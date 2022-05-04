Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 261
Alle meine Strategien sind so einfach wie drei Kopeken. Ich habe bereits Experten von Codobase gezeigt, die nach genau den gleichen Prinzipien arbeiten.
Die Hauptidee der Liga ist es, herauszufinden, welche Prinzipien bei welchem Symbol funktionieren und welche nicht.
Wie ich gesehen habe, gibt es keine TK, die immer rentabel sind. Und der Schlüssel zu konstanten Gewinnen liegt nur darin, ständig zwischen den Systemen zu wechseln. Für diese Umstellung müssen Sie immer eine Reihe von geprüften Systemen haben. Liga TS ist genau so ein Set.
Ich habe keine Frage "wie man einen profitablen TS schreibt". - Ich habe viele davon. Meine Hauptfrage ist, wie man den profitablen TS auswählt, der für einige Zeit profitabel sein wird.
Übrigens, wie viel Gewinn machen Sie jetzt pro Monat? Wenn es kein Geheimnis ist. Und für wie viele Expert Advisors möchten Sie eine Diversifizierung vornehmen?
Und ich glaube, dass es möglich ist, eine Reihe von Annahmen zu konstruieren, die immer erfüllt werden, nur in unterschiedlichem Ausmaß, je nach der Art des Marktes, dem Grad der Optimierung, den wir finden werden. Das ist natürlich eine sehr gewagte Annahme, vielleicht ist es das auch, aber die Abschlüsse sind so unterschiedlich, dass man damit kein Geld verdienen wird. Aber ich bin auf der Suche nach ihr.
Ich weiß es nicht... Ich habe es in den letzten acht Jahren nicht geschafft.
Übrigens, wie viel Prozent verdienen Sie jetzt im Monat? Wenn es kein Geheimnis ist. Und bei wie vielen Beratern wollen Sie eine Diversifizierung vornehmen?
Ich habe Ihnen schon oft gesagt, dass ich noch nie verloren und mich noch nie zurückgezogen habe... Ich bin immer "um die Null herum"...
was bedeutet, dass die CUs in der Liga so ziemlich gleich sind.
Wie meinen Sie das?
Verwechseln Sie die Liga nicht mit meinem Arbeitskonto.
Auf meinem Arbeitskonto sind zwei oder drei TCs gleichzeitig aktiv, die ich regelmäßig wechsle.
In der Liga CU - knapp 700TS ist immer in Kraft. Und die 20-80-Regel ist in vollem Umfang in Kraft, nur 20% der TCs zeigen irgendwelche Ergebnisse. Alle anderen sind völliger Quatsch. Das war so, und das ist immer noch so.
Sie brauchen keinen Test - ich habe eine echte Demo-Historie für jeden der 700 TS, von denen jeder über einen Zeitraum von 2 Jahren getestet und optimiert wurde, bevor er auf der Demo installiert wurde. Nehmen Sie einen beliebigen Zeitraum und vergleichen Sie. All diese Trittbrettfahrer, die den Tester noch nie benutzt haben, denken, dass 700 Systeme leicht getestet werden können. Ich bin sicher, dass sie nicht einmal 70 Systeme testen können, obwohl sie von der Existenz des Testers wissen. Ich habe zehnmal so viele Systeme, alle haben eine zweijährige Testphase und für alle gibt es eine Demohistorie.
Das Problem liegt in der Auswahl solcher TS, die für einige Zeit gewinnbringend arbeiten würden. Meine Aufgabe ist nicht das Eröffnen und Schließen von Geschäften mit bestimmten Währungspaaren, sondern das Einsetzen und Herausnehmen von Systemen.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 TS nach Handelsqualität:
Beste fünf TS-Chart für Handelsqualität:
Die 19 ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Wenn 80 so schlecht sind, wie können dann 700 in der Liga sein?
meines Wissens gibt es nur 140
Und was die Tests anbelangt, so kann ich Ihnen Folgendes sagen.
das Testen auch nur eines einzigen Systems dauert Hunderte Male länger als das Schreiben von Code
Und warum sind Sie seit zwei Jahren mit der Optimierung beschäftigt?
Wenn 80 so schlecht sind, wie kann es dann 700 in der Liga geben?
Ich schätze, es sind nur 140.
Und was die Tests anbelangt, so kann ich Ihnen Folgendes sagen.
das Testen auch nur eines einzigen Systems dauert Hunderte Male länger als das Schreiben von Code
Wir haben 2 Richtungen, 3 Eingabemethoden und 4 Wartungsmethoden. Insgesamt 24 Systeme pro Symbol, die CU-Liga ist mit 29 Symbolen "vertraut". Insgesamt haben wir 696 TCs.
Alle Systeme sind im Dauerbetrieb. Jedes System hat "Schwellenwerte", deren Überschreitung bedeutet, dass das System nicht mehr in Ordnung ist und neu optimiert werden muss. Normalerweise gibt es jeden Tag drei bis zehn solcher Systeme. So haben alle 696 Systeme - immer eine optimierte 2-Jahres-Historie mit Messung aller Daten, plus einige Zeit der Demo-Arbeit (bis die "Limit"-Parameter überschritten werden). Die Aufgabe des Händlers besteht darin, die Systeme auszuwählen, die eine gute Performance haben und diese auch für einige Zeit beibehalten werden.
Berichte über die besten Systeme - werden wöchentlich in diesem Thread veröffentlicht. 140 (20 % aller) sind Systeme, die zumindest einige Anzeichen von Gewinn aufweisen.
Das Schreiben von Code ist längst vorbei, es gibt sehr einfache Systeme - ich habe Beispiele von freien Experten von Codebase gegeben, die nach den gleichen Regeln arbeiten.