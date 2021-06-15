1200 Abonnenten!!! - Seite 86
Wie wäre es mit einem Boot? Wie wäre es mit einem Hubschrauber? Sie beleidigen mich.
Nichts für ungut, es ist nur so, dass man auch richtig schreiben muss, weil alles in Schriftform sein muss, und manchmal verstehen viele Leute die Schrift nicht, es ist viel einfacher, direkt auf ein Bild zu schauen oder eine Rede zu verstehen, wenn sie ausdrücklich verbal ist.
Ich habe ein Skript geschrieben, das den Verlauf der Signale im Chart anzeigt. An diesem Signal können Sie erkennen, dass es Momente gab, die kurz vor dem Zusammenbruch standen.
Berechnen Sie das bitte für mich und sehen Sie, was dabei herauskommt. Das Signal ist auf MT4.
Ich werde $1 über ePayments überweisen :)
Ich unterstütze Sie, solche Screenshots zeigen die Robustheit des Systems von Anfang bis Ende.
Es gibt auch eingebaute Funktionen - über das Terminal zur Visualisierung von Geschäften mit dem Signal von Interesse
Worauf stürzen sich die Abonnenten also: Anzeigenwerbung oder aggressives Bilanzwachstum?
Diese beiden Faktoren zusammengenommen.
Ich verstehe, also müssen wir nicht träumen....
Ganz genau! Danke, dass Sie mich an diese Funktion erinnert haben, ich hatte vergessen, dass sie existiert)))
Und das Boot? Und der Hubschrauber? Das ist eine Beleidigung.
Das ist auch für Sie hart.
Wie erwartet, ist die geheime Zutat das Fehlen einer geheimen Zutat.
Stumpfe Eröffnung auf RSI-7 auf M5 (40;80), über Nacht, kurzer Stop und Take. Pünktlicher Abschluss. Kehrtwende. Eintrag für alle Tomaten. 1.06.2018-17.12.2018