Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 80
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TCs für Gleichgewicht:
Die besten fünf unterm Strich:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf in Bezug auf die Handelsqualität:
2Rashid - veranstalten Sie schon mal eine Meisterschaft - ich kann es nicht ertragen, diese Schnörkel zu sehen... :-)
Ich werde nostalgisch.
Ja, die Meisterschaft ist eindeutig zu kurz gekommen
Und es ist fast "Open Source" - ich mache kein Geheimnis aus den Handelsprinzipien dieses oder jenes TS. In Kodobaz gibt es sogar fertige Expert Advisors, die auf diesen Prinzipien basieren...
Denn es gibt eine "Meisterschaft". Na ja... Achten Sie auf die Anführer!
Es ist schade, dass es keine Preise gibt.
Scheiß auf die Preise - es gibt kein Ziel, mach einfach einen Screenshot vom Ziel... :-)
Nur visuelle Kurven und so weiter... :-(
Hmmm... Aber sie sind das "Ziel" !!!
Leute, ich frage mich... Sind Sie sicher, dass Sie verstehen, warum ich die TC League überhaupt brauche?
Ich brauche eine Reihe von getesteten Systemen, die eine Zeit lang funktionieren und positive Ergebnisse zeigen. Das war das Ziel, das ist es auch jetzt. Auf welches andere "Ziel" warten Sie noch?
Mein Hauptkonto kommt langsam aus den Schwierigkeiten heraus, dank der TC League, die es mir ermöglichte, alle Systeme, die offensichtlich nicht funktionierten, zu streichen und mich auf die vielversprechenden zu konzentrieren. Ich hoffe, dass ich bis zum Ende des Frühjahrs in der Lage sein werde, dieses Konto in die schwarzen Zahlen zu bringen - und ein Signal zu eröffnen. Das wird ein konkretes Ergebnis sein, das für mich wichtig ist.
Was wollen Sie? Was wollen Sie noch? Von welchem "Ziel" sprechen Sie alle?
Es ist der Gral, von dem alle reden, Georges - und nur der Gral. Tun Sie nicht so, als würden Sie nicht verstehen...
Die Wächter wollen nicht 1-2% pro Monat, sondern mindestens 100%. Und der Wettbewerb, an dem ich gerade teilnehme, zeigt es perfekt - die Leute dort machen es einfach. Und zwar nicht durch Ausbeutung, nicht durch Mittelwertbildung, sondern durch großartige, wohlüberlegte Angebote. Es ist also möglich.
Das ist es, worauf alle warten. Niemand ist an unseren Filialen mit 0-1-2% pro Monat interessiert. Wir müssen uns der Wahrheit stellen.
Gauner... Ich bekomme 5 % im Monat!!!
Ja, Kumpel... Sie haben Recht, ohne 100% im Monat sollten Sie nicht einmal im Forum sein. Na ja... Das tue ich nicht.
:))) Ich verstehe die Ironie. Aber vielleicht sollten wir trotzdem versuchen, die besten TCs zu isolieren und eine Liga von ihnen mit verschiedenen Zeiträumen zu bilden, sagen wir? Das ist nur ein Gedanke, nichts weiter.