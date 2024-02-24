Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 706
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Zauberer, das ist zu viel des Guten.
Es ist Ihr eigenes, nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit, um es zu posten und löschen Sie es dann...
Nicht Rena's ist cooler. Sie wird es auskotzen. Wren Upload...
Nein, die von Rena ist interessanter, wenn auch schwieriger.
Verzögern, vergleichen - was ist der Unterschied, alles im Blick
Zeitraum ist einfach groß
Verzögern, vergleichen - was ist der Unterschied, alles im Blick
Den Truthahn für ein paar Minuten rausstellen, Max jung schlagen.))) Er könnte im Rotz ertrinken))))
der Zeitraum ist einfach zu lang.
Es sollte keinen Unterschied machen.
alle Perioden sollten das gleiche Prinzip der Signalbildung haben
Den Truthahn für ein paar Minuten rausstellen, Max jung schlagen.))) Soll er doch an seinem Rotz ersticken.)
Vizard, ich bin nicht hier, um zu prahlen.
Ich zeige Ihnen nur, wie es funktionieren soll.
Zauberer, ich bin nicht hier, um zu prahlen.
Ich zeige nur die Gesamtsumme
Haben Sie einen Screenshot der letzten Eurobucks-Kurse von irgendeinem tf?