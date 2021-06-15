1200 Abonnenten!!! - Seite 143

Neuer Kommentar
[Gelöscht]  
Renat Akhtyamov:
Ich frage mich, welche?
Rci
 
Vladimir Baskakov:

Einige Dienste geben Signalen den Vorrang, bei denen die Anzahl der erreichten Punkte das Hauptkriterium ist. Ob dies besser oder schlechter ist, ist noch unklar

Was die ECN-Konten betrifft, so handeln die meisten von ihnen über ECN.

Es kann sein, dass der Händler zwar einen Gewinn nach Punkten ausweist, aber für die Provision mehr ausgibt als er einnimmt.
[Gelöscht]  
multiplicator:
Ich weiß nicht, ich habe ECN-Konten und die Provision ist da.

Es kann sein, dass der Händler zwar einen Gewinn in Pips ausweist, aber für die Provision mehr ausgibt, als er in Pips verdient, und einen Gewinn in Pips ausweist, während das Konto im Minus ist.

Ich weiß nicht, ich habe auch ECN und Provisionen. Nach dem Schließen einer Position wird alles abgezogen und es bleibt ein Nettoeinkommen übrig. Für andere ist es wahrscheinlich dasselbe.

 
Vladimir Baskakov:

Ich weiß nicht, ich habe auch ECN und Provisionen. Nach dem Schließen einer Position wird alles abgezogen und es bleibt ein Nettoeinkommen übrig. Für andere ist es wahrscheinlich dasselbe.

Aber die Provision ist in Dollar!

Wenn Sie den Gewinn in Pips zählen, werden nur die Pips vom Eröffnungskurs bis zum Schlusskurs gezählt.

Ihr Terminal zählt in Dollar. Gewinn in Pips * Punktwert - Kommission für das Geschäft in Dollar.
 
Der zweite Hindu fällt weiter. Der erfahrenste Händler ist über 20% gestiegen (mit einem Guthaben von 22k)
 
Yevhenii Levchenko:
Der zweite Hindu fällt weiter. Ich habe einen sehr erfahrenen Händler, der über 20% (mit 22k Guthaben) gegangen ist.
Ich bin nicht der Meinung, dass der starke Anstieg ein Risiko darstellt. Ich verstehe, wenn sie 2 Pips auf das gesamte Depot skalieren... Es ist einfach eine Schande.
 
Man sollte seinen Feind vom Sehen her kennen. Ich unterstütze die Politik des Dienstes, sie nicht zu jagen, auch wenn sie mir genauso auf den Geist gehen wie Ihnen. Zum Beispiel Genosse Bashkovtsev, wenn er das Signal jetzt schließt, wird er in 3 Monaten das 12. super perfekte und super profitable Signal lancieren, das er im Nachhinein in Reserve hat, wir wissen es nur noch nicht. Warum sollte er ein so gutes No-Martingale-Signal veröffentlichen?
[Gelöscht]  
Yury Lemeshev:
Man sollte seinen Feind vom Sehen her kennen. Ich unterstütze die Politik des Dienstes, sie nicht zu jagen, auch wenn sie mir genauso auf den Geist gehen wie Ihnen. Zum Beispiel Genosse Bashkovtsev, wenn er das Signal jetzt schließt, in 3 Monaten wird er 12 super perfekte und super profitable Signal zu starten, die er in seiner Reserve im Rückblick hat, wir wissen es nur noch nicht. Warum sollte er ein so gutes Signal ohne Martingal veröffentlichen wollen.
Also vielleicht ist es besser, gute Signale zu studieren, ihre Strategie und mm, gibt es einige in der Spitze
 
Das Signal des zweiten Hindu, des großen Meisters des Handels, verschwand... Das muss ein großer Rückschlag gewesen sein. Oder er hat sie verloren. Wie die Gauner in solchen Fällen sagen:
 
Oh, Mashko hat gesprochen. Normalerweise sitzen diese Arten ruhig unter dem Gras. Sie schweigen, als hätten sie Wasser auf die Tastatur gegossen. Alle von ihnen! Ich meine diejenigen, die eine lange und perfekte Geschichte haben, bevor die Überwachung begann. Normalerweise plappert jeder über seine Signale (was normal ist) und macht in irgendeiner Weise Werbung für sie. Diese lehnen sich zurück und schweigen. So wie ein Erdhörnchen, das sich tot stellt, um nicht aufzufallen.
1...136137138139140141142143144145146147148149150...230
Neuer Kommentar