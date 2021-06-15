1200 Abonnenten!!! - Seite 87
Wie erwartet, ist die geheime Zutat das Fehlen einer geheimen Zutat.
Stumpfe Eröffnung auf RSI-7 auf M5 (40;80), über Nacht, kurzer Stop und Take. Pünktlicher Abschluss. Kehrtwende. Eintrag für alle Tomaten. 1.06.2018-17.12.2018
Vielleicht ist dies nur ein Beispiel dafür, wie ein System einfach und profitabel sein sollte?
Nein, das werden sie nicht, es gibt zu viel Konkurrenz. Und es gibt viele Systeme, die in verschiedenen Sitzungen funktionieren, nicht alle können verboten werden)
Also habe ich meinen Expert Advisor auf das echte Konto gesetzt. Der Makler ließ mich nachts nicht öffnen, weil"der Markt geschlossen ist".
Wenn es so einfach ist, warum nutzen es dann nicht viele Menschen? Oder ist es nicht so einfach?
Und was wir denken, war die Förderung des Signals mit gefälschten Abonnenten und Bewertungen.
Im Allgemeinen ist der Signalanbieter ein sehr bekannter Nutzer im englischsprachigen Teil der Website. Sie hat eine lange Geschichte der Hilfe für alle Neulinge auf Signals und darüber hinaus. So ist es nicht verwunderlich, dass sie über 1000 Freunde hat und ihr Signal sofort einer großen Zahl potenzieller Abonnenten bekannt ist.
Es gibt also keinen Grund, eine große Sache daraus zu machen.
Warum vergessen alle, dass ein Mensch seine eigene Gemeinschaft haben kann?
Wenn es funktioniert... Und wie! Warum nutzen es nicht viele Menschen? Das ist doch keine komplizierte Strategie, oder? Werden Sie nicht persönlich ein Signal mit diesem Ding betreiben? Zumindest eine Demo)
Das ist nicht das, was ich meine...
Ich habe sofort auf den echten gesetzt. Nach ein paar Tauschaktionen werde ich es veröffentlichen. Der Makler hat die Geschäfte gestern Abend nicht eröffnet. Ich fügte dem Expert Advisor eine Bedingung hinzu - den Broker zu pumpen, bis er sich öffnet.
Ich frage mich, was passieren wird...
Nach dem Überschlag ist das wahrscheinlich ganz normal, und es besteht keine Notwendigkeit, irgendwo zu meißeln).