Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 905
Amazon ist zu 100 % auf das Internet beschränkt. Dort gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Servern. Vor allem der Server in Amerika, und Ihr Handelsserver, wo ....??? Und wie werden die Aufträge der kostenlosen UPU ausgeführt? Er stürzt ab, du wirst hysterisch und beschwerst dich, und du bekommst eine Antwort. Aber du hast sie frei..... Also. Als ich eine Verbindung herstellte, konnte ich nicht einmal mehr googeln. Dort müssen Sie entweder das Recht beantragen oder es irgendwo registrieren lassen. Das hat mich gestoppt.... Kein amazon. Nehmen Sie mich beim Wort...
Das ist zwar verständlich, aber schwer zu kontrollieren. Dann macht es keinen Unterschied, ob es zu Hause oder auf dem Server ist. Sie brauchen Alarme, Warnungen, usw., usw.
Keine Kontrolle. Wenn der Roboter richtig geschrieben ist, wird er garantiert eine Position eröffnen und die vorherige schließen. Das Einzige, was Sie kontrollieren müssen, ist die Ausführung, ob die Kommunikation nicht vor dem Datenzentrum war oder was sonst. Nur seine Leistung zu kontrollieren .... Manchmal vergesse ich es tagsüber, dann erinnere ich mich, schau, aber er hat die alte Position schon geschlossen und ist schon im Plus. Das ist schön zu sehen :-)
Beruhigen Sie sich erst einmal. Ich habe es versucht, ich weiß. Max haben Sie den kostenlosen amazon-Server ausprobiert????
Ich spreche nur von Googles Ratschlägen, ich habe von denen von Amazon gehört, aber ich glaube nicht, dass sie so schlecht sind.
Googles ist großartig, Sie können den Standort wählen, den Sie wollen, 100% Stabilität, 100% Schutz
Ich bestreite nicht, dass es Google gibt, aber vergessen Sie, was Sie über Amazon gehört haben. Ich habe einmal mit ihm verbunden und betäubt von Bremsen und zu begrenzten Ressourcen, die auch die MT ist nicht genug, gerade dann, und dachte, dass in einer so wichtigen Sache ist besser, die gleichen 300 Rubel zu zahlen, aber zumindest können Sie im Falle dessen, was zu präsentieren. Sie zahlen für die Zuverlässigkeit, damit sie immer online ist. Dafür ist der technische Support zuständig. Sie können nicht einmal kostenloses PVA in Rechnung stellen. Ich bin sicher, dass sie in ihrem Angebot einige Klauseln über höhere Gewalt haben und wahrscheinlich nicht für kostenlose Verbindungen haften. Sie haben einen Roboter, der sich nicht umgedreht hat, und statt eines guten Überschusses haben Sie ein riesiges Minus. Sie werden sich die Haare raufen und sich wünschen, Sie hätten auf den guten alten Mischka gehört, der Ihnen das gesagt hat. Wenn Sie einen UPU mieten möchten, sollten Sie zumindest eine minimale Gebühr zahlen......
und Daten an die Befehlszeile zu übergeben?
es ist möglich, aber es scheint mir eine Perversion mit möglichen Fallstricken zu sein, da Befehlszeilenargumente ursprünglich nicht für die Übertragung großer Datenfelder gedacht sind
Es ist möglich, aber ich halte es für eine Perversion mit möglichen Fallstricken, da Befehlszeilenargumente ursprünglich nicht für die Übergabe großer Datensätze ausgelegt sind.
Ja, ich habe es verstanden, danke, ich werde es herausfinden. Nur wenn pretrain tun in Python, und von Bot senden kleine Blöcke für die Berechnung der aktuellen Werte, dann vielleicht ist es ok.
Ich zahlte für die Zuverlässigkeit von n Dollar auf anderen beliebten Hosting-Sites, eine beschissene Sache ist, dass sie plötzlich neu starten, dann die geplanten Arbeiten, Unterschiede von billigen nein. Insbesondere spezielle Hostings, die für Bots eingerichtet sind, empfehle ich nicht. RuVds ping zum Öffner 3 ms, normal. An seine Stabilität kann ich mich nicht erinnern.
ah, und man kann keine binären Daten auf der Kommandozeile übergeben, d.h. man muss sie z.B. in base64 umwandeln und dann wieder zurück.
nützlich, senk )