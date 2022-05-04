Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 105
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Zeigen Sie mir zuerst die EurChf-Note, dann schaue ich mir die Charts an und wir diskutieren über ihre Autonomie
Erst nachdem Sie uns die EURUSD-Note gezeigt haben.Oder USDCHF.
Erst nachdem Sie uns die EURUSD-Note gezeigt haben.
Allen viel Glück!
Gute Reise!
Oh, das war's, viel Glück.
Und reden...
Vladimir, jemand hat versprochen, nie wieder in diesem Thread aufzutauchen. Hat er gelogen?
Und reden...
Vladimir, jemand hat versprochen, nie wieder in diesem Thread aufzutauchen. Hat er gelogen?
Nein, ich bin ein Meister meines Wortes ... Würden Sie Ihren Mitarbeitern erklären, wie Cross Rate Quotes zustande kommen?
Woher weiß ich, wie sie gebildet werden? Für einen erfolgreichen Handel ist das nicht sehr wichtig. Viel wichtiger ist, wie sie sich verhalten.
Woher weiß ich, wie sie gebildet werden? Das ist für einen erfolgreichen Handel nicht wirklich wichtig. Viel wichtiger ist, wie sie sich verhalten.
Nein, ich bin ein Meister meines Wortes ... Sie würden Ihren Mitarbeitern erklären, wie Cross-Rate-Quotierungen zustande kommen
Sie haben nicht einmal verstanden, dass es nicht um die klassische Definition eines Kreuzkurses ging, sondern um das tatsächliche Verhalten des Paares.
Es ist klar, dass z. B. NzdChf eine Kreuzung ist, aber EurGbp ist keine Kreuzung, auch wenn der Dollar nicht dabei ist.
Als Teil der Diskussion lächelte dieser:
Wie kann ich es ausdrücken, zum Beispiel EurChf=EurUsd*UsdChf
So, das war's, jetzt habe ich gerade gemerkt, dass EurUsd ein Kreuzkurs ist, denn EurUsd=EurGbp*GbpUsd.
Danke, Vladimir, dass du mir die Augen geöffnet und mich aus der Dunkelheit der Unwissenheit herausgeführt hast.
Sie haben nicht einmal verstanden, dass es nicht um die klassische Definition eines Kreuzkurses ging, sondern um das tatsächliche Verhalten des Paares.
Es ist klar, dass z. B. NzdChf eine Kreuzung ist, aber EurGbp ist keine Kreuzung, auch wenn der Dollar nicht dabei ist.
Als Teil der Diskussion ist das lustig: