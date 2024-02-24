Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 906

Neuer Kommentar
 
Brüder!!! Bitte sehen Sie sich den Code an, ich verstehe nicht, warum er keine Werte ausgibt. Ich bin nicht gut in MT5 und habe diese Drehscheibe aus MT4 nachgebaut. Ich glaube, ich habe alles angepasst, aber es gibt keine Informationen auf dem Bildschirm. Ich bitte Sie. Sagen Sie nicht nein zu!!!!
Dateien:
ClusterX_Stochastic.mq5  18 kb
 
Mihail Marchukajtes:
Brüder!!! Ich verstehe nicht, warum der Code keine Werte ausgibt. Ich bin nicht stark in MT5, ich sollte dieses Tool von MT4 gewechselt haben. Ich glaube, ich habe alles angepasst, aber es gibt keine Informationen auf dem Bildschirm. Ich bitte Sie. Sagen Sie nicht nein zu!!!!

Michaella, du hast eine Glückssträhne ....

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Maschinelles Lernen im Handel: Theorie und Praxis (Trading and Beyond)

Mihail Marchukajtes, 2018.05.13 18:08

Wer ist also effizienter, wenn wir in demselben Bereich arbeiten? Ich verdiene Millionen mit 500 Rubel, Sie verdienen 300 Pfund...


Gibt es keine Omas für Freiberufler?

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren.

 
Renat Akhtyamov:

Na, Mischa, du bist ja ein richtiges Prachtstück, was? ....


Haben Sie keine Großmütter für die Freiberuflichkeit?

Sollen doch andere Geld verdienen, wie man so schön sagt, die tun, was sie tun...

Es ist alles aufgeschrieben. Nur ein kurzer Blick und eine Andeutung. Das ist nicht nötig....

[Gelöscht]  
Mihail Marchukajtes:

Das steht hier überall geschrieben. Nur ein kurzer Blick und eine Andeutung. Das ist nicht nötig....

sehen Sie sich die Fehler an

2018.05.14 00:48:07.112 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        Failed to copy data from the iMA indicator, error code 4807
2018.05.14 00:48:07.115 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        array out of range in 'ClusterX_Stochastic.mq5' (233,16)
 
Mihail Marchukajtes:

Das steht hier überall geschrieben. Nur ein kurzer Blick und eine Andeutung. Es ist nicht nötig,....

Sie haben es Ihnen auf Russisch gesagt:


 
Renat Akhtyamov:

Ich sage es Ihnen auf Russisch:


Mann, ich habe nie verstanden, wie man so einen Fehler korrigiert.... :-(

[Gelöscht]  
Mihail Marchukajtes:

Mann, ich habe nie verstanden, wie man so einen Fehler korrigiert.... :-(

kann den ClusterDelta-Indikator nicht laden - entweder haben Sie den falschen Pfad angegeben oder was

 
Maxim Dmitrievsky:

kann den ClusterDelta-Indikator nicht laden - entweder ist der Pfad falsch oder was

Es lädt alles, aber warnt über das Array, ich weiß nicht, was ich nicht mag, weil das Array dynamisch ist :-(

 
Mihail Marchukajtes:

Es lädt alles, aber flucht über das Array, ich weiß nicht, was damit los ist, es ist dynamisch :-(

Nun, die Tatsache, dass es dynamisch ist, ist gut, aber die richtige Größe für den Moment einzustellen, habe ich nie gefunden. Vielleicht sollten Sie es zumindest tun.

  i = offset;
  if( ArrayResize(Delta, offset) < offset ) return(0);
P.S. Ich habe mir den Code genau angeschaut. Das wäre korrekter.
[Gelöscht]  
Die Hälfte des Codes ist unkommentiert, der Hälfte der Variablen sind keine Werte zugewiesen, wie z.B. drawbegin... es liegt an den Hellsehern, herauszufinden, was die Ausgabe sein sollte)
1...899900901902903904905906907908909910911912913...3399
Neuer Kommentar