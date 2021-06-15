1200 Abonnenten!!! - Seite 205

Was für ein Chaos Sugar anrichtet! Die Zahl der Abonnenten steigt sprunghaft an. Sie fliegen wie die Fliegen auf dem Honig!

Gut für dich :)
 
Seltsame Signale...

Gehen Sie zu Signale -> mt4 -> unter "Suche nach Name, Autor, Broker" geben Sie "IceF" ein (unvollständiger Name, aber das reicht) -> klicken Sie auf Suchen.

Es wird Ihnen eine bestimmte Gruppe von Signalen geben. Suchen Sie nach Signalen mit soliden Gewinnen (grob gesagt über 100 %).
 
Bei MT5 macht ein Singapurer die beste Werbung für die Plattform
 
Ivan Butko:
Auf MT5 macht der Singapurer die beste Werbung für die Plattform

Ich habe richtig verstanden, dass der Singapur-Dollar die Kontowährung ist - diese:


Singapurisch?


Und wie finde ich diesen Saharan ?

 
Roman Shiredchenko:

Ich habe richtig verstanden, dass der Singapur-Dollar die Kontowährung ist - diese:



und wie ist diese SAHARA - zu finden?

Einfach. In der fünften Signale ersten Platz in Bezug auf die Abonnenten.

 
Roman Shiredchenko:

Ich habe richtig verstanden, dass der Singapur-Dollar die Kontowährung ist - diese:

Ja!

Roman Shiredchenko:

Wie finden Sie diese "Sahar" ?

Sahar ist einer der Top-Abonnenten in mt4 Signale. "Sahar" ist ein Name aus dem Nahen Osten... oder ist es ein Name... Ich weiß nicht viel darüber...

Gelegentlich bahnt er sich seinen Weg nach oben.

 
By the way, ein Cent-Broker machte seinen Weg an die Spitze für mt4 Signale von Abonnenten. Der Broker ist FXO. Real2. In den Instrumentennamen ist ein Punkt enthalten. In einem der Kommentare wurde angemerkt, dass der Signalanbieter auf seine 100 Dollar schießt, während die Abonnenten Tausende riskieren.
[Gelöscht]  
Ivan Butko:

Warum wurde Yakovlev entlassen?
[Gelöscht]  
Vladimir Tkach:
By the way, ein centvik machte seinen Weg an die Spitze auf mt4 Signale von Abonnenten. Der Broker ist FXO... Real2. Es gibt einen Punkt in den Instrumentennamen. In einem der Kommentare wurde angemerkt, dass der Signalanbieter auf seine 100 Dollar schießt, während die Abonnenten Tausende riskieren.

Es ist, als würde sie jemand durch regelmäßige Schläge zwingen, Risiken einzugehen... Heuchler sind seltsam.

 
Ohhhh, bulschit hat sich in europanics verfangen. Die Bewertungen sind ein Wunder
