Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 48
Nun, verzichten wir auf MayfhBook - wer will ein kostenloses Signal auf jedem TC von der Liga zu schaffen - ich bin bereit, einen Experten zu stellen.
Darüber hinaus - ich werde die kostenlosen Expert Advisor in KodoBase, sagen wir, auf Preis-Chenel Aufschlüsselung oder Beseitigung zu suchen, so dass niemand wird mich der Werbung verdächtigen - dieser EA wird die engsten Ergebnisse zu jedem Expert Advisor mit "Chn" in seinem Namen oder Magier endet in einem geben.
Und wie viel zahlen Sie dafür?
Wie meinen Sie das? Welche Gebühren?
Ich zahle nichts.
Es ist ja nicht so, dass ich einen 50-Dollar-Abfluss an jemand anderen verkaufe, um ihn kostenlos reparieren zu lassen...
Ah, ich war schon ganz aufgeregt.
Ja, Pech gehabt. Ich habe keine Lust, denjenigen etwas zu zahlen, die davon reden, dass Plummer an 32 Währungspaaren arbeiten und sie dann für 50 Dollar verkaufen.
Wie ich sehe, haben Sie über 600 Plumer, und es ist unklar, warum Sie sie in den öffentlichen Raum stellen.
Ha! Blödsinn. (für die besonders Begabten) Schauen Sie sich den ersten Beitrag und die folgenden an - lesen Sie das Thema noch einmal...
https://www.mql5.com/ru/forum/272032
Die Auswahl des TS stammt von einem gemeinsamen Demokonto, das funktioniert".
Und wo ist das alles, ein Brei?
"für real" ausgewählt - auf einem separaten Demokonto mit Signal eingerichtet(es gibt eine Überwachung auf MyFxBook für das Signal; das reale Konto und das Signal davon werden später eröffnet)
:-)
Auch bei der Eröffnung brennen Menschen - siehe im IE.
https://investor.moex.com/trader2018?user=189586
So eine Sauerei - 2topik Starter sorry... :-)
