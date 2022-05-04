Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 78
Aus einem Satz Lego-Steinen kann man nichts Sinnvolles bauen, das ist so, als würde man seine Lieblingsgeschmacksrichtungen aus der Kindheit mischen, in der Hoffnung, eine neue Geschmacksrichtung zu erhalten.
es muss eine sinnvolle Idee und einen Indikator dafür geben, es gibt Indikatoren, die fast alles berücksichtigen
Ja, ein solcher Indikator wird als Chart bezeichnet...
Wenn ich diese Eigenschaften aufliste, würde das meine jahrelange Arbeit zunichte machen)
Ich habe den Eindruck, dass alle hier paranoid sind, und nur wenige wollen das Wesentliche Ihrer Arbeit verstehen.
Der wichtigste Slogan in dieser Branche lautet: "Profit in der Vergangenheit ist keine Garantie für Profit in der Zukunft".
und es wird eine zu viel sein.
das problem ist, dass george viele verschiedene indikatoren und techniken irgendwie zähmen muss. wie kann er sie alle dazu bringen, dass sie "funktionieren" und "optimierungsbedarf" haben? das ist fast unmöglich
wenn er mit einem oder zwei Indikatoren arbeitet und vor allem diese klar auswählt, weil sie seine Strategie zeigen
Und das war's - der Kreislauf ist geschlossen. Wieder eine fragliche Wahl, wieder... beste/schlechteste...
Kein Kriterium - das war's? Ist das ein Brummen?
Was willst du, Roman?
Wie oft muss ich Ihnen noch sagen, was das Hauptziel der TC League ist?
Ich habe nicht erwartet, dass es Grale unter den Liga-Systemen - die Systeme sind die einfachsten und dümmsten, freie Analoga sind in KodoBase, ich zitierte sie. Jeder von ihnen hält sich strikt an mein "Grundpostulat der Handelssysteme" - "Jeder TS hat Gewinn- und Verlustperioden, wobei die Verlustperioden länger sind als die Gewinnperioden.
Ich würde erwarten, dass es - da Systeme auf entgegengesetzten Prinzipien aufgebaut sind - IMMER eine Reihe von Systemen gibt, die zu einem bestimmten Zeitpunkt funktionieren. Und diese Annahme hat sich meiner Meinung nach glänzend bewahrheitet. Ich erinnere mich, dass mir vor zwei Jahren gesagt wurde, dass kein TS auf einem MA und einer Preiskreuzung jemals einen Gewinn erzielen wird. Ich selbst habe das befürchtet, aber die Ergebnisse sind ganz anders. Es gibt drei solcher Systeme unter den fünf besten Handelssystemen, und ihre Gleichgewichtsführer basieren auf Kreuzungen von Preis- und Gleitbögen.
Ich denke, Alexey hat recht - "wenn wir doch nur eine Zeitmaschine hätten", und ich stimme mit ihm völlig überein, "wie gering die Chance ist, im Verborgenen Geld zu verdienen".
Nach meiner Einschätzung liegt die Objektivität auf dem Markt bei höchstens 20 Prozent. Alles andere ist zufälliger emotionaler Lärm. Wenn also 10 Dollar auf den Markt kommen, können wir versuchen, sie zu nehmen, und wir haben die Garantie, dass wir 2 Dollar davon bekommen. Aber die anderen 8 Dollar sind reiner Zufall. Natürlich können wir sehr viel Glück haben, und die gesamten zehn - werden an uns gehen. Aber mit der gleichen Wahrscheinlichkeit können wir sehr viel Pech haben, der Markt wird sie uns wegnehmen, und wir werden einen Verlust von 6 Dollar erleiden. Allerdings, auf lange Arbeit - der Markt wird von uns nur $ 4, und die restlichen $ 4 - geben wird. Und so bleiben uns die "legitimen" 2 Dollar. Schade natürlich um die restlichen 8 Dollar, die den Markt durchlaufen... Aber sie gehören nicht "uns", wir können sie nicht "bekommen", so wie jeder Körper "heiße" Moleküle hat, aber wir können sie nicht "bekommen", um diese Energie zu unserem Vorteil zu nutzen.
Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit, vergessen Sie den automatischen Handel.
Nicht wirklich.
Ich denke, dass es durchaus möglich ist, mit meiner Version des vollautomatischen Handels Geld zu verdienen, indem man einfach die Systeme wechselt, die Verlierer entfernt und die funktionierenden einbezieht. Und die Erträge werden recht stabil, aber leider sehr gering sein. Keine 30 % pro Monat (geschweige denn mehr) - und das steht außer Frage, Sie können mit buchstäblich 1-2 % pro Monat rechnen.
Deshalb ist es sinnvoll, dem Experten von Zeit zu Zeit "unter die Arme zu greifen". Das Ausbruchssystem, das ich in meinem Handelsroboter verwende, liefert zum Beispiel auch ohne meine manuellen Korrekturen eher bescheidene Ergebnisse. Wie ich jedoch herausgefunden habe, können die Ergebnisse ausreichend verbessert werden, wenn ich die Parameter während der Nachrichtenspitzen ändere. Bis jetzt habe ich es manuell gemacht - mein Plan ist es, den Wirtschaftskalender zu lesen und spezielle Parameter während der Nachrichten zu verwenden... Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, und im Moment gibt es wichtigere Themen.
...Es geht nicht einmal um 30 % pro Monat (und schon gar nicht um mehr), Sie können buchstäblich mit 1-2 % pro Monat rechnen.
Auf keinen Fall - das ist Blödsinn. Nach den Rentabilitätsgrafiken der bahnbrechenden Systeme zu urteilen. Und Arbeit im Allgemeinen.... Es gibt keine Möglichkeit, mehr Gewinn zu machen oder einen Monat zu verlieren - aber nicht 1,2 %. Mit Kalenderspreads von Rohstoff-Futures an der CME lässt sich mehr Geld verdienen...