Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 46
Sie haben eine dritte Überwachung auf dem Roboter vor ein paar Tagen geöffnet)
Es geht nicht um mich, es geht um die Wirksamkeit Ihres TS, die leider gegen Null tendiert. Und ich habe kein Problem mit Gerechtigkeit.
Ist es nicht ein wenig anmaßend, mich um Hilfe bei der Reparatur eines EA zu bitten, den Sie für 50 Dollar an andere verkaufen?
Und die Effizienz des TS... Um welche der 672 handelt es sich? Die 20/80-Regel ist dort in vollem Gange, und nur 50TS zeigt gute Ergebnisse. Wie könnte es anders sein, wenn in meiner Liga das System für alle funktioniert, und zwar auch für die entgegengesetzte Technik! Es ist klar, dass die trendfolgenden TPs gewinnbringend sind, während die flachen TPs scheitern, wenn sich das Symbol gerade im Trend befindet. Wenn das Symbol flach ist - dann werden im Gegenteil die trendigen verlieren und die flachen werden verdienen. Wenn wir es mit "keinem von beiden" zu tun haben - dann werden ALLE Systeme versagen, wegen der Ausbreitung! Ich beobachte das alles sehr gut, und ich glaube, ich habe genau das Ergebnis erzielt, das ich angestrebt habe.
Ich habe wiederholt gesagt, dass ich, wenn ich sah, dass mein Expert Advisor, der zu funktionieren schien, nicht mehr funktionierte, schockiert war und verzweifelt versuchte, "Krücken hinzuzufügen". In der Tat - Sie selbst sind jetzt in diesem Modus - Sie kaufte Expert Advisor, die Art von als zuverlässig beworben wurde, auch prahlte mit mir, dass es auf eine Reihe von Paaren funktioniert. Jetzt haben Sie dafür gesorgt, dass der Überwinder - früher oder später wird er sich verkaufen. Und - sehen Sie, Sie haben angefangen, verzweifelt zu versuchen, Krücken hinzuzufügen. Und Sie versuchen, das kostenlos zu machen. Wenn du offen bist und die Teilnehmer nicht beschimpfst, kannst du sogar Hilfe bekommen.
Und ich erinnere mich sehr gut an dieses Gefühl. Aber jetzt habe ich es nicht mehr mit der Liga - ich habe IMMER den TS, der den Gewinn anzeigt. Jetzt stellt sich nicht mehr die Frage, "was ich tun soll", und ich bin nicht mehr nervös - dieser TS funktioniert nicht, ich habe ein Dutzend funktionierende. Ich bin "über das Fußballfeld hinausgewachsen" und habe schon lange nicht mehr "mit dem Ball gespielt". Meine Aufgabe besteht nun darin, eine Methodik für die Auswahl von TC zu entwickeln. Das ist es, woran ich arbeite.
Geänderte Strategie und dementsprechend Demo-Monitoring, was ist hier das Problem?
Änderung der Strategie = neue Roboter, haben Sie eine Idee, wenn eine Person kaufte einen Roboter von MA und das nächste Build (Update) Sie haben auf MACD? oder nur eine invertierte MA?
deshalb bieten sie einen kostenpflichtigen Zugang zum Markt an, damit die Dummköpfe wenigstens ein bisschen darüber nachdenken, was sie dort posten
in diesem Fall am Markt
Wie viele Werkzeuge braucht man, um von einem TS zum anderen zu springen?
Bestätigen Sie die eine Zeile und heben Sie die andere auf.
Hier ist der echte Code des Expert Advisors, der mit dem AUDCAD-Symbol arbeitet:
Es gibt 24 Zeilen, in denen die TS erklärt werden. Nur eine - eine flache Umkehrung TS auf der Grundlage des EMA - ist unkommentiert. Wenn wir ihn auskommentieren und den anderen auskommentieren, wird der andere TS funktionieren. Sie können mehrere auskommentieren - sie funktionieren dann zusammen.
Die Re-Optimierung besteht darin, die Einstellungen von TS zu finden, die dann in den TS-Code aus der Bibliothek "hartkodiert" werden, dann wird er neu kompiliert und wir sind wieder im Einsatz.
Sie würden ein Demosignal öffnen und alles zeigen, aber das ist nicht überzeugend.
Wir sollten es auf einer "Need-to-know"-Basis halten.
Ich habe 672 Signale zu öffnen. Das wäre überzeugend. Aber ich habe nicht so viele Ressourcen. Selbst wenn man die "Top"-Division der Liga nimmt - dort arbeiten jetzt 110 der besten TS, aber es gibt keine Möglichkeit, so viele Signale zu öffnen. Im Rahmen eines Kontos kann ich viele TPs verwenden (und da gibt es einige Schwierigkeiten, man kann nicht mehr als 500 Orders auf das Konto legen - deshalb musste ich die Liga in drei Bereiche aufteilen).
Natürlich, weil ich keine Scalpers haben, und Verzögerung bei der Ausführung für eine Minute oder zwei nicht eine Rolle spielen - es gibt eine Option, um hundert Konten zu öffnen, und der Expert Advisor wird zwischen ihnen zu wechseln, analysieren die Situation und senden Handelsaufträge zu jedem Konto - aber es ist zu komplex und schwierige Aufgabe, warum die Mühe mit ihm? Für die Menschen zu überzeugen, dass einige Signale zeigen Gewinn ? (Ich möchte daran erinnern, dass von 672 TS nur 50 dies mit Sicherheit tun).
Nein, Freunde. Wer Interesse hat - ich habe kein Problem damit, Ihnen ein Investitionspasswort für die oberste Spielklasse der TK-Liga zu geben, in der die besten TKs (derzeit 110) tätig sind. Wählen Sie Ihre Trades aus und beobachten Sie, wie die Systeme funktionieren. Aber - niemand hat ein brennendes Verlangen.
Seltsam - ich dachte, das Passwort für Investitionen sei viel besser als das Signal... Aber offenbar habe ich mich geirrt.
Übrigens, eigentlich eine Frage an das Forum:
Ich biete ein Investitionspasswort für das TC League-Konto anstelle eines Signals an. Braucht sie jemand? (Ich vermute, das tut niemand).
Das Problem dabei ist, dass alle TCs der Liga gleichzeitig auf diesem Konto arbeiten, und um den Handel eines einzelnen Systems zu sehen, müssen Sie die Trades auf dem gewünschten Mag auswählen. Wie ich vermute, will sich niemand damit befassen. Aber da sich niemand die Mühe machen will, bleiben nur meine Excel-Berichte übrig. Entweder das oder ein Passwort für die Investition, damit sie sich darum kümmern können.
Nun, oder schlagen Sie eine Option vor. Wir werden es in Betracht ziehen.
Seltsam - ich hatte den Eindruck, dass das Passwort für die Investition viel besser ist als das Signal... Aber offenbar habe ich mich geirrt.