Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 42
Können wir die Auswahl vereinfachen, indem wir jeden Monat eine erneute Optimierung vornehmen und, wenn wir eine bessere Option als die bisherige finden, diese nutzen?
Das Problem der Auswahl der Sets sollte einfach auf die Verbesserung des Systems zur Aktualisierung dieser Sets reduziert werden.
Ja, genau - sehen Sie sich die Kehrseite an: nicht welches Paar führt, sondern welches TS in Bezug auf das kumulierte Gesamteinkommen aller Paare.
Ich glaube, Sie werden einige überraschende Enthüllungen erleben.
Können wir es einfacher machen mit der Auswahl - jeden Monat neu zu optimieren, und wenn wir eine bessere Option gefunden haben, als es ist, dann verwenden Sie es?
Nun, es wird bereits täglich für drei bis fünf TCs neu optimiert - diejenigen, die ein inakzeptables Verhalten gezeigt haben.
Aber was kommt als Nächstes? Nochmal - wir müssen es erst anziehen, um zu sehen, wie es auf der Demo funktioniert! Und - TC kommt in eine von drei Abteilungen ... Berichte über die besten - ich veröffentliche sie.
Aber, aber... Ich werde einen Bericht über die einzelnen TK-Typen erstellen.
Also, direkte Nachlaufsysteme mit Trendeinstieg. Das heißt, diejenigen, die nach dem Einstieg mit dem Trailing SL beginnen, bis der Handel abgeschlossen ist.
(Ich möchte daran erinnern, dass der Bericht Systeme enthält, die mindestens 10 Trades in der Demo gemacht haben und deren Qualität nicht unter Null lag).
Tabelle:
Ehrlich gesagt, bin ich von den Ergebnissen überrascht. In der TS-Liga gibt es 112 direkte Nachlaufsysteme. Und nur 8 (!!!) von ihnen weisen eine positive Handelsqualität auf! Ich dachte, es gäbe mehr, na ja, mindestens 30 Systeme ... (Basierend auf dem "20/80"-Prinzip)
Ein Blick auf die Tabelle und das Diagramm zeigt, dass nur zwei von ihnen anständig sind! Die übrigen zeigen nicht nur schlechte Ergebnisse, sondern wurden auch erst kürzlich implementiert, was bedeutet, dass sie in letzter Zeit ein unangemessenes Verhalten gezeigt haben und überoptimiert wurden.
Ja, Alexander, ich bin schon überrascht. Nicht so viel, wie Sie wahrscheinlich erwartet haben, aber trotzdem... Ich dachte, direkte Trendverfolgungssysteme würden besser funktionieren ... Und es stellt sich heraus, dass diese Systeme praktisch keinen Sinn machen! Hier liegt meiner Meinung nach der unmittelbare Nutzen der TC-Liga für die Forumsmitglieder - die Schlussfolgerung "es macht keinen Sinn, Trend-Trailing zu verwenden". Zumindest bei Devisenpaaren.
Analysieren Sie hier alles sorgfältig und ziehen Sie Ihre Schlüsse. Die Liga wird ein etwas anderes Format annehmen.
Dann werden Sie ein Signal setzen, das streng statistisch begründet ist - die Menschen sind nicht dumm, sie brauchen Garantien. Nun, ich werde auch unterschreiben - sie brauchen auch Geld.
Jetzt die Trendumkehrsysteme.
Tabelle:
Die Situation ist sogar noch schlimmer. Nur fünf (!!!) von 112 TS zeigen Ergebnisse, und nur einer (!!!) hält lange genug durch. Der zweite, auf GBPNZD, hat nur 10 Trades gemacht, obwohl er eine recht gute Handelsqualität aufweist - die Statistiken sind schlecht. Alle anderen haben eine Handelsqualität unter Null.
Trending-Systeme mit fester TP-SL.
Tabelle:
Hier ist die Situation etwas besser. Ja, es gibt nur wenige Systeme - nur sieben (von 112) weisen eine positive Handelsqualität auf, aber die Hälfte ist recht stabil und gehört seit langem zur TC League, ohne ein inakzeptables Verhalten zu zeigen.
Flottensysteme mit fester TP-SL:
Tabelle:
Nur 11 TS zeigen positive Ergebnisse.
Die meisten von ihnen sind jedoch von ausreichender Qualität, und einige von ihnen sind schon seit geraumer Zeit in Betrieb.
Haben Sie versucht, die Entfernung zu ermitteln, die als ein bestimmter Prozentsatz des erreichten Höchstgewinns berechnet wird? Dies ist das einzige Schleppnetz, das ich in letzter Zeit benutzt habe - virtuell. Die Optimierung hat mir gezeigt, dass das beste Ergebnis bei einem solchen Schleppnetz bei 38 % liegt (Fibonacci-Zahl). Das Schleppnetz wirkt wie ein Anti-Klemmmittel. Bei einem Schleppnetz mit einer Schlinge nimmt die Entfernung ab, während sie bei diesem Schleppnetz zunimmt. Was mit der Erhöhung der Rentabilität ermöglicht es Ihnen, große Rollbacks zu widerstehen. In Verbindung mit einem solchen Schleppnetz ist der Einsatz von TP sinnvoll.