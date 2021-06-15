1200 Abonnenten!!! - Seite 97
Es ist also an der Zeit, ein Thema zu erstellen, hier, wer keine Abonnenten hat, macht das gerne. Sie lautet in etwa so: "Was braucht man, um ein Signal zu bekommen, um Abonnenten zu haben", oder "Was braucht man, um ein Signal zu bekommen". Oder so ähnlich.)P.S. In allen thematischen Zweigen des Forums, ist es notwendig, andere Signale mit Abonnenten zu demütigen, und indirekt loben Sie Ihre, es ist auch ein Trend hier, die keine Abonnenten hat.
)))) Und die Kröte des Händlers ist ihr absoluter Favorit )
die Kröte ist wie die )))) und Händler wie kein anderer, sie ist ihr eigener Favorit )
Da Sie ein Produkt auf dem Markt haben, ist es Zeit, ein Thema wie zu schaffen: "Wie Sie Produkte zu fördern", oder "Wie und wo am besten zu werben," gut, die Phantasie ist Ihre, ist es wichtig, die Aufmerksamkeit eines neu geschaffenen Thema zu gewinnen, auch wenn das Thema ist dumm - es spielt keine Rolle, es ist wichtig, Aufmerksamkeit:)
Nein, das Produkt ist für die Show, wie kostenlos Teich, und der Nutzen davon ist Null) die echte Pflüger niemand verkaufen wird)
Warum, die Taschen des Devisenmarktes sind breit genug für alle.
Es liegt nicht daran, dass nicht genug Geld da ist, ich habe vorhin "Kröte" gesagt ... Ich denke, jeder in diesem Forum hat Ideen, die er nicht teilt, weil er an die Ernsthaftigkeit der Idee glaubt.
Ich sitze heute hier und denke über solche Produkte nach:
Ich verbringe so viel Zeit mit Support, Schönheit und Code-Optimierung(der Algorhythmus ändert sich nicht),
Und hier gibt es jeden Tag 10 neue Experten, die sagen: "Hier hast du +100600 Millionen für Test-Checkpoints, nimm es für 200-10000 Pfund.Moral: Während Sie über Ihr Gewissen nachdenken, gehen andere auf....
Sie sind wie ein Roboter, und dann beschweren sie sich, warum der Roboter verloren ist).
Eröffnete ihr letztes großes Geschäft.
Einkaufen um 14:30 Uhr. Der RSI lag unter 40.
Von wessen Signal reden wir? Kann ich einen Link zu dem Signal bekommen?
Eine Verknüpfung ist nicht möglich. In diesem Fall müssen Sie selbst denken und eine Suchmaschine benutzen.
Top ging weder gestern noch heute ein Risiko ein und bezog sich dabei auf den Brexit und etwas über 150p. Allerdings hätte ich auch beim Pfund Gewinne mitnehmen können.