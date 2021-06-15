1200 Abonnenten!!! - Seite 92
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Du bist in ein Geschäft gegangen und hast etwas gekauft!
Nach Ihrer Logik, oder vielleicht aus der Sicht des Geschäftsinhabers/Verkäufers, sind Sie ein Trottel, ein Schaf, ein Hamster.
Wahrscheinlich meinte er, dass sich unter den Passagieren keine Abgeordneten befanden).
Es sieht so aus, als ob die Freundin beim Einkaufen den Ausgang verpasst hat und sich nicht umgedreht hat, da sie in einer Sackgasse sitzt.
Es sieht so aus, als ob die Freundin beim Einkaufen den Ausgang verpasst hat und sich nicht umgedreht hat, da sie in einer Sackgasse sitzt.
Das ist seltsam. Sie hat einen Gewinn von 5-6 Punkten. Und sie konnte alle 10 Punkte aus dem Kaufeinstieg mitnehmen, selbst wenn man den Overnight-Spread berücksichtigt.
Sie haben )))) umgedreht. Offenbar gab es ein Problem mit dem VPS. Die Schließung hat nicht funktioniert.
Ich denke, sie wird den Verlust verkraften. Es gibt eine Chance.
Ich denke, sie wird den Verlust verkraften. Es gibt Chancen.
mein Indikator zeigt 1,27000 an)
Das ist seltsam. Sie hat einen Gewinn von 5-6 Pips. Und beim Kauf könnten Sie alle 10 nehmen, selbst wenn Sie den Overnight-Spread berücksichtigen.
Du stehst auf dem Kopf )))) Offenbar gab es ein Problem mit dem VPS. Die Schließung hat nicht funktioniert.
Ich denke, er wird den Verlust aussitzen. Es gibt Chancen.
er holt beim Pullback 5 Pips im Schleppnetz auf - d.h. er geht zunächst durch etwa 10 Pips und schaltet das Schleppnetz ab dem Break-even-Level von 5 Pips ein.
und er rollt nicht um - er steigt einfach nach dem Signal ein und wartet entweder auf einen 5-Pips-Schluss oder einen Verlust.
Heute ist sie mit einem Verkaufssignal eingestiegen und hat aus irgendeinem Grund gekauft - mal sehen, wie sie das erklären wird - gestern hat sie ihren Nichteinstieg mit einem "Turbulenzfilter" begründet.
Sie hatte gestern kein Verkaufssignal - wir wissen aus den obigen Beiträgen, dass sie verkauft, wenn der RSI(7) 80 auf dem M5 nach unten kreuzt - gestern wurde die 80er-Marke nicht erreicht - warum sie aus dem gestrigen Nicht-Einstieg eine Art "Turbulenzfilter" erfinden musste, ist unklar.
Die gestrige Nichteinreise wurde durch eine Art "Turbulenzfilter" erklärt.
Gestern wurde die Marke von 80 nicht erreicht.
Diese Erklärung zum Filter habe ich auch gesehen. Aber ich habe ein anderes Bild. Zwei Verkäufe am 7. Tag funktionierten und auch die nächste Umkehrung. Rückversicherung.
Selbst derFlash-Crash vom 3. Juni brachte einen Gewinn.
Ich habe auch diese Erklärung über den Filter gesehen. Aber mein Bild ist anders. Zwei Verkäufe am 7. Tag hätten auch den nächsten Umschwung bringen können. Rückversicherung.
er kommt über den Zeitfilter von 13:00 bis 15:00 Uhr herein.
etwas, das ich nicht genau betrachtet habe - es stellte sich heraus, dass der RSI(7) gestern gegen 1:00 Uhr die 80er-Marke erreichte (wie sie in ihrem Profilbild zeigte).
mein Indikator zeigt 1,27000 an)