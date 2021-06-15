1200 Abonnenten!!! - Seite 164
Oh-oh. Maßnahmen ergriffen. Das ist eine Erleichterung.
Welche Maßnahme? An die Adresse?
Das Bild oben wurde hinzugefügt. Es ist der Marktführer in Bezug auf die Abonnenten.
Ihm geht es gut!)
Ist es das, was Saad Eldin? Nur das Recht, Produkte zu verkaufen, wurde weggenommen... die Centbeträge sind in Ordnung.
Warum ich das Martingal nicht mag.
Wenn Sie ein System mit einem festen Los haben und es anfängt zu brechen, wird es dies langsam tun (das Gleichgewichtschart wird in eine Rundung und Umkehrung übergehen). und Sie werden Zeit haben, aus dem System zu springen.
(beachten Sie nicht das rote Rechteck)
Das System wird auch dann noch in die Gewinnzone zurückkehren, wenn es abstürzt und Sie Ihr gesamtes Konto auf einen Schlag verlieren werden.
Saad hat es geschafft, den Drawdown bei seinem 01er-Signal zu reduzieren, indem er einfach $100 zur Einzahlung hinzufügte, was sich in einer Erhöhung des Guthabens um $10k niederschlug. Und schrieb, dass in der nächsten Woche alles für sie in Ordnung sein wird.
In seinen Kommentaren zeigte sich der Abonnent schockiert über diese Regelung und schrieb, dass die meisten Geschäfte mit der Festsetzung von Verlusten bei der Markteröffnung aufgrund der Neuberechnung der Handelsvolumina durch den Dienst geschlossen werden. Und neue Lose werden auf der Grundlage von Saads neuem erhöhten Saldo und ihrem um den Verlustbetrag reduzierten Saldo eröffnet. Dies kann den festen Verlust aus den Einlagen der Abonnenten nicht decken, selbst wenn der Anbieter einen Gewinn erzielt. Und der Rat des Abonnenten lautet, die Verbindung zum Signal zu trennen und den Internetanbieter über die Website zu überwachen. Alles in allem verspricht die nächste Woche bei diesem Signal eine emotionale Woche zu werden.
Hinzugefügt: wahrscheinlich verkauft die eura... (er handelt, wie Mashkovetz, nur mit der EU und dem Pfund)
In den Rezensionen heißt es, dass der Anbieter des besten Signals (in Bezug auf die Teilnehmerzahl) es einfach ausgeschaltet hat (wahrscheinlich für die Dauer der Ausfallzeit, vorübergehend)... Sag mi wi....
Meiner Meinung nach sollte der Dienst gegen die Unterbrechung der Verbindung versichern, wenn es Abonnenten gibt.
Ich weiß, dass man das Signal löschen kann, aber dann bekommen die Abonnenten das Geld für den laufenden Zeitraum zurück.