Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2085
Danke, ich habe es gelesen... Ich verstehe nicht alles, aber das ist meine Schuld))
Was ist nicht klar?
Ich verstehe nichts von der Impulsantwortwie man liest, wie man zählt, usw...
Ich zeige Ihnen eine interessante Sache, wenn ich sie reproduzieren kann
Sehen Sie, der MA(gleitender Durchschnitt) ist ein einfacher Filter, für den MA(4) sein IM (0,25, 0,25, 0,25, 0,25), für den MA(5) (0,2, 0,2, 0,2, 0,2).
Für den MA(5) nehmen wir die letzten 5 Preise, multiplizieren jeden Preis mit 0,2 und addieren ihn, und dies ist der Wert des MA(5) auf dem letzten Balken.
Sie brauchen es nicht sofort, lesen Sie einfach den ersten Teil des Artikels und verstehen Sie die Filtertypen.
1) den Bereich der aufzuzählenden Wellenperioden
2) die Kontrollfunktion ist die optimale Zeit für die winken Maschine, was kann die Zeit für die winken Maschine eingegeben werden?
Sie sind ein Experte wie ich, ilon mask.darüber reden wir jetzt seit 3 Seiten, wie man es bekommt! es existiert nicht, wenn es existiert, wird alles da sein
Oh, es ist viel schlimmer, als es auf den ersten Blick aussieht, totaler Nerubanto.
Ich bin noch nicht bei den Nachrichten angelangt, also kann ich entweder die Preisreihen abrufen und sie mit den Nachrichtenreihen vergleichen oder die Nachrichtenreihen im Tester analysieren.
Ich möchte zunächst sicherstellen, dass die Nachrichten ausreichend wichtig sind. Kann ich zum Beispiel eine Funktion finden, die anhand der Tageskurse das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein wichtiger Nachrichten an diesem Tag bestimmt (binäre Klassifizierung)?
es ist möglichhttps://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342
der Code funktionierte zuvor ohne Problemehttps://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
Zunächst möchte ich mich vergewissern, dass die Nachrichten wichtig genug sind)
Wenn Sie bestätigen wollen, dass die Volatilität während der Veröffentlichung von Nachrichten ansteigt (der Code sucht danach), dann ja, der Grund ist, dass die Veröffentlichung von Nachrichten eine Art Ritual ist, das das Bieten auf Einzeiler und... die Legende? die großen, starken Spieler entfernen ihre Aufträge während dieser Aktion, was zu einer Wertsteigerung führt, die Quelle der Legende - die Internet-Ressourcen der verschiedenen Forex-Broker
wenn zu bestätigen, dass die Nachrichten den Markt drehen - ich bezweifle es, dann sigzag mit einem großen Schritt zu helfen, oft Trends wurden in der Nacht umgekehrt, wenn keine wichtigen Nachrichten für alle veröffentlicht wurde
Das Datum, die Uhrzeit, die Geschwindigkeit und der Bereich der Preisänderung des Paares im Zeitraum von einer halben Stunde vor und 3 Stunden nach der Nachricht. Die Nachrichten werden für das ganze Land verbreitet. Das erste Archiv enthält eine Aufschlüsselung nach Ländern und Nachrichtenarten. Markieren Sie das Land und sehen Sie, wie sich die einzelnen Nachrichten auf den Preis auswirken. Ich kann mir nichts anderes vorstellen.
Außerdem gibt es eine Prognose über die Bedeutung der Nachricht M L. Es wird möglich sein, zu vergleichen. Ich weiß nicht, was die Zahlen hinter den Buchstaben der Bedeutung bedeuten.
Es ist New Yorker Zeit) und wir müssen die Sommerzeit berücksichtigen). Oder lassen Sie den Tag des Übergangs aus.
Nun... Zirkon macht Spaß... natürlich eine Menge Aufhebens, aber das ist, was ich letztes Mal bekommen habe.
Stöbern lohnt sich.
Aber wenn Sie einen Aufstrich hinzufügen :D
Ich habe die Frage zunächst nicht verstanden. Wir befinden uns hier in einem Dilemma. Wenn Sie als Bedingung nehmen, wirken erhebliche Impulse auf den Preis. Impulse können Nachrichten und Länderereignisse sein. Und natürlich können wir die gleichzeitige Wirkung von Nachrichten und Ereignissen nicht trennen. Aber der Zeitpunkt der Nachrichten ist sicher. Das Timing von Nachrichten und Ereignissen ist jedoch sowohl in Bezug auf ihre Kursauswirkungen als auch auf ihre Bedeutung komplex.
Beobachten Sie die Kursentwicklung zum Zeitpunkt der Nachricht. Wenn es kein prädiktives Verhalten in Bezug auf die Signifikanz gibt, dann schauen Sie sich die FA, die Situation in dem Land zum Zeitpunkt der Nachrichten).