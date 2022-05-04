Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 213
Nein.
Für die Liste der TS reicht der Expert Advisor selbst aus, alle Codes sind darin enthalten. Aber für die Analyse des erzielten Gewinns müssen Sie die Handelsgeschichte analysieren. Sie müssen es selbst tun. Sie können Analysatoren verwenden, das Investitionspasswort ist verfügbar, der Magier ist verfügbar - so berechnen Sie den Gewinn.
:((((
Für die Liste der TCs ist der Expert Advisor selbst ausreichend, alle Codes sind darin enthalten. Aber für die Analyse des erzielten Gewinns sollten wir die Handelsgeschichte analysieren. Das bleibt Ihnen überlassen. Sie können Analysatoren verwenden, das Investment-Passwort ist verfügbar, der Magier ist verfügbar - so berechnen Sie den Gewinn.
Wenn Sie die Wochenberichte vorbereiten, machen Sie das?
Werden die Daten für die Tabelle "Best in Balance" für alle Abteilungen gesammelt oder nur für die höchste?
Ja, so mache ich es: Es gibt ein Skript, das die gesamte Historie durchläuft und den Kontostand zählt.
Es funktioniert abteilungsübergreifend, das Skript wechselt Konten und sammelt überall Statistiken. Meiner Meinung nach reichen die ersten zwanzig aus, denn es macht keinen Sinn, den genauen Wert des Saldos für Systeme zu kennen, die "flach" sind. Die Information, dass die Qualität ihres Handels hoch, mittel oder niedrig ist (je nach Sparte), ist völlig ausreichend. Und nur die "Crème de la Crème" kann nach Ausgewogenheit oder Qualität verglichen werden.
Ich habe mir die Verteilung der Überoptimierungsdaten der TK angesehen. Die meisten der 672 TK wurden im Mai, Juni und Juli 2019 überoptimiert.
Daraus lässt sich schließen, dass die durchschnittliche Lebensdauer einer TK etwa 2 - 3 Monate beträgt.
Es gibt 204 Langlebige (älter als 01.05.2019). Davon in der Oberliga mit einem Baudatum vor dem 01.05.2019 - 16 Einheiten (von 76).
Wir müssen die gleiche Analyse für jedes Zeichen separat durchführen, um festzustellen, welche Zeichen stabiler und welche weniger stabil sind. Und für Handelssysteme gilt das Gleiche.
Taki möchte wissen, ob man das Skript bitten kann, den Saldo für alle Assistenten zu berechnen?
Ganz genau. Ich werde sie in ein paar Tagen veröffentlichen. Wir müssen den Anmeldecode für die Abteilungskonten von dort entfernen, damit er nur für das offene Konto funktioniert.
Ich sehe den Sinn einer solchen Berechnung nicht, aber wenn Sie wollen...
Es generiert Excel-Dateien wie die, die ich wöchentlich in den Montagsberichten veröffentliche.
Ich danke Ihnen.
Vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden: Werden Sie die Salden für alle Magier selbst berechnen, worum ich Sie gebeten habe? Oder werden Sie das Skript veröffentlichen?
Das werde ich natürlich tun. Es ist nur so, dass es derzeit alle Abteilungen mit direktem Master-Zugang außer Kraft setzt. Dies muss beseitigt werden. Außerdem habe ich nicht damit gerechnet, dass andere es verwenden - daher werden einige Parameter durch vage Aufzählungen und Koeffizienten festgelegt, was ebenfalls entfernt werden muss. Sie erstellen Ihre eigenen Excel-Dateien und zählen, was Sie wollen, auf jedem Konto, auf dem die Magier der TC League arbeiten.
Werden Sie allen Abteilungen die Passwörter für Investitionen geben?
Wäre es für Sie weniger zeitaufwändig, wenn Sie es einmal selbst durchführen?