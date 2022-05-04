Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 239
Guten Tag, wo kann ich eine Beschreibung dieser 16 TCs finden, um zu verstehen, wovon sie sprechen? Es sind sehr viele Seiten, ich fürchte, es wird lange dauern, das Thema zu lesen.
Jetzt sind es nicht mehr 16, sondern 24 Systeme pro Symbol.
Sehen Sie.
Wir haben zwei Einreiserichtungen. (Trend und Flat).
Dann gibt es drei Methoden der Trenderkennung - Kreuzung von EMA und Preis, Einstieg durch einen "Impuls"-Balken; Berührung der Kanalgrenze, Einstieg durch Zusammenbruch oder Rebound; Erreichen einer Stop- oder Limit-Order (EMA,Prc,Zpn) auf Zickzackspitzen, Einstieg durch eine Stop- oder Limit-Order.
Schließlich - vier Arten von Begleitern: normaler nachlaufender SL, nachlaufender TP, fester TP-SL, Rollover (DTS,RTS,SP,SAR).
Nimmt man alle Kombinationen, erhält man 24 Systeme pro Symbol.
Alle diese Systeme sind in Kodobase frei verfügbar, ich habe sie sogar einmal gefunden und irgendwo in diesem Thread gepostet.
In regelmäßigen Abständen poste ich ein kostenloses ausführbares Modul von League TS. Im Tester funktioniert es ohne Einschränkungen, um es auf einem Demo- oder Realkonto laufen zu lassen, ist ein kostenloser Regcode erforderlich, der für das Versprechen gegeben wird, ein kostenloses Signal von diesem TS zu öffnen (oder von mehreren auf einmal auf demselben Konto). Es macht mir nichts aus, dass dieses Signal dann auf Real kopiert wird.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 20 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der fünf ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Das aktuelle ausführbare Modul der Liga der Handelssysteme.
Da einige TS täglich neu optimiert werden, werden diese Änderungen berücksichtigt.
Im Strategietester funktioniert sie ohne Einschränkungen.
Um es auf einem Demo- oder Realkonto laufen zu lassen, benötigen Sie einen Regex-Code. Für das Versprechen, ein kostenloses Signal für den ausgewählten TS zu eröffnen, werden kostenlos Regcodes vergeben. Also, wenn Sie Lust haben, können Sie dieses Signal zu sich selbst auf einem realen, PAMM oder irgendwo kopieren, ich habe nichts dagegen.
Vielen Dank für die Antwort! Das ist im Allgemeinen klar. Hier habe ich diejenigen gefunden, die schon lange tun, was ich angefangen habe :) (die Ideen sind im Allgemeinen ähnlich, aber es gibt auch Unterschiede).
schrieb dort kurzhttps://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
Erläuterung: Ich habe die Gesamtstrategie in die folgenden Elemente zerlegt
- eine Strategie zur Definition einer Einstiegsmöglichkeit
- Strategie zur Festlegung eines Einstiegspunktes
- eine Strategie zur Festlegung eines Stop-Loss
- Strategie zur Festlegung des Gewinnziels - Gewinnmitnahmeziel
- Erhaltungsstrategie - Trailing-Stop
- Tracking-Strategie - Volumenmanagement (Aufstockung und/oder Netting und/oder Teilschließung)
- Instandhaltungsstrategie - Festlegung des frühzeitigen Ausstiegs
Für jeden Teilschritt der Entscheidungsfindung erstelle ich Sammlungen von elementaren (und weniger elementaren) Strategien
Und ich möchte alle möglichen Kombinationen von jedem mit jedem durchgehen. Das ist also ein bisschen schwierig.
Ich werde wahrscheinlich später eine detaillierte Beschreibung der Idee mit einigen Schemata machen, wenn Sie daran interessiert sind. Vielleicht können Sie aus diesen Worten die Idee herauslesen.
Vielen Dank für Ihre Antwort! Das ist im Allgemeinen klar. Hier habe ich diejenigen gefunden, die das tun, was ich schon vor langer Zeit begonnen habe :) (Die Ideen sind im Allgemeinen ähnlich, aber es gibt Unterschiede)
Ja, genau so ist es.
Meine Idee war, dass, wenn man alle möglichen Optionen nimmt und sie alle auf einmal laufen lässt, einige von ihnen immer im Gewinn sind. Und die Frage, "was zu tun ist, damit die TS funktioniert", verwandelt sich in die Frage, "was zu tun ist, um ein funktionierendes System aus den bereits vorhandenen auszuwählen".
Gut, ich werde das Thema im Auge behalten. Ich werde auch meine eigene Implementierung mit einigen inspirierenden Funktionen machen, solange ich die Sicherung habe)
Ich verstehe, dass, wenn ich ein Signal, um sofort zu öffnen laufen wollen - oder wenn ich eine Geschichte ansammeln, um einige TS wählen?
Wenn Sie es im Testprogramm ausführen, funktioniert es ohne Einschränkungen.
Wenn Sie es auf Demo oder Real laufen lassen, muss es neu codiert werden.
Du eröffnest ein kostenloses Signal, nennst mir die TC-Magier, die daran arbeiten werden, und das Konto. Ich werde Ihnen die Redcodes generieren.
VIELEN DANK, GEORGY! MEIN GELD BEREIT ZU MACHEN!!!
Sie haben bereits vor einem Monat damit angefangen, nicht wahr?
NEIN! HOOKED OUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GERADE NOCH RECHTZEITIG FÜR EINEN MONAT!!! ICH SCHLAGE VOR, DASS WIR ES BEIM VORNAMEN BELASSEN.