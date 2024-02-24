Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 707

Maxim Dmitrievsky:

Haben Sie einen Screenshot der letzten Eurobucks-Kurse für jeden tf?

Bildschirmfoto oben
Renat Akhtyamov:
Bildschirmfoto oben

Das ist kein Screenshot, das ist ein Stumpf.

Kurz gesagt, nehmen Sie einen Umschlag mit einer solchen Einstellung und machen Sie sich keine Sorgen.


 
Renat Akhtyamov:

Zauberer, ich bin nicht hier, um zu prahlen.

Ich zeige nur, wie es sein sollte, als eine Variante.

Sie haben es also nicht geschafft? Ist es das, was Sie sich wünschen?

 
Eidechse_:

Also hat es bei Ihnen nicht funktioniert? Und Sie wünschen es sich?

Ja, ja,

Es ist nur so, dass die Frage und die Antwort dieselbe ist...

 
Maxim Dmitrievsky:

Nun, versuchen Sie, diese Art von Signalbild zu handeln
 
Renat Akhtyamov:

Nun, wenn du den Truthahn für ein paar Minuten rausstellst, warum machst du nicht einfach eine Pause? Der Respekt vor den Jungen ist viel wert. Sie geben immer die Artikelnummer an und so weiter...

Renat Akhtyamov:
Nun, versuchen Sie es zu handeln

Nun, jeder handelt sicher in der Wohnung, und sie verlieren auch erfolgreich in den Trend

 
Maxim Dmitrievsky:

Bei den Berechnungen wird die Intensität berücksichtigt, Hüllkurven sind nicht gültig.

 
Eidechse_:

keine
