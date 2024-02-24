Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 761
Komm schon Equi, lass uns lachen.
Wer zuletzt lacht, lacht am besten.... Poste du deine, ich glaube, das wird lustig...
Sie sollten Ihr Konto bei der Buche überwachen.
Ich überlege, in naher Zukunft ein Pfandkonto zu eröffnen, also werde ich es einfrieren... Dort wird alles sichtbar sein...
Wer zuletzt lacht, lacht am besten.... Poste du deine, ich glaube, es wird lustig...
Herr Lehrer, alle Hoffnung liegt bei Ihnen. Zeigen Sie es mir.
Meister, Sie sind der Mann. Lasst es uns hören.
Das war es, was ich beweisen musste. Mit Ausnahme von mir selbst, aber Sie wissen ja, wie man professionell pöbelt... Viel Glück!!!!
Das war es, was ich beweisen musste. Mit Ausnahme von mir selbst, aber Sie wissen ja, wie man professionell pöbelt... Viel Glück!!!!
Mishan, ich bin des Lachens müde, lass uns weinen EQ))))
Wenn es mich berührt, sage ich Ihnen, wie Sie einen der Eingänge ersetzen können...
Misha, ich bin müde vom Lachen, lass uns weinen))))
Wenn es berührt, werde ich Ihnen sagen, was Sie einen der Eingänge ersetzen können...
Ich werde den Handel heute veröffentlichen.... Ich denke, es wird Sie berühren, besonders wenn Sie die Beschreibung lesen...
Gib mir ein paar Bilder. Zum Beispiel. Anstelle von z können Sie mir Ihre Daten geben.
---------------------------------
library(corrplot)
# die Daten generieren
Daten <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(Daten)
x2 <- 2*sin(Daten)
Ziel <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)
# Zu einem Datenrahmen zusammensetzen
z <- data.frame(Daten, Ziel, x1, x2)
head(z) # sehen, was wir bekommen
str(z) # + Struktur
# Schauen wir uns die Zoom-Diagramme ("Boxen mit Whiskern") an.
boxplot(z[,-1])
# Und die Korrelationsmatrix
corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col = "grau33", tl.col = "schwarz")
Mischa, ich habe es langsam satt, über dich und Maximka, den Kiffer, zu lachen)))
Zeigen Sie mir -
#
# Und die Korrelationsmatrix
Zu Ihren Daten...
Ich habe sie im Moment nicht zur Hand, die Trainingsdateien der aktuellen Modelle sind gelöscht worden. Wenn ich die Umschulung mache, rechne ich dir alles vor und zeige dir alles. Ich fülle im Moment nicht alle 110 Prädiktoren aus, aber ich wähle die aus, die im Moment relevant sind. Ich denke, ich werde bis Ende der Woche etwas machen...
Hier ist die Bilanz in zwei Wochen, dies ist die dritte. Das gleiche Muster funktioniert. Letzte Woche gab es einen Wechsel der Futures, so dass es nur wenige Trades gab, sobald ich die Futures wechselte, begann es zu funktionieren. Gestern habe ich zwei Würfe gefangen und plötzlich aufgehört zu handeln. Heute habe ich es am Abend wieder gestartet, obwohl ich ein gutes Signal verpasst habe. Aber im Großen und Ganzen ist alles so weit gut. Ich wünsche Ihnen das Gleiche.