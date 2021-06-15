1200 Abonnenten!!! - Seite 205
Gut für dich :)
Gehen Sie zu Signale -> mt4 -> unter "Suche nach Name, Autor, Broker" geben Sie "IceF" ein (unvollständiger Name, aber das reicht) -> klicken Sie auf Suchen.
Es wird Ihnen eine bestimmte Gruppe von Signalen geben. Suchen Sie nach Signalen mit soliden Gewinnen (grob gesagt über 100 %).
Auf MT5 macht der Singapurer die beste Werbung für die Plattform
Einfach. In der fünften Signale ersten Platz in Bezug auf die Abonnenten.
Ja!
Sahar ist einer der Top-Abonnenten in mt4 Signale. "Sahar" ist ein Name aus dem Nahen Osten... oder ist es ein Name... Ich weiß nicht viel darüber...
Gelegentlich bahnt er sich seinen Weg nach oben.
By the way, ein centvik machte seinen Weg an die Spitze auf mt4 Signale von Abonnenten. Der Broker ist FXO... Real2. Es gibt einen Punkt in den Instrumentennamen. In einem der Kommentare wurde angemerkt, dass der Signalanbieter auf seine 100 Dollar schießt, während die Abonnenten Tausende riskieren.
Es ist, als würde sie jemand durch regelmäßige Schläge zwingen, Risiken einzugehen... Heuchler sind seltsam.