Ich und einige andere Autoren haben dies mehr als einmal wiederholt, aber die Aufmerksamkeit aller ist auf eine andere Gralsbibliothek (Paket, Parameterkonfiguration) gerichtet, genau wie zuvor auf eine andere Wunderindustrie im Stil von JMA usw.
Diejenigen, deren Hände nicht aus ihren... Sie haben schon vor langer Zeit verstanden, dass man keine Vorhersagegenauigkeit von mehr als 55% für 1 Minute erreichen kann, während es normalerweise 52-53% sind und die Korrelation mit (Close-Open) der nächsten Kerze etwa 0,05 ist (R^2 = 0,0025), außerdem ist diese Vorhersage sehr verrauscht, während die Mittelwertbildung alle Vorteile zerstört, aber das ist die Realität, die Wahrheit, an die man sich anpassen muss. Ich persönlich weiß noch nicht, wie das geht((( Ich habe keine gute Strategie.
Hier geht es nämlich um den Ansatz für den Markt als Ganzes. Wenn sie richtig ist, wird die Umsetzung der TS nicht lange dauern. Lesen Sie meinen Artikel....., in dem es vor allem darum geht, die Vorgehensweise auf dem Markt aufzuzeigen..... Wenn Sie es richtig angehen, können Sie sich einen interessanten Vorteil verschaffen. Und diejenigen, die agoldelo werfen sich auf das Zitat als auf BP wackelig...... Sie neigen dazu, bei dem zu bleiben, was sie anfangs hatten. Man muss den Markt in einem größeren Zusammenhang sehen. Erfahren Sie, was Optionen sind, wie Erwartungen gebildet werden, wie sie anschließend gehandelt werden und wie der Preis darauf reagiert. Dies scheint mir einer der korrektesten Ansätze zu sein.... IMHO
Das ist genau das, was ich beweisen musste. Dies ist das OOS vom ersten Februar. Die Anzahl der Trades liegt unter 60 und die Bilanzkurve ist kaum gesunken. Erstaunliches Glück. Ich brauche mehr Tests...
Und hier ist einer mit einem Stop von 500 Pips....
Und hier habe ich die "Weiß nicht"-Signale entfernt und NUR die Signale übrig gelassen, bei denen die KI vollkommen sicher ist. Das ist ein schönes Bild. Und es ist alles auf OOS, falls Sie das noch nicht herausgefunden haben....
Also, wer hat den Gral dort????????!!!!! Wir brauchen mehr Tests.....
Schade, dass es sich um eine Übungshandlung handelte. Ich überarbeite es jetzt.... Mal sehen, wie es läuft...
Aber hier habe ich die "Ich weiß es nicht"-Signale entfernt und NUR die Signale übrig gelassen, denen die KI vollkommen vertraut. Es ist ein butterweiches Bild. Und das alles auf OOS, falls Sie das noch nicht herausgefunden haben....
Soweit ich mich erinnere, hat Reshetov selbst gesagt, man solle nur die Signale verwenden, von denen das Modell überzeugt ist. Zu diesem Zweck wechselte er sogar zu einem Ausschuss von zwei Modellen, um mit ihnen einen ternären Klassifikator zu erhalten. Sie hätten die Signale "Ich weiß nicht" von Anfang an ablehnen sollen.
Ich werde... Im Moment trainiere ich ein Modell mit OOS ab Anfang Februar, mal sehen, wie es sich diesen Monat schlägt...
Nicht so rosig wie der vorherige Beitrag, aber 100% OOS
Und dieses hier ohne den Stopp....
Mihail Marchukajtes:
In diesem Test- und Optimierungsmodus können Sie keine Stopps und Takes verwenden und keine Trades in der Mitte eines Balkens öffnen/schließen/ändern. Alle Handelsoperationen im Expert Advisor sollten nur zu Beginn des Balkens durchgeführt werden.
Das Terminal sollte an allen Handelstagen ohne Unterbrechung mit dem Handelsserver verbunden sein, um die korrekte Balkenhistorie zu erfassen. Wenn das Terminal ausgeschaltet ist und einige Takte verpasst, lädt es die Daten vom Handelsserver herunter. Und in 95 % der Fälle gibt es nichts statt echtem Ohlc.
Jeder Verstoß gegen diese Regeln wird zu einem falschen Ergebnis führen.
Übertragen Sie die Strategie besser auf den MT5, sie testet recht zuverlässig im Real-Tick-Modus.
Wie eine alte Tradition, können Sie tickstory verwenden, um echte Ticks von Dukascopy Broker in MT4 einzufügen, dann wird der Test viel glaubwürdiger sein.
Ich bearbeite nur den ersten Takt. Daher sind die Testergebnisse zuverlässig.... 100%
Ich habe ihn gelesen, er ist genauso absurd wie Ihr Beitrag.
Nun gut. Kritik ist erwünscht..... Weiter so.....
Sagen Sie mir einfach, was an meinem Beitrag so lächerlich ist? Was ist daran falsch????
Michail, wie sind die Experimente mit Entropie und Nicht-Entropie ausgegangen?