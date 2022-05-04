Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 74
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TCs nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Top-Fünf-Tabelle nach Handelsqualität:
Alles in allem denke ich, wenn wir alle unsere Bemühungen in die Erfindung der Zeitmaschine stecken, dann haben wir eine Chance, die richtige Liga individuell zu bekommen :)
Bisher wurde noch nicht einmal der Versuch unternommen, zu begründen, warum eine von vielen Einstellungen wesentlich besser funktioniert.
Warum suchen Sie nicht auf nicht-genetische Weise in der Nähe dieser Einstellung nach anderen Optionen, vielleicht gibt es da draußen wesentlich bessere Optionen mit ausgeprägten Merkmalen in der Einstellung oder etwas anderem.
Aber ich sehe schon einen ganz realen praktischen Nutzen der TC League (wie gesagt - ich mache das in erster Linie für mich). Die Liga ermöglicht es Ihnen, Systeme auszusortieren, die definitiv nicht funktionieren. Und suchen Sie nur unter denen, die funktionieren.
Außerdem habe ich aufgehört, mir die besten Systeme anzuschauen, und begonnen, mir die "durchschnittlichen" Systeme anzusehen. Die vielleicht nicht die Sterne vom Himmel holen, aber sie sind stabil.
Und als Ergebnis - mein total verlierender PAMM im Dezember ist bereits um 30% gestiegen, und im Januar - um 10%. Ich erwarte, dass ich bis zum Frühjahr "Null" erreiche und anfange zu verdienen(und ich werde ein Signal öffnen). Ich verwende das ZpnTrendSP-System für Euro- und Dollar-Indizes. Das einzige Problem ist eine starke "manuelle" Komponente im Handel bisher. Ich muss "von Hand" nachhelfen, indem ich unterschiedliche Einstellungen für den "normalen" und den "unruhigen" Markt verwende. Wenn ich den Vollautomaten verwende, kann ich leider keine so großen Gewinne erzielen.
Und zum Thema "sich in der Nachbarschaft umsehen" - ich gehe gerade die ganze "Nachbarschaft" durch, und wenn ich die besten finde, setze ich sie ein.
Ja, diese Methode des Ausprobierens von Varianten ("tastende Methode") erlaubt es Ihnen, eine Illusion von aktiver Arbeit zu schaffen ... Aber Sie können SEHR LANGE auf Ergebnisse warten ..., und nach einer Weile können Sie diese Experimente fortsetzen, denn es gibt keine Theorie in dieser Methode - nur das Ausprobieren ALLER IHRER OPTIONEN ...
Viel Glück!
Das Wachstum eines PAMM ist also eine Fata Morgana?
Sie werden "bellen", ich werde nicht mit Ihnen reden.
Ich weiß nicht, was ich da gefragt werde. Denn die Theorie - ich habe alles klar gesagt. Wir haben zwei Richtungen, drei Arten von Inputs, vier Arten von Begleitungen. Insgesamt gibt es 24 Varianten von TS pro Symbol. Dabei handelt es sich um sich gegenseitig ausschließende, gegensätzliche Varianten. Das bedeutet, dass eine dieser Varianten mit Sicherheit funktionieren wird. In dieser Richtung müssen wir nach den rentablen Systemen suchen.
Ich sehe, dass dies der Fall ist. Der einzige Haken an der Sache ist die Stabilität des Werks. So wie ich das sehe, sind die Systeme, die die besten Ergebnisse liefern, nicht die beste Wahl. Dieses beste Ergebnis ist nämlich ein "statistisches Artefakt" und instabil. Betrachtet man jedoch mittelmäßige Systeme, so weisen sie trotz geringerer Handelsqualität eine höhere Stabilität auf. Das ist die "Theorie".
Ich verstehe das "Ausprobieren" und das "Timing" nicht. Welcher "Overkill"? Ich nehme ALLE möglichen Optionen in Anspruch, ohne dabei über das Ziel hinauszuschießen. Und die, die über die Benchmarks hinausgehen, optimiere ich einfach zu stark.
Das Wachstum eines PAMM ist also eine Fata Morgana?
Auch das verstehe ich nicht. Jeder Experte hat einen ganz klaren TS ! Und ich habe angegeben, welche ich verwende. Was bedeutet "Fata Morgana"?
Und über "es wird kein Ende geben" ... Von welchem "Ende" ist die Rede? Erwarten Sie von der Liga einen Gral?
