1200 Abonnenten!!! - Seite 90
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es ist ein unverständlicher Trick. Es dauert 50 Pips. die Last des Depos ist undurchsichtig. jede Bewegung gegen die Eröffnung wird zu einem Zusammenbruch führen, und es gibt eine Menge Leute.
Wie der Witz sagt: "Was sollen wir tun? Wir werden neidisch sein!"
Ich verstehe diesen Trick nicht. Es dauert 50 Pips pro Stück. die Depo-Last ist undurchsichtig. jede Bewegung gegen die Eröffnung wird zu einem Absturz führen, und es gibt eine Menge Leute, die es ausgenutzt haben.
Und wo ist der Kreisel hin?
Seit sechs Tagen gab es keine Handelsaktivitäten mehr... Ich meine, es ist nichts Schlimmes passiert.
Hat seit 20 Tagen nicht mehr gehandelt und hat bereits über 1000 Abonnenten
Schöner Verdienst :D)))
Und die Unterbrechung ist nicht systematisch.
Obwohl er sagt, dass es kein Signal zum Eintreten gibt)
Sechs Tage keine Handelsaktivität... Ich meine, es ist nichts Schlimmes passiert.
Die Haupteinnahmen stammen aus den Abonnements, "stand and collect" ist die richtige Taktik!
Mir gefällt die Formulierung "es gab keine Handelsaktivitäten... Ich meine, es ist ja nichts Schlimmes passiert."
Es fühlt sich an, als ob es ausschließlich "ganz allein" oder "ganz allein" ist. Keine einzige Empörung in den Rückmeldungen, im Profil, dass es keinen Handel gibt. Außerdem hat sie versprochen, den Handel nach dem Jahreswechsel fortzusetzen, und zwar bereits eine Woche vor dem Jahreswechsel. Es gibt kein Signal in der Signalliste. Erinnern Sie sich an Gontschars Signal - er war von morgens bis abends in der Rückmeldung und im Profil zerrissen. Es herrscht Schweigen und völlige Abwesenheit von Dialog. Und die letzten hundertfünfzig Abonnenten sind erst gestern erschienen.
Es fühlt sich an, als ob es ausschließlich "ganz allein" oder "ganz allein" ist. Keine einzige Empörung in den Rückmeldungen, im Profil, dass es keinen Handel gibt. Außerdem hat sie versprochen, den Handel nach dem Jahreswechsel fortzusetzen, und zwar bereits eine Woche vor dem Jahreswechsel. Es gibt kein Signal in der Signalliste. Erinnern Sie sich an Gontschars Signal - ja, es wurde von morgens bis abends in den Kritiken und im Profil zerrissen. Es herrscht Schweigen und völlige Abwesenheit von Dialog. Und die letzten einhundertfünfzig Abonnenten sind erst gestern erschienen.
Nach Neujahr, das Konzept der Dehnung, vor allem in Russland. Es gibt immer noch ein Neujahr im alten Stil. Und auch in China ist es noch nicht so weit. In Altslawisch wiederum nur im Januar. Es ist also noch Zeit bis mindestens Mitte des Monats.
Die nächsthöhere Zahl von Abonnenten kommt ebenfalls meist nachts, nimmt wenig mit und geht die Linie.
Das Skript ist gut und nützlich! Nur den Abonnenten wird es nicht die Augen öffnen. Wenn sie nicht verstehen können, dass der Signalanbieter den Elch einfach aussitzt, werde ich den Rest verschweigen.
Das Skript ist gut und nützlich! Nur den Abonnenten wird es nicht die Augen öffnen. Wenn sie nicht durch MAE erkennen können, dass der Signalanbieter den Elch einfach aussitzt, dann halte ich die Klappe über den Rest.
Einverstanden. Der Abonnent muss ebenso wie der Einkäufer im Supermarkt wählerischer und intelligenter sein. Die Hälfte meiner Kunden hat mich nach dem Kauf gefragt, wie ein Produkt funktioniert.