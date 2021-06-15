1200 Abonnenten!!! - Seite 143
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich frage mich, welche?
Einige Dienste geben Signalen den Vorrang, bei denen die Anzahl der erreichten Punkte das Hauptkriterium ist. Ob dies besser oder schlechter ist, ist noch unklar
Es kann sein, dass der Händler zwar einen Gewinn nach Punkten ausweist, aber für die Provision mehr ausgibt als er einnimmt.
Ich weiß nicht, ich habe ECN-Konten und die Provision ist da.
Es kann sein, dass der Händler zwar einen Gewinn in Pips ausweist, aber für die Provision mehr ausgibt, als er in Pips verdient, und einen Gewinn in Pips ausweist, während das Konto im Minus ist.
Ich weiß nicht, ich habe auch ECN und Provisionen. Nach dem Schließen einer Position wird alles abgezogen und es bleibt ein Nettoeinkommen übrig. Für andere ist es wahrscheinlich dasselbe.
Ich weiß nicht, ich habe auch ECN und Provisionen. Nach dem Schließen einer Position wird alles abgezogen und es bleibt ein Nettoeinkommen übrig. Für andere ist es wahrscheinlich dasselbe.
Wenn Sie den Gewinn in Pips zählen, werden nur die Pips vom Eröffnungskurs bis zum Schlusskurs gezählt.
Ihr Terminal zählt in Dollar. Gewinn in Pips * Punktwert - Kommission für das Geschäft in Dollar.
Der zweite Hindu fällt weiter. Ich habe einen sehr erfahrenen Händler, der über 20% (mit 22k Guthaben) gegangen ist.
Man sollte seinen Feind vom Sehen her kennen. Ich unterstütze die Politik des Dienstes, sie nicht zu jagen, auch wenn sie mir genauso auf den Geist gehen wie Ihnen. Zum Beispiel Genosse Bashkovtsev, wenn er das Signal jetzt schließt, in 3 Monaten wird er 12 super perfekte und super profitable Signal zu starten, die er in seiner Reserve im Rückblick hat, wir wissen es nur noch nicht. Warum sollte er ein so gutes Signal ohne Martingal veröffentlichen wollen.