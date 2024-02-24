Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 906
Brüder!!! Ich verstehe nicht, warum der Code keine Werte ausgibt. Ich bin nicht stark in MT5, ich sollte dieses Tool von MT4 gewechselt haben. Ich glaube, ich habe alles angepasst, aber es gibt keine Informationen auf dem Bildschirm. Ich bitte Sie. Sagen Sie nicht nein zu!!!!
Michaella, du hast eine Glückssträhne ....
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie und Praxis (Trading and Beyond)
Mihail Marchukajtes, 2018.05.13 18:08
Wer ist also effizienter, wenn wir in demselben Bereich arbeiten? Ich verdiene Millionen mit 500 Rubel, Sie verdienen 300 Pfund...
Gibt es keine Omas für Freiberufler?
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren.
Na, Mischa, du bist ja ein richtiges Prachtstück, was? ....
Haben Sie keine Großmütter für die Freiberuflichkeit?
Sollen doch andere Geld verdienen, wie man so schön sagt, die tun, was sie tun...
Das steht hier überall geschrieben. Nur ein kurzer Blick und eine Andeutung. Das ist nicht nötig....
sehen Sie sich die Fehler an
Sie haben es Ihnen auf Russisch gesagt:
Mann, ich habe nie verstanden, wie man so einen Fehler korrigiert.... :-(
kann den ClusterDelta-Indikator nicht laden - entweder haben Sie den falschen Pfad angegeben oder was
Es lädt alles, aber warnt über das Array, ich weiß nicht, was ich nicht mag, weil das Array dynamisch ist :-(
Nun, die Tatsache, dass es dynamisch ist, ist gut, aber die richtige Größe für den Moment einzustellen, habe ich nie gefunden. Vielleicht sollten Sie es zumindest tun.P.S. Ich habe mir den Code genau angeschaut. Das wäre korrekter.