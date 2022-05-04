Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 20
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Tabelle der Top 5 in Bezug auf das Gleichgewicht:
Beste 20 nach Qualität:
Die 5 besten Charts nach Qualität:
Auf den ersten drei Plätzen gab es keine Veränderungen. Der Channel Breakout mit festem TP-SL (mit Transfer zum Breakeven) auf GBPUSD liegt immer noch mit gutem Vorsprung vorn. Ich frage mich, wann dieser TS ein inakzeptables Verhalten zeigen wird? Vom zweiten auf den dritten Platz - keine besondere Veränderung. Kolleginnen und Kollegen, wir müssen den Markt formen und gleichzeitig die Kasse offen halten, alle Systeme sind extrem einfach!
Positive Ergebnisse werden durch die vierte Position magik 343751 - Aufschlüsselung eines Kanals im Trend mit festen TP-SL und Breakeven auf NZDJPY gezeigt. Sie hat in der letzten Woche drei Geschäfte getätigt und die Qualität der Geschäfte erhöht. Sie ist seit Mitte September in der Bewertung, sobald sie 10 Trades gemacht hat.
Die ersten fünf Positionen werden vom TS für den Trendeinstieg durch Kreuzung von EMA und Preis mit den umgekehrten Trailing-Stops besetzt. Der Aufbau dieses Systems datiert von Mitte August, aber ich habe bereits ein paar Verbrühungen auf den umgekehrten Trailing Stops gehabt und würde diese Taktik nicht zur Anwendung empfehlen. Reverse Trailing ist gut bis zum ersten guten Gegentrend.
Nun, wenn 24 von 32 Experten immer im Plus sind, ist das eine sehr gute Statistik. Sie müssen also nur die gleiche Bewertung abgeben wie ich und wir werden sehen.
Hier ist der Start der Woche. Das ist in etwa so, wie es immer ist. Bis zum Ende der Woche von 977 sollte 1045 erreichen und schließen bei 7% Eigenkapital und alles wieder. Mal sehen, was morgen passiert.
Hier ist der Start der Woche. Das ist in etwa so wie es immer ist. Bis zum Ende der Woche von 977 sollte 1045 erreichen und schließen bei 7% Eigenkapital und alles wieder. Mal sehen, was morgen passiert.
Und die Stop-Losses - eine Erfindung von Feiglingen?
Na ja... Mal sehen, mal sehen... Ein guter Start ist die halbe Miete...
Und Stoploops wurden von Feiglingen erfunden?
Na ja... Mal sehen, mal sehen... Ein guter Start ist die halbe Miete...
Stop Loss wurde wahrscheinlich von Brokern erfunden
Stop Losses wurden höchstwahrscheinlich von Brokern erfunden
Das ist unwahrscheinlich - ich bin sicher, dass die Makler schlafen und sehen, dass ihre Kunden keine Stopps verwenden....
Das ist unwahrscheinlich - ich bin sicher, dass die Makler schlafen und sehen, dass ihre Kunden keine Stopps verwenden....
Ich eröffne eine 1%-Position meines Guthabens, es findet eine Art Hedging statt, und zwar nicht auf ein Paar, sondern auf alle. Schließlich stellt sich heraus, dass es im Plus ist.
Stellen Sie sich vor, dass bei einem Rückgang des GBP um 500 Pips auch EUR/JPY und Cadjpy um 500 Pips sinken. Und Sie könnten keine Aufträge an den Server senden. Was werden Sie ohne Zwischenstopps erreichen?
Stopps sind ein absolut notwendiger Bestandteil eines jeden TS. Ohne sie ist Ihr Handel russisches Roulette.
Stellen Sie sich vor, dass bei einem Rückgang des GBP um 500 Pips auch EUR/JPY und Cadjpy um 500 Pips fallen. Und Sie könnten keine Aufträge an den Server senden. Was bekommen Sie ohne Stöpsel?
Stopps sind ein absolut notwendiger Bestandteil eines jeden TS. Ohne sie ist Ihr Handel russisches Roulette.