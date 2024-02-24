Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 763
Ist es überhaupt möglich, das zu tun, was ich oben beschrieben habe? Ich weiß, dass es Ausschüsse von Netzen gibt, aber ich habe nie mit ihnen gearbeitet. Und ich nehme an, dass die Ausbildung parallel dazu erfolgen muss... Oder ist es möglich, jeden Schritt einzeln zu machen? Was meinen Sie dazu?
Ja so etwas hat einen Platz, es ist ein Ausschuss, aber genug ogibike in der Ausbildung mit einem Raster und das Endergebnis ist nicht gezwungen, zu warten (verschlechtern). Je mehr Elemente in einem System vorhanden sind, desto unzuverlässiger ist es. Das System sollte einfacher sein ..... Aber im Allgemeinen kann dieser Ansatz durchaus sinnvoll sein. Es verstößt nicht gegen schwerwiegende Gesetze der Vernetzung, sondern erhöht lediglich die Fehlerwahrscheinlichkeit aufgrund der großen Anzahl von Elementen.
Es müssen 5 Netze trainiert werden, damit alle 5 korrekt trainiert werden. Wenn eines von 5 Netzen nicht funktioniert, kann dies das gesamte Ergebnis beeinflussen. Sie können es tun, aber ich würde versuchen, die Anzahl der Eingänge zu reduzieren...
Wenn die Eingabedaten viele 1000 für eine Antwort sind und nicht genug 1000 solcher Beispiele, dann ist höchstwahrscheinlich die Signifikanz der Variablen im Beispiel sehr schwach und verrauscht. Ich persönlich verwende ab 10 000 Beispiele, und der Random Forest Algorithmus ist gut genug, um mit dieser Anzahl umzugehen. Und um Ihre Frage zu beantworten, ob Sie die Ergebnisse von 5 Gittern an das sechste Gitter senden können, ja, Sie können auf diese Weise trainieren. Aber auch hier können wir einen anderen Ansatz wählen, indem wir einfach die Wichtigkeit dieser 5 Raster auf den Stimmzettel setzen, d.h. eine Art kumulative Vorhersage verwenden. und wieder einmal sorgfältig über die Eingangsdaten nachdenken.
danke für die Erklärung... Ich werde nachdenken...
Michael, zerstöre nicht die Seele der Orthodoxen... Stellen Sie den Gral schnell her. Ich kann es nicht mehr ertragen...
Über Zeitreihenarbeit aus einem Finanzdatensatz Wissenschaftlerin
Es könnte für jemanden nützlich sein. Für diejenigen, die ein Kaggle-Konto haben
Numerai verschenkt 1 Million Dollar in Numeraire an Kaggle-Nutzer.
Besuchen Sie numer.ai/airdrops, um 30 NMR (~$500) zu erhalten, indem Sie Ihr Kaggle-Konto verknüpfen.
Diese Nachricht habe ich auch erhalten. Der Clou ist, dass diese NMR-Token über Monate hinweg in Teilen ausbezahlt werden, und der NMR-Preis sinkt.
Und das Kaggle-Konto muss höher sein als das eines Starters.
p.s. Es gibt eine Menge Verwirrung beim Numeraire. Oder die Ergebnisse, die wenige Stunden vor Ende des Wettbewerbs übermittelt wurden, wurden nicht akzeptiert und blieben unbearbeitet. Andernfalls würde ein Modell, das auf einem zufällig ausgewählten Satz von Prädiktoren basiert, plötzlich "unoriginell" werden, obwohl die Wahrscheinlichkeit der Unoriginalität nahezu null ist. Die Quoten sind auch nicht so eindeutig, manchmal verlieren alle sofort.
Es kommt mir so vor, als ob sie zweimal im Jahr ein Showcase-Update veranstalten, alle rennen los, um ihre Token zu kaufen und verlieren sie bei Wetten. Und so geht es immer weiter und weiter.
In der Tat ist der Gral für jeden anders, ich habe meinen gefunden. Jetzt bin ich auf der Suche nach Investoren, denn ich will nicht hier und da Geld ausgeben. Ich werde ein PAMM-Konto einrichten, Sie sind also willkommen. Ich brauche nichts zu tun. Wir müssen das Geld haben :-)
Schauen Sie sich das an, gestern habe ich mir ein Konto bis zum Hals gemacht. Sie kürzen und kürzen und kürzen auf Kosten des Handels, und dann bam!!!! Und die zweite Schicht. Zwei Trades haben mein Konto zum Absturz gebracht, nur weil ein Wichser, den ich morgens im Spiegel sehe, beschlossen hat, die Stops zu überziehen und die KI nicht auf die neuen Futures zu trainieren.... Es handelt sich immer noch um dasselbe Modell, das von wer weiß wann ausgebildet wurde.
Semjon Semjonych.....
In der Tat, der Gral ist für jeden anders, ich habe meinen gefunden.
Ich stimme zu. Ein tolles Sprichwort.
Ich schlage vor, ein wenig zu beten und die Geldsäcke zu flicken, während mein Gral getestet wird (sehr langsam, ohne die GPU)
:))
Zu den Tests.... Lasst uns ins Gefecht kommen.... mal sehen, was passiert....