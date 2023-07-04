1200 подписчиков!! - страница 79
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Страсть, если вы метр с кепкой, то она проглотит вас и не подавится. Не ходите дети в африку гулять!
Тот самый случай, когда жадность поглощает полностью, без остатка.
но выводят ли подписчики?
трейдерша знает, что это такая система, что по ней нужно чем побольше вывести, пока не сольешь счет.
подписчики же думают, что они будут вечно по 100% в месяц зарабатывать.
Читайте раздел новости сигнала.
Тот самый случай, когда жадность поглощает полностью, без остатка.
Читайте раздел новости сигнала.
а все его читают?)
а все его читают?)
Походу дела торгует на М5, только ночью, когда нет движения и шума. Хоть и ставит большой стоп, но закрывает близко. Попробую автоматизировать с RSI.
Не хватает секретного ингредиента.
Какие наивные люди. Всё это подстроено. Я думаю все подписчики из одного места, т.е. клиенты одного брокера и очень вероятно была какая-то реклама на подписку..
Вот посмотрите: первая сделка открыта 20 -го августа, а уже через месяц (даже меньше) кто-то уже пишет отзыв.
Подписчики так скоро не появляются. Я могу держать пари, что если я покажу 3 месяца подряд выше 100% прибыли, то ни одного подписчика не будет или в лучшем случае будут несколько.
Добавлю, что уже на самом начале торговли, когда на балансе было 288 евро, то макс. просадка по средствам достигала до 67%.
но выводят ли подписчики?
трейдерша знает, что это такая система, что по ней нужно чем побольше вывести, пока не сольешь счет.
подписчики же думают, что они будут вечно по 100% в месяц зарабатывать.
Там в описании сигнала написано, что нужно выводить и что слив будет однозначно, после которого просто заряжается всё снова. Так что все в курсе.
Походу дела торгует на М5, только ночью, когда нет движения и шума. Хоть и ставит большой стоп, но закрывает близко. Попробую автоматизировать с RSI.
Не хватает секретного ингредиента.
Не нужно ничего автоматизировать, в названии сигнала уже есть название советника, который там торгует. И стоит он совсем не много.
Какие наивные люди. Всё это подстроено. Я думаю все подписчики из одного места, т.е. клиенты одного брокера и очень вероятно была какая-то реклама на подписку..
Вот посмотрите: первая сделка открыта 20 -го августа, а уже через месяц (даже меньше) кто-то уже пишет отзыв.
Подписчики так скоро не появляются. Я могу держать пари, что если я покажу 3 месяца подряд выше 100% прибыли, то ни одного подписчика не будет или в лучшем случае будут несколько.
Добавлю, что уже на самом начале торговли, когда на балансе было 288 евро, то макс. просадка по средствам достигала до 67%.
Всё проще. Это клиенты одного разработчика. Разработчика советника. Там группа и все общаются, ищут настройки лучшие, оптимизируют.... У кого то получилось лучше применить сов - остальные подписались. А дальше - прибыль сама рекламирует себя.