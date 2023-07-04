1200 подписчиков!! - страница 79

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Unicornis:

Страсть, если вы метр с кепкой, то она проглотит вас и не подавится. Не ходите дети в африку гулять!

Тот самый случай, когда жадность поглощает полностью, без остатка.

 
multiplicator:
но выводят ли подписчики?

трейдерша знает, что это такая система, что по ней нужно чем побольше вывести, пока не сольешь счет.

подписчики же думают, что они будут вечно по 100% в месяц зарабатывать.

Читайте раздел новости сигнала.

 
Alexandr Saprykin:

Тот самый случай, когда жадность поглощает полностью, без остатка.

Жадность всегда губит фраеров.
 
Texnolog:

Читайте раздел новости сигнала.

а все его читают?)

 
multiplicator:

а все его читают?)

Все " 7 530 103 737 чел. (5 сентября 2017 г.)" -1)
 

Походу дела торгует на М5, только ночью, когда нет движения и шума. Хоть и ставит большой стоп, но закрывает близко. Попробую автоматизировать с RSI.

Не хватает секретного ингредиента.


 

Какие наивные люди. Всё это подстроено. Я думаю все подписчики из одного места, т.е. клиенты одного брокера и очень вероятно была какая-то реклама на подписку..

Вот посмотрите: первая сделка открыта 20 -го августа, а уже через месяц (даже меньше) кто-то уже пишет отзыв.

Подписчики так скоро не появляются.  Я могу держать пари, что если я покажу 3 месяца подряд выше 100% прибыли, то ни одного подписчика не будет или  в лучшем случае будут несколько.


Добавлю, что уже на самом начале торговли, когда на балансе было  288 евро, то макс. просадка по средствам достигала до 67%. 

 
multiplicator:
но выводят ли подписчики?

трейдерша знает, что это такая система, что по ней нужно чем побольше вывести, пока не сольешь счет.

подписчики же думают, что они будут вечно по 100% в месяц зарабатывать.

Там в описании сигнала написано, что нужно выводить и что слив будет однозначно, после которого просто заряжается всё снова. Так что все в курсе.

 
Vladimir Tkach:

Походу дела торгует на М5, только ночью, когда нет движения и шума. Хоть и ставит большой стоп, но закрывает близко. Попробую автоматизировать с RSI.

Не хватает секретного ингредиента.


Не нужно ничего автоматизировать, в названии сигнала уже есть название советника, который там торгует. И стоит он совсем не много.

 
Petros Shatakhtsyan:

Какие наивные люди. Всё это подстроено. Я думаю все подписчики из одного места, т.е. клиенты одного брокера и очень вероятно была какая-то реклама на подписку..

Вот посмотрите: первая сделка открыта 20 -го августа, а уже через месяц (даже меньше) кто-то уже пишет отзыв.

Подписчики так скоро не появляются.  Я могу держать пари, что если я покажу 3 месяца подряд выше 100% прибыли, то ни одного подписчика не будет или  в лучшем случае будут несколько.


Добавлю, что уже на самом начале торговли, когда на балансе было  288 евро, то макс. просадка по средствам достигала до 67%. 

Всё проще. Это клиенты одного разработчика. Разработчика советника. Там группа и все общаются, ищут настройки лучшие, оптимизируют.... У кого то получилось лучше применить сов - остальные подписались. А дальше - прибыль сама рекламирует себя.

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