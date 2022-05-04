Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 150
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
George! Wir brauchen Berichte! Für Aktualisierungen des TS. Jetzt funktionieren 543050, 442420, 142042, 640150, 642952. Ich werde diese Woche ein Signal oder eine Überwachung eröffnen.
Das verstehe ich nicht.
Der Standardbericht der TC League über die Bilanz und die Qualität des Handels wird jeden Montagmorgen veröffentlicht (der heutige Bericht ist oben). Werden weitere Berichte benötigt?
Wenn Sie ein Signal öffnen, das separate TS erfordert - legen Sie die Magie - die Regel ist die gleiche, für das Versprechen, ein freies Signal zu öffnen - Magie sind ohne Einschränkungen erzeugt. Die Bedeutung der einzelnen System - ist in den Namen wider, ich zitierte sogar ein paar freie Experten und KodoBase, die auf der TC von der Liga zu arbeiten. was ist falsch?
Bitte erstellen Sie die Registrierungscodes:
Konto 50423626 Magik 543441
Konto 50433863 Magik 240640
Ich kann noch nicht herausfinden, was los ist, aber Ihre Top Ten der Woche ist ins Plus und meine ins Minus gerutscht.
Konto: 50423626
Magie: 543441
RegCode: 1016843552
-----------------------------------
Konto: 50433863
Magie: 240640
RegCode: 85707965
-----------------------------------
Nun, wenn es sich um eine Fälschung handelt und wirklich kein Cent auf dem Konto ist - welche Zuverlässigkeit gibt es dann?
Ich könnte ein Skript schreiben, das den Handel nach meinem Algorithmus zur Bestimmung der "Qualität des Handels" bewertet. Und - werten Sie alle Signale aus. Aber was nützt das, wenn das Signal selbst gefälscht ist? Bei dem Skript und der Bewertung handelt es sich um formale Indikatoren, bei denen die Möglichkeit von Fälschungen nicht berücksichtigt wird.
Das lässt sich in diesem Fall nicht mit Sicherheit sagen. Da es sich nur um eine Vermutung handelt.
Dies ist bei weitem nicht das erste gefälschte Signal. Es ist ein völlig "linker" Makler.
So sehen seine Geschäfte im Diagramm aus.
Georgi, ich ziehe meinen Hut...! Du (und deine Inder) leisten eine gigantische Arbeit bei der Überoptimierung der Liga.
Vor allem für die Pessimisten, die nicht an 2 Stunden Überoptimierung glauben:
Und das ist nur ein TC für ein Paar.
Nun, ok, meine Hardware ist schlechter als deine, aber selbst wenn du nur halb so viel Zeit damit verbringst, muss dein Computer ständig überoptimiert sein.
Der Mann dort handelt mit einem etwas anderen Symbol XAUUSDi . Mit einem kleinen "i" am Ende.
