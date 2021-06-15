1200 Abonnenten!!! - Seite 89

Rashid Umarov:

Ihre Vorliebe für Verschwörungstheorien ist allgemein bekannt. Selbst wenn Sie die Antwort auf Ihrer Stirn eingebrannt hätten, würden Sie sagen, was Sie denken.

Es ist mir egal, ob diese Frage bereits beantwortet worden ist.

Ich habe ausdrücklich "meine persönliche Meinung" geschrieben - oder ist es verboten, eine persönliche Meinung zu haben?

eine offizielle Antwort gegeben wurde - meiner Meinung nach "mit Zusätzen" - ist das verboten?

"Hail J"

meine Beiträge wurden gelöscht

" Schweigen schmückt die Mahlzeit".

 
Yevhenii Levchenko:
Das ist nicht das, was ich meine...

Wenn es funktioniert... Warum nutzen es nicht viele Leute? Das ist doch keine komplizierte Strategie, oder? Sie persönlich werden kein Signal mit diesem Ding betreiben? Zumindest eine Demo)

Los geht's! (с)

Es stimmt, die Spanne ist groß.


 
Vladimir Tkach:

Los geht's! (с)

Aber die Spanne ist groß.


warum ist der RSI nicht symmetrisch? ich sehe hier keinen Trendfilter


Wer ist Ihr Lieferant, mein Pfund auf alpari sieht so aus)


und so sieht es bei Robo aus.


 
Fast528:

Ich habe denselben Anbieter. Echtes CNN-Konto. Wenn der RSI bei 40-80 liegt, wird er ebenfalls "asymmetrisch" sein.

 
Vladimir Tkach:

Ich möchte wissen, warum 40-80 und nicht 40-60 oder 20-80?

 
Fast528:

Denn das sind die Pegel des Signals.
 
Fast528:

Gibt es Ihrer Erfahrung nach einen Unterschied zwischen Robo und Al in Bezug auf Preise, Spreads usw.?

 
Vladimir Tkach:

Ich handele nicht auf realen, das ist ein Demo-Konto, können Sie aus den Screenshots, dass die gleichen Forex anders arbeiten zu sehen, es ist Bullshit in kurzen

EUR/CAD ist 10 Pips Spread...

 
Ich habe mir Signale mit einem ähnlichen Hamsternamen angesehen. Und es gibt Hamster... ...ein Dutzend von ihnen. Es ist aber ein beliebter Name. Ich habe 46 Hamstersignale gezählt. 33 davon ohne Abonnenten. Und es gibt zehn Hamstersignale auf einer Fünf. Aber nur zwei haben Abonnenten (insgesamt drei). Es ist also gut, dass Elena-Anna so viele Menschen auf ein Signal hin versammeln konnte. Wir sollten von ihr lernen. Wenn man alle ihre Signale sammelt, würde sie über tausend Abonnenten haben.
 
Alexandr Saprykin:
Ich verstehe das überhaupt nicht. 50 Pips auf einmal. die Depotbelastung ist undurchsichtig. jede Bewegung gegen die Eröffnung führt zu einem Crash.
