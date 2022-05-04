Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 359
Top 20 nach Saldo:
Beste TS durch Handelsqualität:
Der älteste TS in der Liga, mit mindestens 50 Trades:
Sie verzerren den Sinn. Wenn der Roboter auf jedem Markt und in jedem Instrument profitable Muster erkennt und die schlechtesten ignoriert, gibt es zwei Ergebnisse:
1. Dem Roboter sind keine Muster auf dem Markt bekannt, und er eröffnet keine Positionen. Dies geschieht in der Regel, wenn der Algorithmus, der das Muster beschreibt, zu "streng" ist. Das Muster ist auf einen bestimmten Marktzeitpunkt oder ein bestimmtes Instrument "zugeschnitten".
2. Das Muster erkennt dieselben Situationen auf verschiedenen Märkten und in verschiedenen Instrumenten und erzeugt profitable Signale.
Es gibt überhaupt keine anderen Varianten :)
Rentabel? Sehr lustig.
Wenn Sie mindestens eine finden, lassen Sie es mich wissen, und ich zeige Ihnen, wie Sie alles Geld der Welt verdienen können.
Meine Erfahrung beweist, dass es diese "profitablen" Muster, die nicht nur immer, sondern sogar die meiste Zeit profitabel wären, einfach nicht gibt. Jedes Muster kann nur für eine bestimmte Zeit profitabel sein, und zwar für eine viel kürzere Zeit, als es unrentabel ist. Und die einzige Möglichkeit, immer im Gewinn zu sein, besteht darin, zwischen den Mustern zu wechseln, die im Moment profitabel sind.
Dazu ist ein Indikator erforderlich, der es uns ermöglicht, zu erkennen, dass diese Muster jetzt gewinnbringend sind und diese Muster verlieren. TS League ist ein solcher Indikator.
Es bleibt immer noch die Frage, die Sie, so wie ich es verstehe, zu lösen versuchen - die Muster zu bestimmen, die für einige Zeit profitabel sein werden.
Regelmäßig in den schwarzen Zahlen. 1.000% sind ein Rekord.
Was ist mit Ihrem PAMM los?
1. Sie sind nicht auf der Suche nach einem System, das eine Zeit lang im Plus notiert. Man analysiert einfach, wer mehr Geld verdient hat, und gibt ihm einen Freibrief. Mit anderen Worten: Sie kaufen zum Höchststand und verkaufen wahrscheinlich zum Tiefststand.
Analysieren Sie die Schwankungen in der Rentabilität der Handelstaktiken von Beratern und Sie werden zufrieden sein.
2. Nicht Millionen von Dollar, sondern eine Million Rubel. An der Börse funktioniert das nicht mehr, die Risiken sind zu hoch und es gibt rentable Alternativen, da läuft es.
1. absolut richtig.
1.1. ja, da gibt es keinen Gewinn - weil es keine kompetente Auswahl aus dem Arsch gibt (absoluter amöbenhafter Zufall) - da gibt es Pflaume.
Regelmäßig in den schwarzen Zahlen. 1000% sind ein Rekord.
Was ist mit Ihrem PAMM nicht in Ordnung?
Nein, ich sagte doch... Ich habe es auf der Schaukel verloren. Ich hätte die Belastung reduzieren müssen, habe es aber nicht getan. Es ist schon zu lange her. Seit 2016...
Jetzt habe ich einen Cenomanen eröffnet.
Und ich bin dabei, das ganze System so umzugestalten, dass die Einstellungen nicht mehr in den Code geschrieben werden müssen, sondern aus einer speziellen Einstellungsdatei übernommen werden... Während der Optimierung würde ich einfach angeben, welcher Durchgang genommen werden soll, und die Einstellungen daraus würden automatisch in diese Datei geschrieben werden. Wenn ich dann das ausführbare Modul ausführe, werden die Einstellungen aller TCs der Liga aus dieser Datei gelesen. Mit einer solchen Datei könnte ich neue TCs hinzufügen. Zumindest habe ich eine lange Vorstellung davon, wie ich bis zum Zusammenbruch der Volatilität einsteigen kann. Und in diesem Thread wurden einige andere Ideen vorgeschlagen, die ebenfalls umgesetzt werden sollten.
Oh, Mann. Es hat sich herausgestellt, dass sie sogar mehr über mich wissen als ich selbst... Na ja... Nun...
Und was Millionen von Dollar angeht - nun, wenn Millionen von Rubeln ohne Probleme beschafft werden können - dann sind Millionen von Dollar nicht weit entfernt... Wir warten...
