Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 712
Wie auch immer, hier ist die Quintessenz, ich denke, die oberste Zeile wird reichen.
Ich verstehe das nicht... Warum hält man uns hier für Idioten?)
Hast du dich über mich lustig gemacht?
FROHE FEIERTAGE!!!))))
Ich verstehe das nicht... halten die uns hier für Idioten :))
Er mag sich für einen Idioten halten, aber er hat sich einen (guten) Ruf erworben.
Hier ist eine externe Meinung:
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie und Praxis (Trading and Beyond)
Maxim Dmitrievsky, 2018.02.22 21:31
Ich habe einen Fehler in Umschlägen ein bisschen mehr sagen wir ... aber im Allgemeinen ist es das gleiche
Von den Grenzen, die Sie gehen ziemlich gut, ich stimme mit, dass
Ja, du kannst es mit deinen Augen sehen :)
Und hier ist eine externe Meinung:
Gut, das war genug der Scherze. Niemand ist in diesem Thread an gewöhnlichen Truthähnen interessiert. Hat nur ein paar Seiten Murks verursacht ((
Aber es gibt dort Umschläge und hier ist CMA...
Und jetzt die neuronalen Netze:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie und Praxis (Trading and Beyond)
Vizard_, 2018.02.22 19:46
Wie vergleichen Sie?Die reguläre CMA hat jeder gemacht!!!
Und hier noch eine Meinung von außen:
Wenn Sie hier nicht meine Meinung zitieren, um sie zu untermauern, sind Sie ein Lügner und Betrüger, wie ich schon vor ein paar Wochen in einem anderen Thread geschrieben habe
Maxim, nehmen wir an, es ist nicht der CMA, sondern ein anderer Indikator...
Aber es ist eine einfache MA...
Das Paradoxon der Intelligenz
Viel Glück für alle!
Eh, mein betrunkenes Auge hat es gestern nicht bemerkt... Ich dachte, wie könnte ich? Weil ich den Gral habe.
Ich schlage vor, dass die Moderatoren das Thema bereinigen.
Und ja, der Durst der Menschen ist unstillbar, ganz gleich wie klug sie sind. Das haben wir gestern alle gesehen.