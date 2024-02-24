Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 768
Im Allgemeinen handle ich mit Devisen, die Daten stammen von der CME-Börse über KD. Deshalb ist es wichtig...
Generell kann jeder, der sich für FORTS. Überprüfte die TS auf Si, das ist eine non-cash-Dollar zu Rubel auf der Moex. Moskauer Börse. Das Ergebnis ist von gleicher Qualität. Das Problem ist, dass ich MT5 habe, ich habe 99% von MT5 gemacht, aber ich bin mit MT5 stecken geblieben und seine Berechnung ist sehr langsam. Das verstehe ich nicht. Diese Berechnung ist für MT5 zu kompliziert. Wenn ich daran interessiert bin, TS für FORTS zu fördern, wäre ich ihnen sehr dankbar.
Ich werde Ihnen sagen, wo der Haken ist, wo das Problem liegt.....
.
Wenn Sie einen Zweig erstellen, kann Ihnen vielleicht jemand helfen...
Wie versprochen, veröffentliche ich hier die Ergebnisse der Dr.Trader-Methode....
Und hier auf Empfehlung des Tricksters nicht anfangen zu tun, kann, wer will machen und wird auslegen. Ich füge die Schulungsdatei .... bei.
Glauben Sie, dass er gute Ratschläge gibt?
Ich glaube, er hat so viele Jahre mit R gespielt, jetzt lacht er sich den Arsch ab, ohne etwas zu verdienen :)
Es ist seltsam, dass dein Test und Trey gleich sind, da ist irgendwo ein Fehler.
und ich nehme an, dass Sie immer noch dasselbe kleine Set haben, richtig? dann hat es überhaupt keinen Sinn, es zu tun
Ja, ein Satz von 30 Zeilen ist nicht seriös... Wenn es sogar Zehntausende sind, könnte ich das Training durchführen und sogar den Quellcode generieren, ich teste es gerade
und hier ist die Korrelationsmatrix aus dem Zickzack-Diagramm
Ein weiterer guter Artikel über RL
https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad&acdnat=1521966710_8eeed067d4b093ed5ba6acacac6a0efd
Wie versprochen, poste ich die Ergebnisse der Dr.Trader-Methode Ausbildung....
Was wird der folgende Code ausgeben
cat("Bestes R^2-Ergebnis:",max(gaResult@fitness),"\n")
wenn es nach der Auswahl der Parameter und der Erstellung eines Modells aufgerufen wird? Er muss größer als 0 sein. Sehr gut, wenn er größer als 0,5 ist. Ideal ist, wenn ==1.
Dies ist das Ergebnis der Kreuzvalidierung nur für die Trainingsdaten.
Es ist seltsam, dass Ihr Test und die Strecke in Akurasi gleich sind, da ist irgendwo ein Fehler
Guru hat immer den gleichen Test und Trey in Akurasi, alles ist normal
Nein, der Test und der Zug sind identisch, denn die Daten für den Test sind noch nicht verfügbar, sie werden in einer Woche erscheinen. Das habe ich getan, um zu sehen, was los ist...
Ich werde versuchen, den Code hinzuzufügen und zu sehen, was in R vor sich geht