Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 33
Wo ist eigentlich Georges selbst?
Äh... Georges wurde in das Spiel hineingesogen - Champions League, Premier League, eine Milliarde Währungspaare und TC... Und so weiter bis ins Unendliche...
Und die Leute haben es gesagt - man kann nicht gleichzeitig die entgegengesetzte Bedeutung von TC in die Arbeit einbringen.
Noch einmal: Da alle Währungspaare von Natur aus gleich sind, müssen wir uns für EINE Strategie entscheiden - entweder Trend oder Gegentrend.
Nur ein Parameter sollte optimiert werden - das Beobachtungszeitfenster (Probenahmevolumen). Das war's.
Viel Glück.
Ja, der EA wird nichts bemerken.
Bitte - geben Sie mir einen Link zur Handelsvirtualisierungsbibliothek. Auch müssen die virtuelle Arbeit zu überprüfen - Handel Roboter...
https://www.mql5.com/ru/code/22577
О! Cenk. Ich habe es übrigens schon einmal gesehen. Ich habe es nur vergessen... :-)
Ich werde es mir ansehen...
Georges fiel in einem ungleichen Kampf mit den Power Grids, die allen seinen Computern auf einmal den Sauerstoff abschnitten...
Ich werde den Bericht über die TC League später veröffentlichen.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Tabelle der Top 5 nach Saldo:
Die besten 20 nach Handelsqualität:
Die besten 5 Diagramme für die Handelsqualität:
So, TS 744050 - Eintrag auf den Preis Crossover Trend und EMA mit Reverse-Trailing auf NZDCHF ohne einen einzigen Handel kam an erster Stelle.
TS 542521 - Flips innerhalb des Kanals auf CADJPY hat 8 Geschäfte während dieser Zeit gemacht, die Verringerung der Qualität des Handels ein wenig, aber es war genug, um auf dem dritten Platz sein.
TS 740142 - Einstieg an den Zickzackkanten mit umgekehrtem Trailing auf den Eurodollar - hat einen Handel getätigt und belegt den zweiten Platz.
TS 642150 ist vom fünften auf den vierten Platz aufgestiegen und hat einen Handel getätigt.
TS 740650 ist auf den fünften Platz vorgerückt.
Ich persönlich bin enttäuscht von der Tatsache, dass die meisten TK in den Top Five rückwärtsgerichtete Systeme sind. Bei kurzen Entfernungen zeigen solche Systeme in der Regel gute Ergebnisse. Ihr Verhalten ist jedoch dem des Martingals sehr ähnlich. Beim ersten falschen Gegentrend weisen sie einen großen Verlust auf. Es gibt keinen Verlust, ich habe SL auf allen Systemen, aber trotzdem ist der Verlust sehr empfindlich.
Warum "nicht"? Ja, das ist notwendig - so können wir sehen, nach welchen Grundsätzen dieses Paar am besten funktioniert.
Im Moment habe ich alle 24x28 = 672 TS vollständig in die TS-Liga aufgenommen. Gleichzeitig werden sie in drei Konten unterteilt - Hoch, Mittel und Niedrig, je nach Qualität des Handels.
Und wenn etwas geboren wird, wird es dann bis zum neuen Jahr fertig sein?
Das verstehe ich nicht.
Ich habe es schon oft gesagt - das Ziel der TC League ist es, einen "TC-Pool" zu schaffen, eine Reihe von Systemen, die bereits getestet wurden, auf Demos funktionieren und seit einiger Zeit gute Ergebnisse gezeigt haben. Damit die Suche nach "von Grund auf" entfällt. Und die Liga erfüllt diese Funktion bereits.
Was muss noch "geboren" werden? (Zumal hier jemand mit einer Sharpe Ratio von 4 geprahlt hat)
Ich bin noch nicht bereit, CU-Experten der Liga leihweise an TC zu übergeben. Ich habe bereits mehrfach gesagt, dass ich die Frage der Auswahl der TZ nicht nach dem Kriterium der Nachhaltigkeit gelöst habe.
Wenn ich dieses Kriterium für mich selbst erarbeite - nun, dann werde ich wahrscheinlich im Markt der besten CU-Liga posten. Wann das sein wird, kann ich nicht sagen, um das Kriterium der "Schönheit" habe ich fast zwei Jahre gerungen. Diese Frage ist nun geklärt. Am Kriterium der Nachhaltigkeit wird schon bald ein Jahr gearbeitet, während es nichts gibt, womit man sich rühmen könnte.
Wenn also jemand "etwas gebären" muss, ist bereits alles getan. Nehmen Sie CADJPY, ein einfaches Umkehr-SAR-System (ich bin sicher, es gibt kostenlose Experten in Kodobase), optimieren Sie es, und Sie erhalten ungefähr das Gleiche wie ich.
