1200 Abonnenten!!! - Seite 95
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das hindert mich aber nicht daran, nach den Kontaktdaten der betreffenden Person zu fragen.
Sie scheinen sich bereits hier getroffen zu haben, und weigerten sich dann, einen Roboter zu schreiben), sollten Sie sofort bereit dafür sein
Und wie zum Teufel ging es aus, sie schloss mit einem kleinen Verlust? Und sie hätte einen großen Gewinn machen können, sie hat in ihre Richtung geschossen!
Nein, sie nimmt keine großen Gewinne mit. Das ist nicht ihr Ding, sie ist eher ein profitabler Pipsetter.
gekreuzt
Sie meinen, Sie haben bereits graue Haare?
Ja, mit dieser Art von Verantwortung D)))
Und warum hat sie heute nicht geöffnet? Auf drei Paaren gab es Signale.
Und warum hat sie heute nicht geöffnet?
Was soll das bringen?
Ich rate mal, welche.
Ich kann nicht einmal raten, welche.