss, damit dieser TS funktioniert, stellt sich nicht mehr, ich habe immer einen Satz TS, der funktioniert. Es stellt sich die Frage, wie man unter den TS, die funktionieren, diejenigen auswählt, die für eine gewisse Zeit funktionieren werden".
Im Moment bereite ich die Liga durch Shared Project's zu arbeiten, so dass jeder, der will, durch die Kompilierung eines ausführbaren Moduls - zu einem der Liga TS in den Tester zu bekommen, und diejenigen, die versprechen, ein kostenloses Signal zu öffnen - wird es auch auf einem Demo oder realen Konto zu arbeiten erhalten.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 nach Handelsqualität:
Die besten 5 Charts nach Handelsqualität:
Lassen Sie uns die Ergebnisse der Woche zusammenfassen.
Der erste Platz wird von TS 642952 eingenommen - Einstieg mit Limit-Orders auf Zickzack-Spitzen mit Trailing-TP auf AUDCAD. Dieses System hält sich seit mehreren Wochen auf hohen Plätzen. In der letzten Woche hat er drei Abschlüsse getätigt, die die Qualität des Handels leicht verbessert haben, und ist vom zweiten auf den ersten Platz aufgestiegen.
Den zweiten Platz belegt TS 740142 - Einstieg mit Stop-Orders auf Zickzack-Spitzen mit Trailing-TP auf EURUSD. In der letzten Woche hat das Unternehmen zwei Transaktionen durchgeführt, die die Qualität des Handels deutlich verbessert haben und es vom fünften auf den zweiten Platz gebracht haben.
Der dritte Platz geht an TS 540140 - Umkehrungen auf dem Impulsbalken gegen den Trend, bestimmt durch die Kreuzung von Preis und EMA auf EURUSD. Das System ist die dritte Woche in der Bewertung. Letzte Woche führte es fünf Trades durch, verbesserte die Qualität des Handels deutlich und rückte vom achten auf den dritten Platz vor.
Der vierte Platz wird von TS 512040 eingenommen - rollt auf dem Impulsbalken gegen den Trend, bestimmt durch das Kreuzen des Preises und EMA auf EURGBP. Das System ist ein Newcomer in der Bewertung.
TC 640150 - Einstieg auf dem Impuls-Balken gegen den Trend, bestimmt durch das Kreuzen des Preises und des EMA mit Trailing TP auf EURUSD. Das System ist seit langem in der Rangliste vertreten, obwohl es nur selten unter den ersten fünf und nur auf den letzten Plätzen zu finden ist. In der letzten Woche wurden vier Trades getätigt, die Qualität der Trades ist leicht gestiegen, allerdings hat das System die Spitzenreiter überholt und ist vom vierten auf den fünften Platz gefallen.Ich kann TC 540140 empfehlen - dieses System scheint "auf dem Vormarsch" zu sein, obwohl es kein RTS (Trailing TP System) ist. Wir werden sehen, wie es sich diese Woche entwickelt.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Beste 20 TS nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für Handelsqualität:
Die fünf besten Charts nach Qualität:
Die Ergebnisse der Woche.
TS 642952 - Einstieg mit Limit-Orders auf Zickzack-Spitzen mit Trailing-TP auf AUDCAD. Dieses System hält sich nun schon seit mehreren Wochen in den Höhenlagen. In der vergangenen Woche wurden drei Transaktionen durchgeführt, wodurch sich die Qualität des Handels leicht verbessert hat, so dass er den ersten Platz hält.
TS 540140 - Flips auf der Impulsleiste gegen den Trend, bestimmt durch das Kreuzen des Preises und EMA auf EURUSD. Das System ist die vierte Woche in der Bewertung. Letzte Woche hat es zwei Trades gemacht, die Qualität des Handels leicht reduziert, aber es stieg vom dritten auf den zweiten Platz.
TS 512040 - Flips auf der Impulsleiste gegen den Trend, bestimmt durch das Kreuzen des Preises und EMA auf EURGBP. Das System - die zweite Woche in der Rangliste, letzte Woche machte vier Trades, leicht reduziert die Qualität des Handels, sondern stieg vom vierten auf den dritten Platz.
TS 740142 - Einstieg mit Stop-Orders auf Zickzackspitzen mit Trailing-TP auf EURUSD. Der langjährige Teilnehmer des Ratings hat in der letzten Woche vier Transaktionen durchgeführt, wodurch die Qualität des Handels leicht abnahm und er vom zweiten auf den vierten Platz zurückfiel.
TS 640150 - Einstieg auf der Impulsleiste gegen den Trend, bestimmt durch die Kreuzung von Preis und EMA mit Trailing TP auf EURUSD. Das System ist seit langem in der Bewertung, in der letzten Woche wurde ein Handel getätigt, die Handelsqualität hat ein wenig nachgelassen, aber es hat den fünften Platz gehalten.
Wir können immer noch empfehlen, TS 540140 zu verwenden - das System ist wirklich "auf dem Vormarsch", obwohl es kein RTS-System (System mit nachlaufendem TP) ist.
Diese Woche wird hoffentlich die offizielle Eröffnung des Projekts EALeague_Free über Shared Projects stattfinden.
Ich werde die Reihenfolge der Arbeit zu beschreiben, jeder, der will, wird in der Lage sein, jede TS der Liga in den Tester zu überprüfen, und diejenigen, die versprechen, ein kostenloses Signal für einige TS öffnen wird es für die Arbeit an Demo oder Real zu bekommen. Sie brauchen nicht viel Wissen über MQL - die gesamte Funktionalität der Liga ist in der Bibliothek gekapselt, der Benutzer erhält nur eine einfache virtuelle Schnittstelle für den gewünschten Assistenten. Darüber hinaus gibt es eine einfache Funktion, um alle aktuellen Magier zu ermitteln.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für Handelsqualität:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel: