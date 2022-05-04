Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 207
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Na und? Schauen Sie sich an, wie sie handelt - schreckliches Zucken und sechs Verluste in Folge! Würden Sie es riskieren, sie auf den Real zu setzen?
Ihre Parameter:
Nebenbei bemerkt, eine so große Kanalperiode erweckt bei mir auch kein Vertrauen in ein solches System. Durchbrechen eines zweiwöchigen Kanals auf der Uhr mit einem direkten Trailing-SL (und Ausstieg am Ende der Woche) beim Pfund-Franken?
Mir scheint, es handelt sich nur um ein zufälliges "Ploppen", nichts weiter als das.
Haben Sie Informationen über den maximalen Ertrag der besten TK, die Höhe des Verlustes (tatsächlicher DD), den sie erhalten, wenn sie aus dem Handel genommen werden, den Wert der Qualität des Handels, ihre Lebensdauer, Anfangs- und Enddatum? Wenn nicht, schlage ich vor, dass Sie damit beginnen, sie zu sammeln.
Ich habe mir das GBPCHF-Chart und das Gleichgewichtschart 143141 angesehen. Seit Mai begann GBPCHF zu fallen (Abwärtstrend), aber seit Mai hat TC auch begonnen, Gewinne zu zeigen. Es ist verständlich - ChnTrendDTS.
Was nicht klar ist, ist das andere. GBPJPY und EURGBP zeigen seit Mai die gleichen schönen Trends. Aber der Trend TS zeigt nicht den Gewinndurchbruch. Was ist der Grund dafür?
Mal sehen, wie lange 143141 funktioniert.
Hmmm... Sie funktionieren nicht sehr lange... Und sobald sie eine Verhaltensänderung zeigen, werden sie sofort aus dem Verkehr gezogen. Warum ist es dann überraschend, dass einige der fast 670 TCs eine recht lange Gewinnperiode aufweisen? Ich bin sicher, dass ihre Verlustperiode noch länger sein wird. Ich erinnere noch einmal an die Aufschlüsselung des GBPUSD-Kanals, der fast ein Jahr lang hervorragende Ergebnisse zeigte, dann plötzlich "deflationierte" und seit fast einem Jahr zwischen den Bereichen Low und Medium "hängt".Allerdings schließe ich die Möglichkeit von Ausnahmen nicht aus.... Aber bis jetzt sehe ich diese Ausnahmen nicht.
War der Durchbruch des Kanals für den Pfund-Dollar überoptimiert?
Alle TK, die etwa ein Jahr lang in der Spitze bleiben, sind solche Ausnahmen.
Ich muss es tun.
Wenn es konkrete Vorschläge gibt, können wir über die Umsetzung nachdenken.
Meinen Sie mit konkreten Vorschlägen einen detaillierten Algorithmus?
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Guten Tag! Bitte geben Sie die Registrierungscodes an:
Konto: 2599118
Magier 743642
Registrierungscode
Konto: 2599118
Magier 140751
Registrierungscode
Konto: 2599118
Magier 642152Registrierungscode
Konto: 2599118
Magier 143141Registrierungscode
Konto: 2599118
Magier 243552Registrierungscode
Konto: 2599118
Magier 143750
Registrierungscode
Konto: 2599118
Magier 740250Registrierungscode
Meinen Sie mit spezifischen Vorschlägen einen detaillierten Algorithmus?
Nicht unbedingt.
Einige klare Grundsätze. Und gleichzeitig wäre es gut, wenn sie zumindest einigermaßen fundiert wären. Damit es nicht so wird wie in der Anekdote, wo die Hühner des Juden alle tot sind und der Rabbi noch viele interessante Ideen hat. Denn das Benotungssystem erfordert bestenfalls Änderungen an den Skripten, wahrscheinlicher ist jedoch eine Änderung des Liga-Codes selbst. Ich möchte meine Bemühungen nicht auf Vorschläge wie Dasha Baskakovas "Nutzen Siedie Macht des Eröffnungskurses" verschwenden, wenn die Person keinen einzigen Experten geschrieben hat.
Haben Sie Informationen über die maximalen Erträge der besten TS, die Höhe des Verlustes (tatsächliche DD), wenn Sie sie aus dem Handel nehmen, den Wert der Qualität des Handels, ihre Lebensdauer, das Start- und Enddatum des Handels? Wenn nicht, schlage ich vor, dass Sie damit beginnen, sie zu sammeln.
Alle diese Informationen sind (in Form einer Excel-Datei) nur zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Handel verfügbar. Danach wird sie gelöscht. Da, wie ich oben erwähnt, jeden Tag reoptimiert von drei bis fünfzehn TS (durchschnittlich fünf Stück), und von fünf bis zwanzig gehen von Division zu Division (durchschnittlich zehn Stück).
Das heißt, in diesem Fall haben wir schnell einen Haufen von Dateien, die bei Bedarf völlig unpraktisch zu harken sind, das heißt, diese Dateien müssen sofort irgendwie verarbeitet werden.
Was nicht klar ist, ist das andere. GBPJPY und EURGBP weisen seit Mai die gleichen schönen Trends auf. Aber der TS-Trend bei diesen Paaren zeigt keinen Gewinndurchbruch an. Was ist der Grund dafür?
Ich vermute, dass der Grund dafür darin liegt, dass diese Paare in der Optimierungshistorie überhaupt keine Tendenzen aufweisen.
Wurde der Kanalbruch beim Pfund-Dollar überoptimiert?
Natürlich war es das.
Jedes System, das eine "Testaufnahme" zeigt, ist sofort überoptimiert.
Außerdem wird ein System, sobald es eine andere Handelsqualität als die der "Abteilung" aufweist, sofort in eine andere Abteilung verschoben, und zwar entsprechend der aktuellen Handelsqualität.
Guten Tag! Bitte geben Sie die Registrierungscodes an:
.....
Konto: 2599118
Magie: 743642
RegCode: 2954630475
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 140751
RegCode: 656151900
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 642152
RegCode: 354161691
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 143141
RegCode: 1956386292
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 243552
RegCode: 798757921
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 143750
RegCode: 1117525279
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 740250
RegCode: 1520178382
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 743642
RegCode: 2954630475
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 140751
RegCode: 656151900
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 642152
RegCode: 354161691
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 143141
RegCode: 1956386292
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 243552
RegCode: 798757921
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 143750
RegCode: 1117525279
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 740250
RegCode: 1520178382
-----------------------------------
Senk s!!!
Verstehe ich das richtig, dass dies die Nachricht ist, dass der Roboter in Arbeit ist, oder ist das nicht so?