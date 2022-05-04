Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 47
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für Handelsqualität:
Die besten fünf Charts nach Handelsqualität:
Lassen Sie uns die Ergebnisse der Woche zusammenfassen.
Den ersten Platz belegt TS 642952 - Einstieg mit Limit-Orders auf Zickzack-Peaks mit Trailing-TP auf AUDCAD. Dieses System ist ein Neuling in der Rangliste, es hat den ersten Platz aufgrund einer Reihe erfolgreicher Trades in Folge eingenommen.
Der zweite Platz geht an TS 743622 - Einstieg mit Stop-Orders auf Zickzack-Spitzen mit Trailing-TP auf GBPNZD - der Gewinner des ersten Platzes letzte Woche mit zwei Trades, was die Qualität des Handels etwas reduziert hat.
Der dritte Platz wird von TC 740642 eingenommen - er verwendet ebenfalls Stop-Orders auf Zickzackspitzen mit Trailing-TP, aber auf USDCHF. Das System hat die Qualität des Handels leicht verbessert und ist vom fünften auf den dritten Platz vorgerückt.
Vierter Platz - TS 543350 - Umkehr gegen den Trend, bestimmt durch den EMA auf dem "Impuls"-Balken des CADCHF. In der letzten Woche wurden keine Geschäfte eröffnet, so dass die Qualität des Handels leicht abgenommen hat und das System vom zweiten auf den vierten Platz zurückgefallen ist.
Den fünften Platz belegt TS 243622 - Umkehrungen mit Stop-Orders auf Zickzack-Spitzen im GBPNZD. Dies ist ein Neueinsteiger in der Rangliste.
Es ist einfacher, das Flugblatt zu überwachen und vollen Zugang zu gewähren. Auch die Magier können dort aufgespürt werden.
Ha! Ich wusste es nicht, ich wusste es nicht...
Wow!!! Genau... Warum zum Teufel habe ich nicht früher daran gedacht...
Ich habe die Überwachung auf MyFhBook für die "mittlere" Division der TC-Liga (was eine verdammte Schande, für die "höhere" Division habe ich es nicht geöffnet... ich verstehe nicht... etwas, das ich nicht einfügen kann den Link... Wie wollen Sie vorgehen? Wohin soll der Link führen?
Ich werde die "höhere" Abteilung abschließen..... Ich habe es überwacht. Es gibt einen Link. Wo soll ich es hinstellen?
Allein in der ersten Liga gibt es über 40.000 Transaktionen in der Geschichte. Ich weiß nicht, wie ich nach Magiern filtern kann...
Ich habe es mir angeschaut, es gibt einen Link. Wo soll ich es hinstellen?
Du kannst es nicht hier reinstellen, MQ mag es nicht. Nur als Text in Verkleidung.
Kann nicht herausfinden, wie man nach Magiern filtert...
Bei der Ansicht von oben können Sie die Kastum-Analyse auswählen.
Das Interessanteste ist übrigens, dass heute ein Feiertag ist, der Dollar nicht unter Druck steht - was sind die TCs und was werden sie zeigen?
Am Ende des Jahres ist es ein bisschen anders, aber trotzdem. Auch in den USA gibt es besondere Tage.
Nein, die Links zum Buch werden automatisch von der Maschine abgeschnitten. Kann schimpfen, oder kann versehentlich Renat in eine schlechte Stimmung kommen und auf Lebenszeit verbannt werden =)
Nun, verzichten wir auf MayfxBook - wer ein kostenloses Signal auf jeden TC aus der Liga erstellen will - ich bin bereit, einen Experten zu stellen.
Außerdem - ich werde nach einem kostenlosen Expert Advisor in KodoBase suchen, zum Beispiel für Breakdown oder Price-Chenel Breakdown, damit mich niemand der Werbung verdächtigt - wird dieser EA ähnliche Ergebnisse liefern wie jeder EA mit "Chn" im Namen oder Magiern, die auf eins enden.