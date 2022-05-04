Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 105

Vladimir Baskakov:
Zeigen Sie mir zuerst die EurChf-Note, dann schaue ich mir die Charts an und wir diskutieren über ihre Autonomie

Erst nachdem Sie uns die EURUSD-Note gezeigt haben.

Oder USDCHF.
Eduard_D:

Erst nachdem Sie uns die EURUSD-Note gezeigt haben.

Oh, viel Glück!
 
Vladimir Baskakov:
Allen viel Glück!

Gute Reise!

 
Vladimir Baskakov:
Oh, das war's, viel Glück.

Und reden...

Vladimir, jemand hat versprochen, nie wieder in diesem Thread aufzutauchen. Hat er gelogen?

Georgiy Merts:

Und reden...

Vladimir, jemand hat versprochen, nie wieder in diesem Thread aufzutauchen. Hat er gelogen?

Nein, ich bin ein Mann, der sein Wort hält... Sie würden Ihren Mitarbeitern erklären, wie Cross-Rate-Angebote zustande kommen
 
Vladimir Baskakov:
Nein, ich bin ein Meister meines Wortes ... Würden Sie Ihren Mitarbeitern erklären, wie Cross Rate Quotes zustande kommen?

Woher weiß ich, wie sie gebildet werden? Für einen erfolgreichen Handel ist das nicht sehr wichtig. Viel wichtiger ist, wie sie sich verhalten.

Georgiy Merts:

Woher weiß ich, wie sie gebildet werden? Das ist für einen erfolgreichen Handel nicht wirklich wichtig. Viel wichtiger ist, wie sie sich verhalten.

Nun, zum Beispiel EurChf=EurUsd*UsdChf
 
Vladimir Baskakov:
Nein, ich bin ein Meister meines Wortes ... Sie würden Ihren Mitarbeitern erklären, wie Cross-Rate-Quotierungen zustande kommen

Sie haben nicht einmal verstanden, dass es nicht um die klassische Definition eines Kreuzkurses ging, sondern um das tatsächliche Verhalten des Paares.

Es ist klar, dass z. B. NzdChf eine Kreuzung ist, aber EurGbp ist keine Kreuzung, auch wenn der Dollar nicht dabei ist.

Als Teil der Diskussion lächelte dieser:

 
Vladimir Baskakov:
Wie kann ich es ausdrücken, zum Beispiel EurChf=EurUsd*UsdChf

So, das war's, jetzt habe ich gerade gemerkt, dass EurUsd ein Kreuzkurs ist, denn EurUsd=EurGbp*GbpUsd.

Danke, Vladimir, dass du mir die Augen geöffnet und mich aus der Dunkelheit der Unwissenheit herausgeführt hast.

Eduard_D:

Sie haben nicht einmal verstanden, dass es nicht um die klassische Definition eines Kreuzkurses ging, sondern um das tatsächliche Verhalten des Paares.

Es ist klar, dass z. B. NzdChf eine Kreuzung ist, aber EurGbp ist keine Kreuzung, auch wenn der Dollar nicht dabei ist.

Als Teil der Diskussion ist das lustig:

Der EurGbp ist kein Kreuzkurs, ernsthaft?
