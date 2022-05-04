Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 149
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Warum ist sie "nicht interessiert"?
Ich zum Beispiel bin sehr daran interessiert, wie die Person, die versprochen hat, nicht in diesem Thema aufzutauchen, und den Autor sogar als "Schwätzer" bezeichnet hat, trotzdem immer wieder in diesem Thema auftaucht.
Ich bin auch daran interessiert, was es mit den durchgesickerten Signalen auf sich hat. Geht der Restbetrag überall in das Eigenkapital?
Und meine Aussage über die Bewertung von Signalen - bleibt gültig. Für jedes Signal ist es nicht sinnvoll, mehr als 1% reales Eigenkapital auf sein Konto zu geben. Weniger - Sie können. Mehr - nein.
Joe, glauben Sie immer an Ihre Versprechen? :D Wie alt bist du? Eigentlich hatte ich versprochen, nicht zu kommen. Das ist etwas anderes. xD
Joe, ich schlug vor, Sie studieren zusammen das Handelssystem, auf dem der Mann hat mehrere Millionen Dollar auf die reale erhoben. Solange es hier abgeschlossen ist und öffentlich zugänglich ist. Denn Sie scheinen mit diesem Konzept vertraut zu sein. Und jetzt reden Sie von einer Liga, die noch niemandem einen Cent eingebracht hat...
Joe, glauben Sie immer an Ihre Versprechen? Wie alt sind Sie? Eigentlich hatte ich versprochen, nicht zu kommen. Das ist etwas anderes. xD
Joe, ich habe Ihnen vorgeschlagen, gemeinsam das Handelssystem zu studieren, mit dem der Mann mehrere Millionen Dollar in der Realität verdient hat. Solange es hier abgeschlossen ist und öffentlich zugänglich ist. Denn Sie scheinen mit diesem Konzept vertraut zu sein. Und jetzt reden Sie von einer Liga, die noch niemandem einen Cent eingebracht hat...
Kann ich den Link in einer privaten Nachricht erhalten?
George, Sie wissen viel über verschiedene TS, nicht wahr? Können Sie sagen, um was für ein System es sich handelt?
Ist Martin eine Art trickreicher Weise? )
Es geht nicht um das System, sondern um den Broker :)) Er handelt zum Beispiel problemlos am 29. Juni und am 16. Juni, die Samstage und Sonntage sind.
Das ist eine fragwürdige Aussage, die zum Glück für alle nicht eintreten wird.
Warum ist das so?
Viele Signale mit sehr wenig Eigenkapital kosten 30 Dollar - und die Leute zahlen, obwohl die Signale nicht so viel kosten.
Joe, glauben Sie immer an Ihre Versprechen? Wie alt sind Sie? Eigentlich hatte ich gesagt, ich würde versuchen, nicht zu kommen. Das ist etwas anderes. xD
Joe, ich habe Ihnen vorgeschlagen, gemeinsam das Handelssystem zu studieren, mit dem der Mann mehrere Millionen Dollar in der Realität verdient hat. Solange es hier abgeschlossen ist und öffentlich zugänglich ist. Denn Sie scheinen mit diesem Konzept vertraut zu sein. Und jetzt reden Sie von einer Liga, die noch niemandem einen Cent eingebracht hat...
Joe - von wem sprechen Sie?
Sie haben ja nichts versprochen, und damit meine ich nicht Sie.
Und was das "Erlernen des Systems eines anderen" angeht - es bringt nichts, wir werden nichts erreichen, die Millioneneinnahmen sind nur zufälliges Glück.
Nur, um zu teilen... um 16:03 lief für EMAFlatRTS Optimierung, Jahr zurück + Jahr vorwärts. Um 20:56 Uhr, nachdem er 11520 Läufe in 43 Generationen absolviert hatte, schaltete der Prüfer auf Vorwärts.
Es ist nicht das System, es ist der Broker :)) Er handelt zum Beispiel problemlos am 29. Juni und am 16. Juni, also samstags und sonntags.
Ich habe es selbst bemerkt. Ich habe nach Informationen gesucht - es stellte sich heraus, dass es möglich ist, wenn man ein Marktmacher, ein Freund von Sorros oder ein anderer Unsterblicher ist. :D Es ist in Ordnung. Besorgniserregender ist jedoch ein Muster. Alle großen Mengen sind in der Regel rentabel. Vor allem nach einer Reihe von Niederlagen. Und die Verluste sind meist gering. Ich tendiere eher zu einem Unentschieden. Vor allem jetzt, wo die Geschäfte innerhalb einer Minute geschlossen werden. Aber ich würde es gerne genau wissen.
Ich habe es selbst bemerkt. Ich habe nachgeschaut - es stellte sich heraus, dass es möglich ist, wenn man ein Marktmacher oder ein Freund von Sorros oder einem anderen Unsterblichen ist. :D Es ist in Ordnung. Besorgniserregender ist jedoch ein Muster. Alle großen Mengen sind in der Regel rentabel. Vor allem nach einer Reihe von Niederlagen. Und die Verluste sind meist gering. Ich tendiere eher zu einem Unentschieden. Vor allem jetzt, wo die Geschäfte innerhalb einer Minute geschlossen werden. Aber ich würde es gerne genau wissen.
Nun, wenn es eine Fälschung ist und wirklich kein Cent auf dem Konto ist - wie verlässlich ist es in diesem Fall?
Im Prinzip könnte ich ein Skript schreiben, das den Handel nach meinem Algorithmus zur Bestimmung der "Qualität des Handels" bewertet. Und - um alle Signale auszuwerten. Aber was nützt das, wenn das Signal selbst gefälscht ist? Bei dem Skript und der Bewertung handelt es sich um formale Indikatoren, bei denen die Möglichkeit von Fälschungen nicht berücksichtigt wird.
George! Ich brauche Berichte! Für TC-Updates. Derzeit arbeiten 543050, 442420, 142042, 640150, 642952. Ich werde diese Woche ein Signal oder eine Überwachung eröffnen.