wird sein
Gibt es eine Möglichkeit, diese MA zur Analyse in ein neuronales Netz einzuspeisen, oder ist das sinnlos?
Alexander, jeder hat bereits einen Gral in seinem Terminal, und ich habe ihn ihm gezeigt.
Die Frage ist, wer und wie viel er daraus herausholen kann.
Intensität der Tick-Kurse für AUDCAD (rechte Grafik)
Beobachtungsfenster = 8 Stunden, Ablesehäufigkeit = 2 Sekunden.
Solange keine Person gefunden wird, die mit der Intensität arbeiten kann, wird kein neuronales Netz jemals Vorhersagen treffen können.
Der Autor des Threads hat in seinem Blog ein Experiment beschrieben, bei dem er 18 Punkte vorausgesagt hat. Und für jede einzelne hat er eine separate Vorhersage mit einem separaten System gemacht (Wald von gbm, glaube ich).
Wäre es nicht besser, alle Leistungen eines Systems (Forst/NS) auf einmal zu prognostizieren?Übrigens, wohin ist er verschwunden?
Ich verstehe, dass man für 18 Ausgänge auch eine Reihe von Neuronen in versteckten Schichten haben sollte, und die Berechnung wird lange dauern. Aber 18 getrennte Systeme zu berechnen, dauert wahrscheinlich noch länger?
Ich habe seine Live-Überwachung dort irgendwo gesehen, mit geringen Erträgen, aber es scheint zu funktionieren.
alles in allem nichts allzu Interessantes.
Die Frage lautete: "Ist es nicht besser, alle Ergebnisse mit einem System (Wald/NS) auf einmal vorherzusagen?"
Und was sind generell die Vor- und Nachteile der Berechnung von N Ausgängen durch ein System und N Systemen mit je 1 Ausgang.
Vorhersage und Klassifizierung ist kein Handel. Selbst wenn Sie zufriedenstellende Trainingsdaten erhalten, wird es nicht einfach sein, damit zu handeln. Dies ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Wie ich und einige andere Teilnehmer mehr als einmal wiederholten, ist die Aufmerksamkeit aller auf die nächste grafische Bibliothek (Paket, Parameterkonfiguration) gerichtet, wie auf das nächste industrielle Wunder im JMA-Stil und so weiter.
Diejenigen, deren Hände nicht aus ihren... Sie haben schon vor langer Zeit verstanden, dass man keine Vorhersagegenauigkeit von mehr als 55% für 1 Minute erreichen kann, während es normalerweise 52-53% sind und die Korrelation mit (Close-Open) der nächsten Kerze etwa 0,05 ist (R^2 = 0,0025), außerdem ist diese Vorhersage sehr verrauscht, während die Mittelwertbildung alle Vorteile zerstört, aber das ist die Realität, die Wahrheit, an die man sich anpassen muss. Ich persönlich weiß noch nicht, wie((( keine Put-Strategie zustande kommt.
Nun, der Blog ist sehr interessant...
Nun, das macht keinen Sinn, denn der NS sollte im mehrdimensionalen Raum gut funktionieren und sich in eine beliebige Anzahl von Klassen aufteilen lassen.
es ist besser, nichts in Klassen und Etiketten einzuteilen
Auf diese Weise wird der Lernprozess zwar korrekter, aber auch schwieriger umzusetzen sein.
q-learning Regeln
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1685&v=ZkZQwKizgLM
Ich kann weitere Schulungsvideos und Beispiele in Python für Interessierte herunterladen