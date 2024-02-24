Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 764
Zu den Tests.... Lasst uns ins Gefecht kommen.... wir werden es sehen....
Nein, ich überlebe auf dem Markt nur, indem ich die Risiken reduziere (das Hauptziel ist, nicht zu verlieren)
ich habe keine Chance, ohne angemessene Tests zu handeln
Der zuverlässigste Test ist die Überprüfung einer kleinen Realität, sowohl der Strategie als auch des Expert Advisors, der sie ausführt. Glauben Sie uns, es wird noch mehr Fragen geben. Allein durch die Auftragsausführung...
Ich habe meinen Hund bei der Auftragsausführung gegessen, keine große Sache.
das Prüfgerät hat bereits alles eingebaut
Es krabbelt, aber es testet sehr langsam
Aber ich habe den Einfluss mehrerer Spikes im Datensatz visuell verfolgt, die den Handel während 1000 Bars negativ beeinflussten.
Und es gibt viele Möglichkeiten, das System zu verbessern, wenn ich nur Zeit hätte
Das ist ein zu großer Rückschlag, sowohl zeitlich als auch wertmäßig... IMHO... anfangen, mit ihm zu arbeiten, müssen Sie nach einem guten Drawdown beginnen...
Ich habe die ersten Ergebnisse meines Tests bereits analysiert und beschlossen, ihn zu testen, also möchte ich ihn auf den Gegentrend anwenden.
So nennt man Forex...PA!!!!
Genau wie Sie ihn absichtlich verfolgt haben. Market Maker PIDs!!!
Ich wäre schon längst wieder auf den Beinen, aber nein... Sie hätten meine Haltestellen aufessen sollen. P...R...s...s!!!!
Ohne Anschläge muss man spielen. Fahr zur Hölle.
Das Pfund ist sehr schwankend. Die Briten wissen, wie man Geld macht.
Leider sehen die normalen Händler, wo die meisten Stopps liegen, und verdienen damit Geld.
Es gibt vieles, was die Briten tun können, und vieles, was sie selbst nicht tun können.
Zum Beispiel der berühmte Soros, der angeblich das Pfund zu Fall gebracht hat. Es war nicht Soros, der das Pfund zu Fall gebracht hat, sondern Soros wurde zum Sündenbock auserkoren. Zu dieser Zeit brauchte die Bank of England eine Intervention, aber sie konnte es nicht direkt tun - es ist die britische! und so ihre Glaubwürdigkeit untergraben, also wurde die Intervention durchgeführt, aber es wurde Soros die Schuld gegeben. So ist es auch mit dem Pfund.