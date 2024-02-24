Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 766
Ich lese über ökonometrische Modelle, das ist etwas Neues für mich:
In den letzten Jahrzehnten sind Modelle wie das Regime-Switching (RS) in der Ökonometrie populär geworden. So erregen beispielsweise das autoregressive Schwellenwertmodell (TAR) [15] und das autoregressive Modell mit glattem Übergang (STAR), das einen glatten Übergang ermöglicht [3], die Aufmerksamkeit der Menschen. Obwohl das Interesse an RS-Modellen gewachsen ist, haben sich die meisten Arbeiten über RS auf die Modellentwicklung konzentriert, wobei nur wenige Anwendungen von RS-Modellen, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, im Bereich des Finanzhandels zu finden sind.
Haben Sie eine davon ausprobiert?
Ich habe viele von ihnen ausprobiert.
Das Paket heißt tsDyn, es hat einige Schwellenwertfunktionen, ich habe SETAR anstelle von Bolinger verwendet. Ich empfehle es, eine sehr effektive Sache, wenn man Inkremente verwendet. Ich weiß nicht, warum, es ist etwa 3 Jahre her.
Ausprobiert, und zwar eine ganze Menge.
Das Paket heißt tsDyn, es hat einige Schwellenwertfunktionen, ich habe SETAR anstelle von bolinger verwendet. Ich empfehle es, eine sehr effektive Sache, wenn man Inkremente verwendet. Aber ich habe es nicht für ein echtes Konto verwendet, ich weiß nicht mehr, warum, es ist etwa drei Jahre her.
Ich kann Ihnen einen Artikel schicken, in dem Garch als Input verwendet wird und ein neuronales Netz zur kontinuierlichen Optimierung der Nutzenfunktion
Ich kann Ihnen einen Artikel schicken, in dem Garch für die Eingabe und ein neuronales Netz für die kontinuierliche Optimierung der Nutzenfunktion verwendet werden.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht
es gibt ein ganzes Forschungsgebiet über Märkte, wie sich herausstellt
Es gibt eine Menge Artikel zu diesem Thema.
Ich habe es mir angesehen, danke! Aber das Thema fällt nicht in meinen Aufgabenbereich, daher werde ich mich damit erst befassen, wenn die aktuellen Fälle abgeschlossen sind.
Keine zusätzlichen Wörter, keine zusätzlichen Phrasen. Freunde begrüßen Sie !!!!!
So viel zum verdammten Futures-Wechsel... Rechtzeitig zu den großen Neuigkeiten wie der Zinsänderung der Fed..... Ein Zufall....
Ganz zu schweigen davon, dass man am Terminal sitzt und anfängt, Haltestellen zu verschieben.... Schwachkopf :-(
Wie Sie sehen können, ist es eine hemmungslose Angelegenheit. Auf dem markierten Platz gab es einen Wechsel der Futures, und der TC war nicht übertrainiert und wechselte den Besitzer. Erstens beweist es, dass ich ein sehr guter Händler mit meinen Händen bin, und zweitens wird es eine Bestätigung der Arbeitstheorie sein. Werde ich es schaffen, das zweite Mal mit einem Fünfer-Punkt in vier Zeiten????
Jetzt mache ich mich ernsthaft an den Bau des Modells. Es stellt sich heraus, nicht so gut wegen der Verklebung der Futures, aber ich wette, ich kann leicht wiederholen das Ergebnis..... Ich kann es spüren... Denn ich habe heute die Hälfte der Datenverarbeitung erledigt und bin auf eine weitere praktische Sache gestoßen, die hilft. Um die Ausgabe auf eine gleiche Anzahl von Nullen und Einsen abzustimmen (es ist SEHR WICHTIG, eine gleiche Anzahl von Nullen und Einsen in der Ausgabe zu haben), musste ich die vorherigen Daten neu anordnen. Ich mache einfach ein gleitendes Fenster aus der Summe der Einsen und wähle die Ausgabe, die genau die Hälfte der Einsenmenge hat, als die Größe des gewählten Fensters. Dabei geht die serielle Kommunikation zwischen den Daten nicht verloren, da keine Permutationen vorgenommen werden, und es wird genau das Fenster im gewünschten Zeitintervall ausgewählt, in dem die Ausgabe bereits ausgeglichen ist. Also, so gut ich konnte... erklärt. Wenn du es nicht verstehst, ist das nicht meine Schuld :-)
Keine zusätzlichen Wörter, keine zusätzlichen Phrasen. Freunde heißen Sie willkommen!!!!!
An Ihrer Stelle würde ich nichts an der TS ändern, die im Übrigen ein gutes Ergebnis zeigt.
Mischen Sie sich nicht in ihre Arbeit ein, denn alle Gedanken sind in ihr und das System kann nicht geändert werden.lassen Sie es rein automatisch laufen, Sie müssen Ihre Hände nicht benutzen
Nun, ich habe mit meinen Händen auf der Grundlage der TS-Lesungen eingegeben. Wenn ich meinen Stopp nicht nachgezogen hätte, hätte ich zwei Verluste erlitten. Ich wäre bis etwa 1650 runtergegangen und hätte weitergemacht, aber nein... Auf dem vorherigen Screenshot habe ich gezeigt, wie ein paar Nullen entfernt wurden. Das sind diese beiden Elche. Wenn sie es nicht getan hätten, hätte ich mich sofort erholt, es gab nur ein Rollback zu ihnen..... Also gut. Interessanter ist die Frage, wie es weitergehen soll.... :-)